RBL Bank share price: आरबीएल बँक: (शुक्रवारचा बंद भाव : रु. ३२९)

स्मार्ट सल्ला, मकरंद विपट, 'सेबी' नोंदणीकृत विश्लेषक आरबीएल बँक ही १९४३ मध्ये स्थापन झालेली एक बँकिंग कंपनी आहे. ती कॉर्पोरेट बँकिंग, कमर्शियल बँकिंग, शाखा आणि व्यवसाय बँकिंग, किरकोळ मालमत्ता आणि ट्रेझरी व वित्तीय बाजार ऑपरेशन्स या पाच व्यवसाय क्षेत्रांतर्गत विशेष सेवा प्रदान करते. आरबीएल बँकेचे मुख्यालय मुंबईत आहे. गेल्या शुक्रवारी या शेअरने तांत्रिक विश्लेषणाच्या आलेखावर खरेदीचा संकेत दिला आहे. या शेअरचा साप्ताहिक पातळीवरील तांत्रिक विश्लेषणाचा आलेख पाहू या. .आलेखात दाखविल्याप्रमाणे, या शेअरचा भाव जानेवारी २०२५ ते नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत १५० रुपयांपासून ३३२ रुपयांपर्यंत वधारला. त्यानंतर या शेअरचा भाव साइडवाइज झोनमध्ये गेला. या झोनची वरील पातळी ३३२ रुपये आणि खालील पातळी २२८ रुपये होती. गेल्या शुक्रवारी या शेअरमध्ये मोठी उलाढाल झाली आणि त्याने वरील भावपातळी तोडून बंद भाव दिला. त्यामुळे हा शेअर आता खरेदी करायला हरकत नाही. पुढील तीन ते चार महिन्यांत या शेअरचा भाव ३७५ रुपयांपर्यंत जाण्यास हरकत नाही. या व्यवहारासाठी साप्ताहिक पातळीवर ३१८ रुपयांचा स्टॉपलॉस लावावा. या व्यवहारात लाभ-व्यय गुणोत्तर १:४ आहे.त्यामुळे हा शेअर खरेदी करण्यास योग्य ठरतो..\rया कंपनीमधून मला गेल्या वर्षभरात कोणत्याही प्रकारचे कॉम्पेन्सेशन मिळालेले नाही. मी या कंपनीत कोणत्याही पदावर नाही वा या कंपनीत माझी कोणत्याही प्रकारची भागीदारी नाही; तसेच कंपनीच्या मार्केटिंग ॲक्टिव्हिटीमध्ये माझा कोणताही सहभाग नाही.