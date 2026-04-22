Premium|Will registration tips : इच्छापत्र नोंदणी करताना...

गौरी रास्ते -rastegauri@gmail.comइच्छापत्राची नोंदणी ही केवळ कायदेशीर प्रक्रिया नसून, आपल्या आयुष्यातील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि जबाबदारीचा निर्णय असतो. आयुष्यभराच्या कष्टाने उभ्या केलेल्या संपत्तीबाबतची आपली अंतिम इच्छा स्पष्टपणे आणि निर्विवादपणे नोंदवून ठेवण्यासाठी ही प्रक्रिया केली जाते. त्यामुळे नोंदणीच्या दिवशी शारीरिक व मानसिक तयारी, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि आत्मविश्वासपूर्ण उपस्थिती अत्यंत गरजेची असते. थोडीशी घाई, निष्काळजीपणा किंवा भीतीदेखील नोंदणी प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करू शकते. म्हणूनच इच्छापत्र नोंदणी करताना कोणती खबरदारी घ्यावी, याची जाणीव असणे आवश्यक आहे..इच्छापत्राचा दस्तऐवज आपण मनाप्रमाणे, तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन व्यवस्थित तयार केलेला असतो. वैद्यकीय प्रमाणपत्रही नियमाप्रमाणे नोंदणी कार्यालयात जाण्याच्या चोवीस तास आधी घेतलेले असते. नोंदणीकृत इच्छापत्रासाठी साक्षीदारांसह कार्यालयात उपस्थित राहून दस्त नोंदणी करायची असते. आता तो महत्त्वाचा दिवस येऊन ठेपलेला असतो.१. माधवराव आणि सुनीतीताई सकाळपासूनच तयार होऊन बसले होते. साडेअकरा वाजता कार्यालयात हजर राहायचे होते. दोघांनी फक्त चहा घेतला होता; नाश्ता करण्याचे भान त्यांना राहिले नव्हते. वेळेच्या दोन तास आधीच ते घाईघाईने कचेरीत पोहोचले. प्रत्यक्ष नोंदणीच्या वेळी सुनीतीबाईंना चक्कर येऊ लागली. माधवरावांनी नेहमीच्या गोळ्या घेतल्या नव्हत्या, त्यामुळे त्यांनाही अस्वस्थ वाटत होते. नोंदणी अधिकाऱ्यांनी काही प्रश्न विचारले; परंतु दोघांनाही नीट उत्तरे देता आली नाहीत. शेवटी नोंदणीची वेळ दोन तासांनी पुढे ढकलण्यात आली. घरी जाऊन औषधे घेतली, जेवण केले आणि मग नोंदणी प्रक्रिया सुरळीत पार पडली.२. शरदराव आणि सुजाताताई वेळेवर कचेरीत आले होते. नोंदणीपूर्वी अधिकाऱ्यांनी विचारले, ''या दस्तामध्ये काय लिहिले आहे, तुम्हाला सर्व माहिती आहे ना? कोणता दस्त तुम्ही नोंदणीकृत करत आहात?'' शरदराव म्हणाले, ''मी चष्मा विसरलो आहे; मजकूर वाचता येत नाही.'' सुजाताबाईंनाही प्रश्नांची उत्तरे देता आली नाहीत, कारण त्या घाईत श्रवणयंत्र लावायला विसरल्या होत्या. परिणामी, नोंदणीची वेळ दोन तासांनी पुढे ठरवावी लागली. चष्मा, श्रवणयंत्र व इतर आवश्यक साधने घेऊन आल्यावर नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाली.३. कालिंदीआजींनी इच्छापत्र करण्याचे ठरवले होते. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली; परंतु प्रत्यक्ष नोंदणीच्या वेळी त्या इतक्या घाबरल्या, की साध्या प्रश्नांनाही आत्मविश्वासाने उत्तरे देऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे नोंदणी अधिकाऱ्यांना शंका आली, की त्यांच्यावर कोणाचा दबाव तर नाही ना? नंतर त्यांनी धीर एकवटून स्पष्ट व आत्मविश्वासपूर्ण उत्तरे दिली आणि नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाली..वरील उदाहरणांवरून पुढील बाबी लक्षात ठेवाव्यात१. नोंदणी अधिकारी काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारतात, जसे की इच्छापत्र तुम्ही स्वेच्छेने केले आहे का?, मजकूर तुम्ही वाचून व समजून घेतला आहे का?, तुमच्यावर कोणताही दबाव नाही ना?, अशा प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे देता यावीत. त्यामुळे चष्मा, श्रवणयंत्र, दातांची कवळी किंवा इतर आवश्यक साधने जवळ बाळगणे आणि योग्य प्रकारे वापरणे अत्यावश्यक आहे.२. नोंदणी कार्यालयात जाताना नियमित औषधे वेळेवर घ्यावीत. शक्यतो नाश्ता किंवा जेवण करूनच जावे. अति घाई करणे, मनात भीती बाळगणे किंवा अति उत्साहामुळे अधिकाऱ्यांसमोर अनावश्यक बोलणे टाळावे. विचारलेल्या प्रश्नांना शांतपणे आणि नेमकी उत्तरे द्यावीत.३. अंगठ्याचे ठसे स्पष्ट उमटत नसतील, तर ओळख पटवण्यासाठी आधार कार्ड व इतर ओळखपत्र जवळ ठेवावे.सुजाण ज्येष्ठ नागरिकहो, इच्छापत्र नोंदणी ही अत्यंत महत्त्वाची आणि जबाबदारीची बाब आहे. योग्य ती खबरदारी घेतल्यास इच्छापत्र नोंदणीची प्रक्रिया सुरळीत आणि यशस्वीरीत्या पूर्ण होईल.(लेखिका निवृत्त बँक कर्मचारी असून, गेली अनेक वर्षे इच्छापत्र या विषयावर जनजागृतीसाठी कार्यरत आहेत. ९८२२४७०४१५).