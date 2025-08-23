Premium|Share Market : शेअर बाजारात यशासाठी मानसिकताही महत्त्वाची!

स्वाती देशपांडेshabdapremi@gmail.comआपल्या गुंतवणुकीची नौका हेलकावे खाऊ लागली, तर विचलित न होता आपण कसे निर्णय घेतो, यावर बरंच काही अवलंबून असतं. शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांचं ज्ञान, योग्य कंपनीची निवड करण्याचं कौशल्य याबरोबरच त्यांच्या मानसिकतेलाही प्रचंड महत्त्व असतं. तसंच, आपल्या प्रश्नांची उत्तरं बाजाराशी संबंधित अभ्यासपद्धतीत सापडू शकतात.दोन मनंएक आपलं जणू आप्तदुसरंही आपलंचपण काहीसं त्रयस्थ, दूरस्थएका कवितेच्या या ओळींमधलं ते ‘दुसरं’ मन मला स्वतःला अनेक वेळा अनुभवायला मिळालं आहे; पण शेअर बाजारात काम करत असताना मात्र, ते दूरस्थ, त्रयस्थ न राहता चांगलं अधीमधी लुडबुडायला येत राहतं. कमी-अधिक फरकाने तुम्हा मंडळींनादेखील याचा अनुभव आला असेल... आता साधं उदाहरण बघा ना. आपण एखाद्या कंपनीचा शेअर घेतो. त्यात इच्छित नफा मिळाला, की मस्तपैकी विकून टाकावा असं आपल्या ‘पहिल्या’ मनाने ठरवलेलं असतं; पण योग्य वेळ येताच नेमकी या ‘दुसऱ्या’ची लुडबुड सुरू होते. ‘‘थांब जरा, काय घाई आहे विकायची? कालच नाही का अमुकतमुक चॅनेलवर ऐकलं होतं, की इथून अजून २० टक्के तरी वर जाईल हा शेअर म्हणून?’’ झालं!! मग काय, दोघांचं द्वंद्व सुरू! समजा शेअरचा भाव खरंच वर गेला, तर मग लगेच ‘दुसऱ्या’चं नाक वर! पण दर वेळी भाव वरच कसा जाईल? पुढच्या एखाद्या खेपेस शेअर नफ्यात विकण्याची वेळ आली, की पुन्हा या दोघांचं युद्ध चालू होतं. एव्हाना त्या झकाझकीत तो शेअर खाली यायला लागलेला असतो. १०० रुपयाला घेतलेला तो १५० रुपयांचं दर्शन घेऊन १२० रुपयांपर्यंत घसरलेला असतो. आता ‘पहिल्या’ला वाटायला लागलेलं असतं, की ‘१२० तर १२०, काहीतरी नफा तर आहे ना!’ पण पुन्हा ‘दुसरा’ हजर. ‘कालपरवापर्यंत १५० ला होता आणि आता १२० ला विकणार? थांब जरा!’ असं करत करत शेअर आपल्या खरेदीभावाच्या खाली गेला, तर मात्र दोघांची ‘बोलती’ बंद होऊन जाते आणि आपण दिङ््मूढ होऊन ‘जे जे होईल, ते ते पाहात राहतो.’ साधारण १९९०च्या दशकात शेअर बाजारात गुंतवणूक करायला लागले, तेव्हा सुरुवातीच्या काळात मला हा अनुभव बरेचदा येत गेला अन् हळूहळू लक्षात येऊ लागलं, की जोवर आपण या ‘दुसऱ्या’ला लगाम घालत नाही, तोवर गुंतवणुकीवरच्या परताव्यात नियमितपणा येणं अवघड आहे. .चढ-उतारांना कसा प्रतिसाद द्यायचा?