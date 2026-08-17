करकायदा : रिट्स, इन्व्हिट्सवरील लाभांश करमुक्त

डॉ. दिलीप सातभाई, ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए लोकसभेत सहा ऑगस्ट २०२६ रोजी मंजूर झालेल्या करआकारणी व इतर कायदे (सुधारणा) विधेयकात कंपन्या आणि परदेशी संस्थांशी संबंधित प्राप्तिकर कायद्यातील अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (रिट्स) व इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (इन्व्हिट्स) या बिझनेस ट्रस्टबाबत केलेली एक महत्त्वाची करसुधारणा अप्रत्यक्षपणे गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. या विधेयकाला राज्यसभेची मंजुरी; तसेच राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यावरच या सुधारणा लागू होतील..लाभांश नव्या करप्रणालीतही करमुक्तरिट्स व इन्व्हिट्स हे प्राप्तिकर कायद्याअंतर्गत बिझनेस ट्रस्ट मानले आहेत. ते गुंतवणूकदारांकडून निधी गोळा करतात आणि एखाद्या कंपनीद्वारे विशेष उद्देश साधनाद्वारे (स्पेशल पर्पज व्हेईकल) रिअल इस्टेट किंवा पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करतात. स्पेशल पर्पज व्हेईकल आपल्या नफ्यावर कर भरते आणि त्यानंतर बिझनेस ट्रस्टला लाभांश देते, जो पुढे गुंतवणूकदारांना दिला जातो. सध्या, बिझनेस ट्रस्टच्या बाबतीत, लाभांश करमुक्त तेव्हाच असतो जेव्हा ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ जुन्या करप्रणालीनुसार प्राप्तिकर भरत असते तेव्हाच. ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ नव्या करप्रणालीमध्ये असेल, तर लाभांशावर प्राप्तिकर सवलत मिळत नाही. आता नव्या सुधारणेनुसार, रिट्स व इन्व्हिट्सने नवी करप्रणाली अंगीकारली असेल, तरीही गुंतवणूकदारांना करमुक्त लाभांश मिळणार आहे. थोडक्यात, दोन्ही करप्रणालीत आता गुंतवणूकदारांना करमुक्त लाभांशाचा फायदा होणार आहे..यातील अडचण...रिट्स व इन्व्हिट्सचे ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ नवी करप्रणाली निवडू शकते. परंतु, त्यासाठी २५ टक्के अधिभार भरावा लागणार आहे; याउलट, जुन्या करप्रणालीमध्ये अधिभाराचा दर १० टक्के इतकाच आहे. त्यामुळे, कोणती करप्रणाली पर्याय निवडावी, हा निर्णय घेणे सोपे नाही. संबंधित रिट्स व इन्व्हिट्सला काळजीपूर्वक मूल्यांकन करावे लागेल. गुंतवणूकदारांना लाभांशावर करसवलत दिल्याने नव्या करप्रणालीचे आकर्षण वाढले असले, तरी ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ स्तरावर अधिभारात झालेली वाढ कोणताही एकच नियम लागू करण्याऐवजी, प्रत्येक रचनेची वस्तुस्थिती आणि आर्थिक स्थिती यांवरच सर्वोत्तम पर्याय अवलंबून असेल..आता ‘प्राप्तिकर कायदा, २०२५’ अंतर्गत करप्रणाली निवडण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. कलम २०० आणि २०१, तसेच ‘प्राप्तिकर नियम, २०२६’मधील नियम १३६ नुसार, जिथे विशिष्ट तरतुदींनुसार सवलतीच्या करप्रणालीची निवड करण्याचा किंवा ती मागे घेण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल, तिथे तो पर्याय संबंधित कर वर्षासाठी कलम २६३(१) अन्वये सादर केल्या जाणाऱ्या प्राप्तिकर विवरणपत्राद्वारे वापरला किंवा मागे घेतला जाईल. त्यानुसार, पात्र रिट्स व इन्व्हिट्सला आता स्वतंत्र विहित नमुना भरण्याची आवश्यकता नाही आणि करप्रणाली बदलण्याचा निर्णय थेट संबंधित कर वर्षाच्या विवरणपत्रात (आयटीआर) घेतला जाऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.