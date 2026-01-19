डॉ. वीरेंद्र ताटके (गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासक)अर्थबोधसंधी हातातून निसटेल या भीतीमुळे होणारी मानसिक अस्वस्थता म्हणजे ‘फोमो’ (FOMO). ‘फोमो’ हे ‘फिअर ऑफ मिसिंग आउट’ या इंग्रजी संज्ञेचे संक्षिप्त रूप आहे. माहितीच्या सततच्या माऱ्यामुळे; तसेच सोशल मीडियाच्या अतिरेकी वापरामुळे अलीकडील काळात ही भावना मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत आहे. ‘फोमो’च्या प्रभावामुळेच ‘इतर लोक काहीतरी मिळवत आहेत आणि मी मात्र, मागे राहिलो आहे’, या भावनेने अनेकजण ग्रासलेले असतात. आयुष्यातील इतर क्षेत्रांप्रमाणेच आर्थिक क्षेत्रातही फोमोचे परिणाम स्पष्टपणे पाहायला मिळतात..वर्ष २०२५ मधील ‘फोमो’वर्ष २०२५मध्ये अमेरिकेत झालेल्या एका सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या नागरिकांपैकी जवळजवळ ५० टक्के लोकांनी हे मान्य केले, की एखादी आर्थिक संधी हातातून निसटेल या भीतीने त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारची खरेदी किंवा गुंतवणूक केली आहे. बारकाईने विचार केल्यास गेल्या वर्षभरात आपणही कधी ना कधी या समस्येचा बळी झालो आहोत, हे आपल्या लक्षात येईल. मित्रांनी किंवा सोशल मीडियावर शेअर बाजारामधील नफा दाखविल्यावर अभ्यास न करता शेअर खरेदी करणे, सर्वत्र चर्चेत असलेल्या आयपीओमध्ये केवळ गाजावाजामुळे गुंतवणूक करणे, हा म्युच्युअल फंड खूप रिटर्न देतो, असे ऐकून स्वतःच्या गरजा न पाहता गुंतवणूक करणे, क्रिप्टो किंवा डिजिटल करन्सीमध्ये झपाट्याने नफा होतोय म्हणून घाईघाईने पैसे लावणे, आता नाही घेतले, तर संधी हातातून जाईल या भीतीने सोने किंवा मालमत्ता खरेदी करणे ही सर्व आर्थिक ‘फोमो’ची उदाहरणे आहेत. यापैकी एखाद्या किंवा तत्सम एखाद्या ‘फोमो’च्या भीतीला आपण कदाचित बळी पडलेलो असू ..वर्ष २०२६- से नो टू ‘फोमो’!वर्ष २०२६ च्या सुरुवातीलाच आपण ‘फोमो’ला दूर ठेवण्याचा निर्धार करू या. कोणतीही खरेदी किंवा गुंतवणूक करण्यापूर्वी खालील दोन टप्प्यांत विचार केल्यास आपण ‘फोमो’ला नकार देऊ शकतो. यातील पहिला टप्पा म्हणजे गरज आणि हौस यातील फरक ओळखणे. संबंधित वस्तू गरजेची असेल, तर खरेदी करायलाच हवी. मात्र, वस्तू गरजेची नसेल तर दुसऱ्या टप्प्याचा विचार करायला हवा. दुसरा टप्पा म्हणजे हौस म्हणून एखादी वस्तू खरेदी करावीशी वाटली, तर ती लगेच विकत न घेता २४ तास थांबावे. अनेक वेळा या कालावधीनंतर त्या वस्तूची ओढ कमी होते. यामुळे ‘इम्पल्स बाईंग’ म्हणजेच भावनेच्या भरात केलेली खरेदी टाळता येते..‘फोमो’ ऐवजी ‘जोमो’‘फोमो’च्या भीतीपासून दूर जाण्यासाठी आता काही देशांमध्ये ‘जोमो’ (जॉय ऑफ मिसिंग आउट) या संकल्पनेवर भर दिला जात आहे. ‘जोमो’ आपल्याला हे शिकवतो की, एखाद्या गोष्टीत सहभागी न होता किंवा एखादी गोष्ट न खरेदी करता त्याचे दुःख करत बसण्याऐवजी, त्या निर्णयाचा आनंद कसा घ्यायचा. ‘जोमो’ स्वीकारल्यामुळे अनावश्यक खरेदी, भावनेच्या भरात केलेली गुंतवणूक; तसेच कर्जाच्या ओझ्यात अडकणे यांसारख्या गोष्टी सहज टाळता येतात. स्वतःच्या गरजा, आर्थिक क्षमता आणि मानसिक शांतता यांना प्राधान्य देत ‘काही गोष्टी सोडण्यातही आनंद असतो’ हे ‘जोमो’ आपल्याला शिकवतो. चला तर मग, वर्षाच्या सुरुवातीलाच ‘फोमो’ला नकार द्यायचा निर्धार करूयात!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.