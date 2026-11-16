Share Market: शेअर, म्युच्युअल फंड व्यवहार थेट प्राप्तिकर विवरणपत्रात!

शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या वाढत असताना भांडवली लाभाची अचूक गणना करणे हे प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यातील महत्त्वाचे आणि गुंतागुंतीचे काम बनले आहे. एकाच कंपनीचे शेअर वेगवेगळ्या वेळी खरेदी-विक्री करणे, बोनस शेअर मिळणे, म्युच्युअल फंड युनिटची पूर्तता आणि अनेक डी-मॅट खात्यांमधील व्यवहार यांमुळे मोठ्या प्रमाणात माहिती संकलित करावी लागते. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाने १० सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या दोन अधिसूचनांद्वारे शेअर व म्युच्युअल फंड व्यवहारांची माहिती प्राप्तिकर विवरणपत्रातील भांडवली लाभाच्या अनुसूचीत आधीच भरून देण्याची सुविधा दिली आहे. मात्र, विवरणपत्रातील माहितीची अचूकता सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी करदात्याचीच आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित विवरणपत्रे व व्यवहारांची पडताळणी करूनच प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...दोन नव्या स्वतंत्र आर्थिक विवरणप्रणालीप्राप्तिकर कायदा, २०२५ मधील कलम ५०८(१) आणि प्राप्तिकर नियम, २०२६ मधील नियम २३७ (६) यांच्या आधारे दोन स्वतंत्र विवरणप्रणाली निश्चित करण्यात आल्या आहेत.एसएफटी-२५१७ : डी-मॅट खात्यातील व्यवहारएनएसडीएल आणि सीडीएसएल या डिपॉझिटरींना डी-मॅट खात्यातून विक्री किंवा अन्य कारणासाठी डेबिट झालेल्या सिक्युरिटीजच्या व्यवहारांची निर्धारित माहिती प्राप्तिकर विभागाकडे सादर करावी लागणार आहे..एसएफटी-२५१८ : म्युच्युअल फंड व्यवहारम्युच्युअल फंडांचे रजिस्ट्रार आणि ट्रान्स्फर एजंट यांना म्युच्युअल फंड युनिटच्या हस्तांतरासंबंधी माहिती प्राप्तिकर विभागाकडे सादर करावी लागणार आहे. या माहितीच्या आधारे भांडवली लाभाच्या रकान्यात या व्यवहारांची माहिती आधीच भरली जाणार आहे.‘फिफो’ पद्धतीने खरेदी-विक्रीची पडताळणीएकाच कंपनीचे शेअर वेगवेगळ्या भावाला खरेदी केले असल्यास, विक्री केल्यानंतर त्याचा खरेदी भाव निश्चित करण्यासाठी ‘फिफो’ पद्धत वापरली जाते. म्हणजेच, प्रथम खरेदी केलेले शेअर प्रथम विकले गेले, असे मानले जाते. यामुळे खरेदी भाव व भांडवली लाभ निश्चित करता येतो.अल्पकालीन व दीर्घकालीन भांडवली लाभभांडवली लाभाचे वर्गीकरण धारण कालावधीवर अवलंबून असते. सूचीबद्ध इक्विटी शेअर आणि इक्विटी-ओरिएंटेड म्युच्युअल फंड युनिटसाठी सामान्यतः १२ महिन्यांचा, तर अनेक अन्य भांडवली मालमत्तांसाठी २४ महिन्यांचा धारण कालावधी लागू होतो. काही मालमत्तांसाठी स्वतंत्र नियम लागू असतात..खरेदी किंमत व ‘ग्रँडफादर क्लॉज’एक फेब्रुवारी २०१८ पूर्वी खरेदी केलेल्या पात्र सूचीबद्ध शेअर व इक्विटी फंड युनिटसाठी ‘ग्रँडफादर क्लॉज’ लागू होतो. त्यानुसार मूळ खरेदी किंमत आणि ३१ जानेवारी २०१८ रोजीचे बाजारमूल्य यांचा निर्धारित सूत्रानुसार विचार केला जातो. बोनस शेअर, राइट्स इश्यू, विलीनीकरण, विभाजन, डी-मर्जर आणि वारसाहक्काने मिळालेल्या शेअरची खरेदी किंमतही स्वतंत्रपणे पडताळावी लागते..Success Story: दिवसा शिक्षण, रात्री सफाईचे काम; जिद्दीने मिळवली सूक्ष्मजीवशास्त्राची पदवी, कोथरूडच्या रेश्माचा प्रेरणादायी प्रवास...करदात्याने घ्यावयाची काळजीlडी-मॅट खात्यांतील व्यवहार माहितीशी जुळवून घ्या.lम्युच्युअल फंड कॅपिटल गेन स्टेटमेंटशी ताळमेळ घाला.lखरेदी किंमत, बोनस शेअर आदींची पडताळणी करा.l‘फिफो’नुसार खरेदी किंमत व कालावधी तपासा.lअल्पकालीन व दीर्घकालीन लाभाचे वर्गीकरण व लागू करदर पडताळा.l‘ग्रँडफादर क्लॉज’ लागू असल्यास गणना तपासा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.