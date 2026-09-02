SBIच्या ग्राहकांनो लक्ष द्या! 'या' दिवशी UPI सेवा राहणार बंद; आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी दिला पर्याय

State Bank of India Maintenance & UPI Lite Details: स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या ग्राहकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. SBI ने दिलेल्या माहितीनुसार, देखभाल आणि दुरुस्तीच्या कामासाठी यूपीआय सेवा काही काळासाठी तात्पुरती बंद राहणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना ऑनलाइन व्यवहार करताना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे बँकेने आधीच व्यवहार पूर्ण करण्याचे किंवा नियोजन करण्याचे आवाहन केले आहे. .बँकेने सोशल मीडियाद्वारे स्पष्ट केले आहे की, ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी मध्यरात्री १२:३० ते १:१५ वाजेपर्यंत, म्हणजेच एकूण ४५ मिनिटांसाठी ही यूपीआय सेवा ठप्प असेल. नियोजित तांत्रिक देखभालीचा भाग म्हणून ही सेवा बंद ठेवली जाणार असल्याने डिजिटल व्यवहार करताना ग्राहकांनी या वेळेची विशेष काळजी घ्यावी, असा सल्ला बँकेने दिला आहे..DBT News : पुणे महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना गणवेशाची डीबीटी रक्कम कधी मिळणार? अर्धे शैक्षणिक वर्ष संपताना प्रस्तावाला मंजुरी.दरम्यान, या ४५ मिनिटांच्या कालावधीत ग्राहकांना तातडीने पैशांची गरज भासल्यास बँकेने पर्यायही उपलब्ध करून दिला आहे. ग्राहक या तात्पुरत्या अडथळ्याच्या वेळी 'यूपीआय लाइट'चा पर्याय वापरू शकतात. .Pune SIT crackdown: पुण्यात बेकायदा सावकारी व आर्थिक गैरव्यवहार उघड: एसआयटी चौकशीनंतर ४ स्वतंत्र गुन्हे, कोट्यवधींची फसवणूक.यूपीआय लाइटद्वारे लहान रकमांच्या व्यवहारांसाठी पिन टाकण्याची आवश्यकता नसते. एसबीआयच्या नियमांनुसार, यूपीआय लाइटद्वारे एका वेळी १००० रुपयांपर्यंतचा व्यवहार करता येतो, तर वॉलेटमध्ये जास्तीत जास्त ५००० रुपयांपर्यंत बॅलन्स ठेवता येतो. त्यामुळे आवश्यक असल्यास ग्राहक या सेवेचा लाभ घेऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.