Bank Cyber Security: बँक खाते आणि सायबर गुन्हेगारी

-शिरीष देशपांडे, सीए व सायबर गुन्हेविषयक अभ्यासकसंगणक आणि इंटरनेटमुळे बँकिंग सुविधा खूपच सोयीच्या आणि वेगवान झाल्या आहेत. त्याचवेळी सायबर चोरट्यांंनीही बँक खात्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान (एआय) वापरून, वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरून ग्राहकांना फसवणे जोरात सुरू आहे. उदा. सध्या गॅसटंचाई चालू आहे, तर गॅस वितरक असल्याचे भासवून ग्राहकांना जाळ्यात ओढले जाते. सर्व प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांमध्ये बँकेतून पैसे चोरणे हा महत्त्वाचा कार्यभाग चोरट्यांना साधायचा असतो. त्यामुळे आपले पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी आपण सावधगिरी बाळगण्याबरोबरच बँकेचा सुरक्षित वापर करणेही गरजेचे आहे..बँक खाते सुरक्षितपणे हाताळण्यासाठी...खात्याची सुरक्षा : आपल्या बँक खात्यासाठी द्विस्तरीय सुरक्षा (Two Factor Authentication) घ्यावी. यामुळे आपल्या खात्याचापासवर्ड/लॉग-इन आयडी किंवा युझर आयडी आणि फोनवर येणारा'ओटीपी' (वन टाइम पासवर्ड) असे दोन्ही असल्याशिवाय खात्यातून व्यवहार होणार नाहीत.आपली बँकेसंबंधी गोपनीय माहिती उदा. खाते क्रमांक, युझर आयडी, पासवर्ड, पत्ता, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, पिन आदी माहिती कोणालाही देऊ नये. आपल्या खात्याची 'केवायसी' नियमित करावी. हे काम बँकेत जाऊन करणे अधिक सुरक्षित..खात्यावर व्यवहार : आपण नेट बँकिंग वापरत असाल किंवा यूपीआयला खाते जोडलेले असेल, तर खात्यात कमीत कमी आवश्यक तेवढीच शिल्लक ठेवावी. आपल्या खात्यावर अनोळखी व्यक्तीचे पैसे घेऊ किंवा देऊ नका. त्या व्यक्तीच्या व्यवहाराशी आपला संबंध लावला जाऊ शकतो. अधूनमधून आपल्या बँक खात्यातील व्यवहार तपासावेत, अनोळखी माणसाकडून पैसे आले, तर परत करताना कायदेशीर गोष्टींची पूर्तता करावी आणि मगच पैसे परत करावेत. बँकेच्या मदतीने आपल्या रोजच्या नेट बँकिंग व्यवहारावर बंधन घालावे. उदा. रोजची ट्रान्स्फर मर्यादा घालावी. बँकेकडून आलेला 'एसएमएस' ईमेल किंवा फोन याची खातरजमा करावी आणि मगच उत्तर द्यावे..खात्याचा सुरक्षित वापरमोठ्या रकमांचे व्यवहार करताना, मोबाइल बँकिंगऐवजी लॅपटॉपवरून व्यवहार करावेत. खूप मोठी रक्कम असेल, तर बँकेत अर्ज करून व्यवहार करावा.नेटबँकिंगसाठी वेगळा मोबाइल नंबर वापरावा. तो सोशल मीडिया अकाउंटला संलग्न असू नये. बँक व्यवहार करताना सार्वजनिक मोफत वायफाय वापरू नये. आपल्या नेट बँकिंग अकाउंटचा पासवर्ड वारंवार बदला..बँकेत मुदत ठेवी असतील, त्या फिजिकल ठेवण्याचा विचार करा. तसे शक्य नसेल, तर बँकेला धारणाधिकार (lien mark) करण्याची विनंती कराव, जेणेकरून चोरट्यांना परस्पर त्या काढता येऊ नये.ज्या बँक शाखेत खाते आहे, तिथल्या अधिकाऱ्यांची नावे,मोबाईल नंबर, त्यांचे अधिकृत कस्टमर केअर नंबर लिहून ठेवावेत. इंटरनेटवर कस्टमर केअर नंबर खोटा असू शकतो. आपल्या खात्यात काही गोंधळ झाला, गुन्हा झालाच, तर त्वरित बँकेची मदत होऊ शकते.सामाजिक जबाबदारी : ओळखीच्या वयस्कर नागरिकांना याबाबतीत सजग करून त्यांना प्रत्यक्ष मदत आवश्यक असेल तर जरूर करावी.