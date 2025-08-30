Premium|Retirement Planning : सेवानिवृत्तीनंतरचे आर्थिक नियोजन कसे करायचे?

Senior Citizen Investment Guide: Ensure Income, Health & Securityसुधाकर कुलकर्णी, सर्टिफाइड फायनान्शिअल प्लॅनर-सीएफsbkulkarni.pune@gmail.comसेवानिवृत्तीचा काळ सुखासमाधानाचा असावा, असे प्रत्येकालाच वाटते; मात्र हे प्रामुख्याने आपल्या आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून असते. सेवानिवृत्तीचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथून पुढे आपल्याला नियमित मिळणारे उत्पन्न थांबणार असते व त्यापुढील वाटचाल आतापर्यंत संचित केलेल्या पैशांवर करायची असते. याबद्दल माहिती देणारा हा लेख...सेवानिवृत्तीनंतरचे आर्थिक नियोजन हे प्रामुख्याने आपल्याकडे असलेली चल-अचल संपत्ती, आपल्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या व आपल्याकडे असलेले कौशल्य आणि शरीरस्वास्थ्य यावर अवलंबून असते. सेवानिवृत्तीनंतरचे आर्थिक नियोजन करणे का गरजेचे असते, त्याबद्दल जाणून घेऊ या. सेवानिवृत्तीनंतर आपल्याला मिळणारे नियमित उत्पन्न थांबणार असले, तरी आपल्या गरजा थांबणार नसतात. त्या आपण हयात असेपर्यंत चालूच राहणार असतात. तसेच, त्यासाठी होणाऱ्या खर्चात महागाईनुसार वाढ होणार असते..सेवानिवृत्ती हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. खासगी अथवा सरकारी नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीला वयाच्या ५८व्या किंवा ६०व्या वर्षी सेवानिवृत्त व्हावे लागते, तर काही जण त्याआधीच स्वेच्छानिवृत्ती घेत असतात. व्यावसायिकांना असे वयाचे बंधन नसले, तरी कधी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे, तर कधी पुढच्या पिढीने व्यवसायात चांगला जम बसवला असेल, तर व्यवसायातून निवृत्ती घ्यावी लागते. थोडक्यात, सेवानिवृत्ती ही आपल्या आयुष्यातील एक अत्यंत महत्त्वाची घटना असते. आपला सेवानिवृत्तीचा काळ सुखासमाधानाचा असावा, असे प्रत्येकालाच वाटते; मात्र हे प्रामुख्याने आपल्या आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून असते. सेवानिवृत्तीचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथून पुढे आपल्याला नियमित मिळणारे उत्पन्न थांबणार असते व त्यापुढील वाटचाल आतापर्यंत संचित केलेल्या पैशांवर करायची असते. (फार थोड्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शनची सुविधा उपलब्ध असते.) या पार्श्वभूमीवर, सेवानिवृत्त होत असताना आपल्या पुढील आयुष्यासाठी योग्य आर्थिक नियोजन करणे अत्यंत आवश्यक असते. प्रत्येक सेवानिवृत्त व्यक्ती असे आर्थिक नियोजन करतेच असे नाही. त्या दृष्टीने, सेवानिवृत्तीनंतरच्या आर्थिक नियोजनाची आवश्यकता का असते आणि ते कसे करावे, हे या लेखात आपण पाहू या.सेवानिवृत्तीनंतरचे आर्थिक नियोजन हे प्रामुख्याने आपल्याकडे असलेली चल-अचल संपत्ती, आपल्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या व आपल्याकडे असलेले कौशल्य आणि शरीरस्वास्थ्य यावर अवलंबून असते. सेवानिवृत्तीनंतरचे आर्थिक नियोजन करणे का गरजेचे असते, त्याबद्दल जाणून घेऊ या. सेवानिवृत्तीनंतर आपल्याला मिळणारे नियमित उत्पन्न थांबणार असले, तरी आपल्या गरजा थांबणार नसतात. त्या आपण हयात असेपर्यंत चालूच राहणार असतात. तसेच, त्यासाठी होणाऱ्या खर्चात महागाईनुसार वाढ होणार असते. (काही प्रमाणात आपल्या गरजा कमी होऊ शकतात; पण साधारणपणे आधीपेक्षा १० ते १५ टक्के इतक्याच). याशिवाय उतारवयात आरोग्याविषयीच्या समस्यांमुळे वैद्यकीय खर्च वाढण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणावर असते. विशेष म्हणजे प्रगत वैद्यकीय सुविधांमुळे सर्वसाधारण आयुर्मान वाढले आहे. यामुळे सेवानिवृत्तीनंतरचा कालावधीसुद्धा वाढला आहे. त्या दृष्टीने आपल्याकडे असलेली शिल्लक आपल्याला सेवानिवृत्तीनंतर किमान २० ते २५ वर्षे पुरेशी होईल अशा पद्धतीने आर्थिक नियोजन करणे गरजेचे असते. ही असलेली शिल्लक योग्य रीतीने गुंतवणे अत्यंत आवश्यक असते. ती कशी करावी, हे उदाहरणावरून पाहू..Premium|Salary Personal Finance: पगाराचा सापळा, मिळालेली वाढ जातेय कुठे?.असे करता येईल नियोजनसमजा, आपल्याला सेवानिवृत्तीच्या वेळी ८५ लाख रुपये पीएफ, २० लाख रुपये ग्रॅच्युइटी आणि १० लाख रुपये लीव्ह एन्कॅशमेंट असे एकूण १.१५ कोटी रुपये मिळाले आहेत.याशिवाय आपल्याकडे इतर गुंतवणुकीतून सुरुवातीपासून साठवलेले एक कोटी रुपये आहेत; तसेच स्वत:च्या मालकीचे राहते घर असून, त्याची आजच्या बाजारभावाने किंमत १.२५ कोटी रुपये एवढी आहे. आपली मुले आपापल्या पायावर उभी असून, त्यांची जबाबदारी आपल्यावर नाही. आपल्याला कोणतेही कर्ज देणे नाही. आपल्या उभयतांचे आरोग्य चांगले असून, आपणास पर्यटनाची आवड आहे. आपल्या सध्याच्या राहणीमानानुसार, आपल्याला दरमहा ४० हजार रुपये घरखर्चासाठी लागतात आणि आपल्याला आपले राहणीमान सेवानिवृत्तीनंतर असेच ठेवायचे आहे. आपण दोघेही पुढील २० ते २५ वर्षे हयात असणार आहात, असे गृहीत धरल्यास, आपण ८५ लाख रुपये अशा पद्धतीने गुंतवणे आवश्यक आहे, की ज्यातून आपल्याला सरासरी नऊ टक्के इतका परतावा मिळेल. यासाठी ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेचा पर्याय उत्तम असेल. यात ६० वर्षे वयावरील एका व्यक्तीच्या नावाने आपल्याला ३० लाख रुपये गुंतवता येतील. सध्या या योजनेचा व्याजदर ८.२ टक्के इतका आहे. .उर्वरित रकमेपैकी काही रक्कम आपण पोस्टाच्या मासिक उत्पन्न योजनेत, तसेच म्युच्युअल फंडाच्या ‘एसडब्ल्यूपी’ योजनेत विभागून गुंतवू शकता. यातून आपण साधारणपणे नऊ टक्के व्याज मिळवू शकता. अशा या गुंतवणुकीमुळे आपली सध्याची दर महिन्याची ४० हजार रुपयांची गरज (जी पुढे २५ वर्षे दरवर्षी महागाईमुळे सरासरी पाच टक्के वाढत जाईल) निश्चितच भागवली जाईल.आपली पर्यटनाची आवड लक्षात घेता, आपण देशांतर्गत प्रवास वर्षातून दोनदा आणि परदेश प्रवास किमान एकदा करण्याचे ठरवले, तर वर्षाकाठी सुमारे १० लाख रुपये एवढा खर्च येऊ शकतो. आपल्याकडे शिल्लक असलेल्या १.३० कोटी रुपयांपैकी(१.१५-०.८५+१.००=१.३० कोटी) एक कोटी रुपये आपण थोडी जोखीम घेऊन हायब्रीड म्युच्युअल फंडात गुंतवल्यास १० टक्के ते ११ टक्के इतका परतावा मिळू शकेल. त्यातून दर वर्षी सुमारे १० लाख ते ११ लाख रुपये मिळू शकतील. त्यातील ८ ते १० लाख रुपये आपण पर्यटनासाठी वापरू शकाल..Premium |Health Insurance : ज्येष्ठांनो, आरोग्य विमा घेताय? मग हे नक्की वाचा! .मेडिक्लेमयाशिवाय आपल्या संभाव्य आजारपणाच्या खर्चाची तरतूद करण्यासाठी किमान पाच लाख रुपये इतके कव्हर असलेली फ्लोटर मेडिक्लेम पॉलिसी आणि १५ लाख रुपये कव्हर असणारी सुपर टॉप मेडिक्लेम पॉलिसी घ्यावी, जेणेकरून दोघांना मिळून वर्षाकाठी २० लाखांपर्यंत मेडिक्लेम कव्हर मिळेल. या दोन्ही पॉलिसीचे दर वर्षी वेळेत नूतनीकरण करावे. आवश्यकता वाटल्यास सुपर टॉप मेडिक्लेम पॉलिसीचे कव्हर वाढवावे. या दोन्हीही पॉलिसी शक्यतो एकाच इन्शुरन्स कंपनीकडून व एकाच वेळी घ्याव्यात. म्हणजे दोन वेगळ्या ठिकाणी क्लेम करावा लागणार नाही. सुपर टॉप मेडिक्लेम पॉलिसीचा प्रीमियम फ्लोटर मेडिक्लेम पॉलिसीच्या तुलनेने खूप कमी असतो. पॉलिसी घेण्याआधी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.