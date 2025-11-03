Premium|Mutual Funds : शेअर्स, म्युच्युअल फंड विकून घर घ्यायचंय?

डॉ. दिलीप सातभाईdvsatbhaiandco@gmail.comप्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ५४एफनुसार निवासी घराव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही भांडवली मालमत्तेची म्हणजे शेअर्स, म्युच्युअल फंड आदींची विक्रीपश्चात मिळालेली १० कोटी रुपयांपर्यंतची (दीर्घकालीन लाभ नाही) रक्कम नवे निवासी घर खरेदी करण्यासाठी वा बांधण्यासाठी वापरल्यास संपूर्ण दीर्घकालीन लाभ करमुक्त असतो.प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ५४एफनुसार एखाद्या व्यक्तीने किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबाने (एचयूएफ) शेअर्स, म्युच्युअल फंड, सोने सोडून आदींची विक्रीपश्चात मिळालेली रक्कम ही नवे घर घेण्यासाठी वापरली तर संपूर्ण दीर्घकालीन लाभ करमुक्त असतो. तथापि, ही रक्कम विक्रीच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या आत किंवा मालमत्तेच्या विक्रीच्या एका वर्षाच्या अगोदर किंवा करदात्याने बांधकामाधीन मालमत्ता किंवा स्वतः बांधकाम करण्याचा पर्याय निवडला असेल तर मालमत्तेच्या विक्रीच्या तारखेपासून तीन वर्षांत निवासी घर बांधकाम करण्यात गुंतवली गेली असेल तर संपूर्ण दीर्घकालीन लाभ करमुक्त होईल. जर खरेदी रक्कम १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर खरेदीची रक्कम फक्त १० कोटी रुपयेच मानली जाईल, अशा स्पष्ट तरतुदी आहेत. हा बदल एक एप्रिल २०२४ पासून लागू आहे. जर निव्वळ विक्रीची रक्कम पूर्णपणे गुंतवली गेली नसेल, तर सूट विक्रीच्या रक्कमेच्या टक्केवारीवर प्रमाणानुसार उपलब्ध असेल..उदाहरण श्री. गोपाळराव यांनी एक जानेवारी २०२५ रोजी म्युच्युअल फंड विकून दोन कोटी रुपयांची रक्कम जमा केली आहे. त्यांना सर्व दीड कोटी रुपयांचा दीर्घकालीन भांडवली लाभ करमाफ करून घ्यायचा असेल तर त्यांना दोन कोटी रुपयांचे घर पुढील मुदतीत घ्यावे लागेल किंवा बांधावे लागेल. कमी रक्कम गुंतविल्यास टक्केवारीनुसार दीर्घकाली लाभ करपात्र होईल. समजा त्यांनी निम्मी रक्कमच म्हणजे रु. एक कोटी घरात गुंतविले तर दीड कोटी भांडवली नफ्याच्या ५० टक्के लाभ करपात्र होईल. जर त्यांनी सर्व दीड कोटी रुपये भांडवली लाभ गुंतविला तरी फक्त ७५ टक्के लाभ करमाफ होईल आणि २५ टक्के भांडवली लाभावर करदायित्व येईल. थोडक्यात, निव्वळ विक्रीची किंमत गुंतविणे आवश्यक आहे. अ. विक्रीपूर्वी १ वर्षाच्या आत म्हणजे १ जानेवारी २०२४ नंतर, परंतु १ जानेवारी २०२५ च्या आतब. विक्रीपश्चात २ वर्षांच्या आत म्हणजे १ जानेवारी २०२५ नंतर, परंतु ३१ डिसेंबर २०२६ पूर्वी क. घर स्वतः बांधायचे