अर्थभान : सावध ग्राहक, सुरक्षित ग्राहक!

अशोक जोशी, निवृत्त बँक अधिकारीमुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच म्हणजेच एप्रिल २०२६ मध्ये सायबर फसवणुकीच्या एका महत्त्वाच्या प्रकरणात (रिट पिटिशन नंबर ११९९०/२०२३, सुबोध कोरडे विरुद्ध भारत सरकार व इतर) एचडीएफसी बँकेला पुण्यातील सुबोध कोरडे या व्यावसायिकाला सिम स्वॅपिंगद्वारे झालेल्या आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणात ३८ लाख रुपयांची रक्कम व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले. रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकाचा (क्र. RBI २०१७-१८/१५ DBR.No.Leg.BC.७८/०९.०७.००५/२०१७-१८) हवाला देऊन न्यायालयाने बँकेला हे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सायबर फसवणुकीबाबत रिझर्व्ह बँकेने दिलेले निर्देश पुन्हा प्रकाशझोतात आले आहेत. .कशी झाली सायबर फसवणूक?याचिकाकर्ते सुबोध कोरडे यांच्या एचडीएफसी बँकेतील खात्यात १४ जुलै २०२१ रोजी समीर तमांग, आलोक पाल व सुभोमय विश्वास या तीन अज्ञात व्यक्ती सिम स्वॅपिंगद्वारे नेट बँकिंग व्यवहारासाठी लाभार्थी म्हणून जोडल्या गेल्या. त्याचवेळी या खात्याची चार लाख रुपयांची नेट बँकिंग व्यवहाराची मर्यादाही ४० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली. एचडीएफसी बँकेच्या सिस्टीमने हा बदल स्वीकार्य नसल्याचे सूचित करूनदेखील ते करण्यात आले. हे बदल, ज्या आयपी ॲड्रेसवरून करण्यात आले, तो याचिकाकर्त्याचा नेहमीचा आयपी ॲड्रेस नव्हता. खातेदाराला एचडीएफसी बँकेकडून दोन्ही बदलांसाठी कोणतेही 'ओटीपी'चे एसएमएस किंवा ईमेल प्राप्त झाले नाहीत. त्यानंतर खातेदाराला १५ जुलै रोजी सायंकाळी बँकेकडून २,१४,००० रुपये वर्ग झाल्याचा 'एसएमएस' मिळाला, त्याक्षणी त्यांनी नेट बँकिंगद्वारे खातेतपासणी केली, तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले, की दुपारी ३.०६ ते ३.४७ म्हणजे ४१ मिनिटांत त्यांच्या खात्यात आठ व्यवहार झाले असून, एकूण ३८,०४,००० रुपये खात्यातून वर्ग करण्यात आले आहेत. त्यांनी त्वरित ई-मेलद्वारे बँकेच्या रिलेशनशिप मॅनेजरला या अनधिकृत व्यवहारांची माहिती दिली व बँकेला त्याचे खाते ब्लॉक करण्याची विनंती केली. एचडीएफसी बँकेच्या टोल फ्री नंबरवर संपर्क साधण्याचाही त्यांनी प्रयत्न केला; पण संपर्क होऊ शकला नाही. दुसऱ्या दिवशी त्यांनी वाकड पोलिस ठाण्यात रीतसर तक्रार केली..बँकेची भूमिका व न्यायालयाचे निरीक्षणया प्रकरणात बॅंकेने बऱ्याच प्रकारचे युक्तिवाद केले असले, तरी रिझर्व्ह बँकेच्या ६ जुलै २०१७ च्या परिपत्रकाचा हवाला देत उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. ज्या वेळी एखाद्या व्यवहारामध्ये बँकेच्या वतीने अंशदायी फसवणूक/निष्काळजीपणा/कमतरता दाखवली जाते किंवा जेथे बँकेकडून किंवा ग्राहकाकडून कोणतेही उल्लंघन न होता त्रयस्थ व्यक्तीच्या सिस्टीममधील हस्तक्षेपामुळे ग्राहकाच्या खात्यात अनधिकृत व्यवहार होतो, त्यावेळी अशा व्यवहाराबद्दल बँकेकडून सूचना प्राप्त झाल्यानंतर, ग्राहकाने तीन दिवसांच्या आत बँकेला त्याबद्दल सूचित केल्यास ग्राहकाचे दायित्व शून्य होते. या प्रकरणात याचिकाकर्त्याने कोणताही निष्काळजीपणा केलेला नाही किंवा पासवर्ड कोणाशीही शेअर केलेला नाही. त्यांनी विनाविलंब बँकेला सूचित करण्याची जबाबदारी पार पाडल्याने त्यांचे दायित्व शून्य होते व त्याच्या खात्यातून वजा झालेली पूर्ण रक्कम परत मिळण्यास ते पात्र आहेत, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.ग्राहक जागरूक असेल, तरच सायबर फसवणुकीत त्याला शून्य दायित्वाचा लाभ मिळू शकतो, हे यातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी सावध राहणे किती महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात येते.