Passenger Vehicles : प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत मोठी वाढ! ग्रामीण भागातील मागणीमुळे चालना; ‘फाडा’चा अहवाल

मुंबई - ग्रामीण बाजारपेठांमधील मागणीमुळे डिसेंबरमध्ये प्रवासी वाहनांच्या किरकोळ विक्रीत मोठी वाढ झाली. डिसेंबरमध्ये प्रवासी वाहनांची किरकोळ विक्री वार्षिक २६.६४ टक्क्यांनी वाढून ३,७९,६७१ वर पोहोचली.