असेल तर १ जानेवारी २०२५ नंतर, परंतु ३१ डिसेंबर २०२७ पूर्वी प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ५४एफ अंतर्गत निवासी घराव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही मालमत्तेच्या विक्रीतून होणाऱ्या या दीर्घकालीन भांडवली लाभावर जी सूट मिळू शकते, ती सूट काही अटींच्या अधीन आहे..Premium| Wealth Creation : पैसे कमावताना काय लक्षात ठेवाल?.काय आहेत अटी?करदात्याने जुन्या मालमत्तेची निव्वळ विक्री रक्कम (फक्त दीर्घकालीन लाभ नाही) नव्या निवासी घराच्या खरेदीमध्ये गुंतवावी लागेल. नवी मालमत्ता निवासी मालमत्ताच असावी लागेल. जुन्या मालमत्तेच्या विक्रीच्या १ वर्ष आधी किंवा नंतर २ वर्षांनी नवी निवासी मालमत्ता विकत घ्यायला हवी किंवा जुन्या मालमत्तेच्या विक्रीच्या पश्चात ३ वर्षांच्या आत नवे घर बांधायला हवे. याखेरीस करदात्याने विक्रीच्या तारखेला या कलमाअंतर्गत सूट मागण्यासाठी खरेदी केलेल्या घराव्यतिरिक्त एकापेक्षा जास्त निवासी घरे त्याच्या मालकीची नसावीत. तसेच करदात्याने हस्तांतराच्या तारखेपासून २ वर्षांच्या आत दुसरे घर खरेदी करू नये किंवा ३ वर्षांच्या आत घर बांधू नये; जेणेकरून ही अट पाळली जाईल. जर वरील अटी पूर्ण झाल्या नाहीत, तर ज्या वर्षी असे इतर निवासी घर खरेदी/बांधले गेले आहे, त्या वर्षी हा भांडवली लाभ करपात्र होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे..निव्वळ विक्रीचा मोबदला म्हणजे काय?निव्वळ विक्रीचा मोबदला म्हणजे कायदेशीर शुल्क, कमिशन, नोंदणी शुल्क आदी हस्तांतर खर्च कमी केल्यानंतर मालमत्तेचे विक्री मूल्य, कलम ५४एफअंतर्गतची सूट विक्रीच्या मोबदल्याच्या प्रमाणात गुंतवलेल्या रकमेवर उपलब्ध आहे. ती पुढील सूत्र वापरून मिळवता येते-कलम ५४एफ सूट = भांडवली नफा * निव्वळ मालमत्तेत गुंतवलेली रक्कम / निव्वळ विक्रीचा मोबदला.Premium|China Social media : आता डिग्री असेल तरच इन्फ्लुएन्सर्सना बोलता येईल, चीनचा नवा फतवा!.उदाहरण : समजा, श्री. गोविंदराव यांनी १४-०८-२०२४ रोजी त्यांचे पाच कोटी रुपयांचे म्युच्युअल फंडाचे युनिट व शेअर्स विकले. त्यांनी जून २०२० मध्ये ५० लाख रुपयांना हे युनिट व शेअर्स खरेदी केली होते. ऑगस्ट २०२५ रोजी त्यांनी नवी निवासी मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी तीन कोटी रुपयांची पुनर्गुंतवणूक केली. एकापेक्षा अधिक घरे असता कामा नये, असा नियम आहे. तथापि, हस्तांतराच्या तारखेला त्यांच्याकडे कोणतीही निवासी मालमत्ता नाही, हे गृहीत आहे. या व्यवहारात, दीर्घकालीन भांडवली लाभाच्या तरतुदी आकर्षित होतात; कारण त्यांनी मालमत्ता एक वर्षापेक्षा जास्त काळ धारण केली होती. तथापि, शेअर्स व म्युच्युअल फंडाच्या युनिटसाठी इंडेक्सेशन लाभ अनुमत नाही. या व्यवहारात, कलम ५४एफ अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या सवलती व करसूट करदाता मागू शकतो, कारण त्याने घराच्या मालमत्तेव्यतिरिक्त दीर्घकालीन भांडवली मालमत्ता विकली आणि विक्रीतून मिळालेल्या रकमेचा वापर घरखरेदी करण्यात केला..