उर्वरित ३० लाख रुपये बँक, डेट म्युच्युअल फंड यांमध्ये गुंतवावेत. आपली रक्कम पूर्णपणे सुरक्षित तर असेल; शिवाय, यातून आठ ते नऊ टक्के इतका परतावाही मिळेल. शिवाय ही रक्कम आपण आपल्या गरजेनुसार काढू शकाल किंवा त्यावर तात्पुरते कर्ज मिळू शकेल..सेवानिवृत्तीनंतरचे नियोजन करताना घ्यावयाची दक्षताआपल्याला मिळणार असणारी रक्कम एकदाच मिळणार असल्याने अशी रक्कम गुंतवताना विशेष काळजी घेणे आवश्यक असते. आपली रक्कम मुलांना, जवळच्या नातेवाइकांना, मित्रांना किंवा परिचितांना घर/गाडी/ व्यवसाय या कारणासाठी देऊ नये. रक्कम वेळेत परत आली नाही, तर मागणे अडचणीचे होते व कायदेशीर कारवाईसुद्धा करता येत नाही. आपल्या गुंतवणुकीवर पूर्णपणे आपलेच नियंत्रण असेल याची दक्षता घेणे आवश्यक असते. जाणकारांचा सल्ला जरूर घ्यावा. तथापि, प्रत्यक्ष गुंतवणूक आपण स्वत: करावी. इतरांना अधिकार अथवा ‘पॉवर ऑफ अॅटर्नी’ देण्याचे शक्यतो टाळावे. काही अपरिहार्य परिस्थितीतच तसे करावे. आपण नेमकी कुठे गुंतवणूक करत आहोत हे समजून घेऊनच गुंतवणूक करावी आणि अशा गुंतवणुकीतून किती परतावा मिळणार आहे, जोखीम किती आहे व गुंतवणुकीची तरलता कशी आहे, या बाबी समजून घेऊन आपली गरज, जोखीम घेण्याची क्षमता या बाबी विचारात घेऊनच गुंतवणूक करावी. जास्तीच्या परताव्याच्या लोभास बळी पडू नये..आवश्यक ते आर्थिक नियोजन करूनसुद्धा काही अकल्पित घटना किंवा अडचणींमुळे आपले आर्थिक नियोजन कोलमडले, तर आपल्याकडे असलेल्या आपल्या मालकीच्या राहत्या घराचे ‘रिव्हर्स मॉर्गेज’ करून आपण बँकेकडून नियमित रक्कम मिळवू शकता. या सुविधेची केवळ माहिती घ्यावी, गरज पडली तरच वापर करावा. शक्यतो ही सुविधा वापरण्याची वेळ न आलेलीच बरी.सेवानिवृत्तीनंतर आपणास कामाचा ताण नसतो, वेळेचे फारसे बंधन नसते. आपल्या आवडत्या गोष्टीसाठी वेळ देता येऊ शकतो; मात्र यासाठी पुरेसे आर्थिक पाठबळ असणे आवश्यक असते. हे आर्थिक पाठबळ आपण सेवानिवृत्तीनंतर वेळीच योग्य आर्थिक नियोजन केल्याने मोठ्या प्रमाणावर शक्य होऊ शकते. आपले आर्थिक नियोजन शक्यतो तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानेच करावे..Premium|Retirement Planning: मला वयाच्या ५५ व्या वर्षी निवृत्ती घ्यायचीय; मी वयाच्या ४५ व्या वर्षापासून पैशाचे नियोजन कसे करू..?.नॉमिनेशन आणि इच्छापत्रआता आपल्या प्रत्येक गुंतवणुकीस नॉमिनेशन करणे बंधनकारक आहे. करावयाचे नसल्यास तसे लेखी कळवावे लागते. बँक ठेवी, लॉकर व डी-मॅट खात्याच्या नॉमिनेशनमध्ये नुकतेच ग्राहकाभिमुख बदल झाले आहेत. ते समजून घेऊन आपल्याला सोयीस्कर असे नॉमिनेशन करावे. आपण नॉमिनेशन केले असले, तरी लवकरात लवकर इच्छापत्र (विल) करावे आणि हे इच्छापत्र शक्यतो रजिस्टर करावे. आपण इच्छापत्र केले आहे, हे संबंधितांना सांगावे आणि ते कुठे ठेवले आहे हेही सांगावे. इच्छापत्र केल्याने आपल्या पश्चात वारसांमध्ये संपत्तीवरून होणारी वादावादी टाळली जाऊ शकते; तसेच आपल्या संपत्तीचे आपल्या इच्छेनुसार वितरण करता येते. .(विशेष सूचना : वरील विश्लेषण संचित रक्कम, मासिक खर्च, महागाई दर, आयुर्मान यांसारख्या प्रमुख बाबी गृहीत धरून केलेले आहे. संचित रक्कम, मासिक खर्च, जबाबदाऱ्या, जोखीम घेण्याची क्षमता, आपली उद्दिष्टे यानुसार यात बदल होईल.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 