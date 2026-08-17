Sakal Money

करकायदा : रिट्स, इन्व्हिट्सवरील लाभांश करमुक्त

रिट्स-इन्व्हिट्स गुंतवणूकदारांना नव्या व जुन्या दोन्ही करप्रणालीत लाभांश करमुक्त; प्राप्तिकर कायद्यातील सुधारणांमुळे बिझनेस ट्रस्ट संरचनेचे आकर्षण वाढणार
Representative image of REIT and InvIT investments highlighting the proposed tax exemption on dividends under the new tax regime.

Representative image of REIT and InvIT investments highlighting the proposed tax exemption on dividends under the new tax regime.

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सकाळ डिजिटल टीम
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डॉ. दिलीप सातभाई, ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए

लोकसभेत सहा ऑगस्ट २०२६ रोजी मंजूर झालेल्या करआकारणी व इतर कायदे (सुधारणा) विधेयकात कंपन्या आणि परदेशी संस्थांशी संबंधित प्राप्तिकर कायद्यातील अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (रिट्स) व इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (इन्व्हिट्स) या बिझनेस ट्रस्टबाबत केलेली एक महत्त्वाची करसुधारणा अप्रत्यक्षपणे गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. या विधेयकाला राज्यसभेची मंजुरी; तसेच राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यावरच या सुधारणा लागू होतील.

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