नव्या निवासी मालमत्तेच्या खरेदीसाठी ३ कोटी रुपयांची संपूर्ण रक्कम घेता येते, कारण ती १० कोटी रुपयांच्या आत येते..भांडवली नफा खाते योजनाजर उत्पन्न विहित वेळेत नव्या निवासी मालमत्तेत गुंतवले असेल, तरच प्राप्तिकर सवलतीचा दावा केला जाऊ शकतो. परंतु, संबंधित आर्थिक वर्षासाठी विवरणपत्र (रिटर्न) दाखल करण्यापूर्वी, त्याने ती रक्कम भांडवली लाभ खाते योजनेमध्ये (CGAS) जमा केली पाहिजे.न्याय निवाडेकेस १एसीआयटी नवी दिल्ली वि. महिंदर कुमार जैन आयटीएटी दिल्ली (२०१४)तथ्ये :१. करदात्याने त्याची व्यावसायिक मालमत्ता विकली आणि त्यातून प्राप्त झालेले उत्पन्न/रक्कम मेहंदी फार्म (farmhouse) या निवासी गृहाच्या बांधकामात गुंतविण्यात आले. २००८-०९ या आर्थिक वर्षात केलेल्या या गुंतवणुकीवर करदात्याने कलम ५४एफअंतर्गत रु. ४७.८४ लाखांच्या कपातीचा दावा केला.२. पुढे २०१०-११ मध्ये करदात्याने आणखी पाच मालमत्ता विकल्या आणि त्यातून मिळालेली रक्कम त्याच मेहंदी फार्ममधील घराच्या पुढील बांधकामात गुंतविली; २०१०-११ च्या प्राप्तिकर विवरणपत्रामध्ये त्याने कलम ५४एफअंतर्गत रु. १.५९ कोटींची वजावट मागितली.३. कलम ५४एफच्या अंमलबजावणीद्वारे, मूळ मालमत्तेच्या हस्तांतराच्या तारखेला करदात्याकडे नव्या मालमत्तेबाहेर एकापेक्षा जास्त निवासी घरे असतील तर सूट नाकारली जाते. या प्रकरणात करदात्याचे वसंत विहार (डी-३/८, नवी दिल्ली) येथील घर २०१०-११ मध्ये भाड्याने देण्यात आलेले होते; मेहंदी फार्ममधील घर तेव्हा बांधकामाधीन होते..Premium| GST and State Finances: जीएसटीमुळे राज्यांचे कर उत्पन्नाचे मार्ग खऱ्या अर्थाने बंद झाले का?.विवादाचा मुद्दा : कलम ५४एफअंतर्गत सूट देताना - १) हस्तांतराच्या वेळी करदात्याकडे किती निवासी घरे होती (बांधकामाधीन घराची नोंद घेता येईल का) आणि २) एका निवासस्थानावर वेगवेगळ्या वेळी केलेल्या गुंतवणुकांवर (२००८-०९ आणि २०१०-११) कलम ५४एफअंतर्गत कपात मान्य करता येईल का?न्यायालयाचे निरीक्षण व निकष १. प्राप्तिकर अपिलीय न्यायाधिकरणाने तपासून ठरविले, की हस्तांतराच्या वेळी करदात्याजवळ फक्त एकच पूर्णपणे अस्तित्वात असलेले निवासी घर (वसंत विहार) होते; मेहंदी फार्म येथे केलेले बांधकाम त्या वेळी पूर्ण झालेले नव्हते आणि म्हणून ते ‘नवी पूर्ण झालेली निवासी मालमत्ता’ किंवा ‘माजी निवासी मालमत्तेइतक्या’ स्वरूपात मोजले जाणे योग्य नाही.२. न्यायाधिकरणाने कलम ५४एफची व्याख्या व हेतू लक्षात घेऊन हे सांगितले, की बांधकामाधीन स्थितीतील घराला हस्तांतराच्या तारखेच्या घटनेत पूर्णपणे स्वतंत्र निवासी मालमत्ता म्हणून धरले जाऊ नये.३. तसेच न्यायाधिकरणाने निर्णित केले, की एका निवासस्थानावर कालक्रमाने (पर्यायाने) केलेल्या गुंतवणुकीवर कलम ५४एफअंतर्गत सूट मिळण्यास विरोध नाही; त्यामुळे रु. ४७.८४ लाख; तसेच रु. १.५९ कोटी अशी दोन्ही गुंतवणुका विचारात घेऊन कपात मोजता येते..निष्कर्ष/आदेश : दिल्ली न्यायाधिकरणाने करदात्याला कलम ५४एफअंतर्गत रु. १.५९ कोटींच्या वजावटीला मंजुरी दिली आणि आधीच्या रु. ४७.८४ लाखाच्या गुंतवणुकीसह दोन्ही रक्कम कलम ५४एफअंतर्गत सूट मोजण्यात येऊ शकतात, कारण हस्तांतराच्या वेळी करदात्याजवळ फक्त एकच निवासी मालमत्ता होती आणि दुसरे घर बांधकामाधीन होते..केस २लता गोयल वि. प्राप्तिकर विभाग (दिल्ली उच्च न्यायालय)तथ्ये :लता गोयल यांच्याविरुद्धच्या या प्रकरणात बाब अशी आहे, की वसंत विहार (दिल्ली) येथील एका इमारतीतील करदात्यांकडे दोन वेगवेगळे मजले (floors) होते. महसूल विभागाने असा युक्तिवाद केला, की इमारतीतील वेगवेगळ्या मजल्यांमुळे करदात्याला अनेक निवासी घरांचा मालक मानावे व कलम ५४एफनुसार सूट देऊ नये.विवादाचा मुद्दा :एकाच इमारतीतील वेगवेगळे मजले (distinct floors) हे स्वतंत्र अनिवासी/निवासी घर म्हणून मोजले जाऊ शकतात का आणि अशा स्थितीत कलम ५४एफअंतर्गत सूट नाकारावी का?.न्यायालयाचे निरीक्षण :दिल्ली उच्च न्यायालयाने महसूल विभागाचे हे युक्तिवाद मान्य करण्यासारखे नाही, असे ठरविले. न्यायालयाने आक्षेप नोंदविला, की एका इमारतीतील वेगवेगळ्या मजल्यांना स्वयंसिद्धपणे अनेक निवासी घरांच्या मालकीचे समकक्ष मानणे योग्य नाही. विधिमान्य व्याख्येनुसार आणि करकायद्याच्या हेतूधोरणानुसार अशा व्याख्येने कलम ५४एफचे उद्देश फाटले जाऊ शकतात.निष्कर्ष/आदेश : उच्च न्यायालयाने ठरविले, की इमारतीतील भिन्न मजले असणे हे अनेक निवासी घरांच्या मालकत्वाचे स्वयंसिद्ध पुरावे ठरत नाही; त्यामुळे करदात्याला कलम ५४एफअंतर्गत प्राप्तिकर सूट मिळण्यास विरोध नसून, रु. ९० कोटी (प्रकरणात नमूद रक्कम) या भांडवली लाभावर सूट मंजूर केली गेली..सारांश (कायदेशीर तत्त्वे)१. हस्तांतराच्या तारखेला एका 'पूर्णपणे अस्तित्वातील' निवासी मालमत्तेचे अस्तित्व हे कलम ५४एफच्या पात्रतेचे निर्णायक निकष आहे; बांधकामाधीन मालमत्ता त्या टप्प्यावर पूर्ण निवासी मालमत्ता म्हणून गणली जाऊ नये.२. एका निवासस्थानावर कालानुसार (विविध वेळेला) केलेली गुंतवणूक कलम ५४एफअंतर्गत विचारात घेतली जाऊ शकते.३. एका इमारतीतील स्वतंत्र मजले (floors) यांना स्वयंसिद्धपणे वेगवेगळ्या 'निवासी घर' म्हणून समजून कलम ५४एफची सूट नाकारली जाऊ नये, अशी व्याप्ती न्यायालयाने मर्यादित केली आहे.(लेखक ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट - सीए आहेत. ) 