हा असा गोंधळ फक्त शेअर खरेदी-विक्रीच्या बाबतीतच होतो, असं नाही. आपण शेअर खरेदी केल्यापासून ते विक्री करेपर्यंत बाजारात अनेक चढ-उतार येत राहतात. कधी काही भू-राजकीय घटनांमुळे, कधी भूकंपासारख्या दुर्दैवी घटनेमुळे, कधी टेरिफ नीतीमधल्या बदलांमुळे, तर कधी आपण पैसे गुंतवलेल्या कंपनीशी संबंधित काही घडामोडींमुळे. यावरून एक किस्सा आठवतो. काही वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. मी आणि माझ्या एका परिचितांनी एका प्रसिद्ध कंपनीचे शेअर विकत घेतले होते. शेअरच्या भावाची प्रगतीही ठीकठाक चालू होती. अचानक एक दिवस कंपनीच्या सीईओने काही आर्थिक गडबड केली असल्याची तक्रार समोर आली अन् बाजारात हाहाकार माजला. शेअरचा भाव गडगडणं साहजिकच होतं. त्या पडझडीत माझ्या त्या परिचितांनी फारशी माहिती न काढता बातमी आल्यावर पहिल्याच दिवशी स्वतःकडचे शेअर पडत्या भावात विकून टाकले. इथे त्यांच्या ‘दुसऱ्या’ मनाने त्यांच्या निर्णयाचा ताबा घेतला होता, हे पुढे त्यांच्याचकडून समजलं होतं. मला त्या तक्रारीशी संबंधित मुद्द्यांची फारशी माहिती नव्हती; पण ‘सीईओ बदलला तरी एवढ्या चांगल्या दर्जाच्या कंपनीचं कामकाज थोडंच थांबणार आहे? जरा थांबून माहिती घ्यावी,’ असा विचार करून मी होते ते शेअर धरून ठेवले; पण नवी गुंतवणूक करण्याची जोखीम मात्र घेतली नाही. अपेक्षेप्रमाणेच प्रकरणाची चौकशी झाली. त्यानंतर सीईओसाहेबांची उचलबांगडीही झाली. एक-दोन महिन्यांत ते वादळ शमलं अन् हळूहळू शेअरचा भाव पुन्हा बाळसं धरू लागला. आज ती कंपनी त्या गडगडलेल्या भावाच्या चार-पाच पटींचा शेअरभाव दिमाखाने मिरवत पाय चांगले घट्ट रोवून उभी आहे. आपल्या गुंतवणुकीची नौका हेलकावे खाऊ लागली, तर विचलित न होता आपण कसे निर्णय घेतो, यावर बरंच काही अवलंबून असतं. शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांचं ज्ञान, योग्य कंपनीची निवड करण्याचं कौशल्य याबरोबरच त्यांच्या मानसिकतेलाही प्रचंड महत्त्व असतं, याचं हे केवळ एक उदाहरण आहे. .‘गुंतवणूकधर्म’ पाळा!खरं तर ‘आधी बेत ठरवा आणि मग तो अमलातही आणा,’ (Plan the trade and trade the plan) हा ‘धर्म’ पाळला तरीही बाजारात गोष्टी बऱ्याच सुकर होतात; पण घोडं नेमकं इथेच अडतं. गुंतवणुकीच्या बाबतीत एक महत्त्वाचा मुद्दा असतो तो म्हणजे गुंतवणूकयोग्य रकमेचं विविध विभागांत वाटप (Asset Allocation) करण्याचा. प्रत्येक वित्तीय साधनामध्ये (Financial Instrument) किती रक्कम गुंतवायची ते आपण ठरवून त्यानुसार पुढे गेल्यास खरं तर पुढचं सगळं सोपं जायला पाहिजे; पण कधीकधी आपण मध्येच आपला नियम मोडतो अन् स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेतो. .या बाबतीत देवेशचं उदाहरण बोलकं ठरावं. देवेशने त्याच्याकडच्या गुंतवणूकयोग्य रकमेतली ४० टक्के रक्कम शेअर बाजारात गुंतवायची असं ठरवलं. ती रक्कम होत होती पाच लाख रुपये. इथवर सगळं ठीक होतं. त्या बेतानुसार त्याने पाच कंपन्यांच्या शेअरमध्ये प्रत्येकी एक लाख रुपये गुंतवले खरे; पण कंपन्यांची निवड करताना फार काही विचार केला नाही. नेमका त्यापैकी एका शेअरचा भाव देवेशने घेतल्यानंतर दर महिन्याला दोन-तीन टक्क्यांनी पडू लागला. हे पाहून देवेशला मोह आवरेना. त्याने आपलं नियोजन ‘खुंटीला टांगून ठेवून’ बँकेतले बचत केलेले पैसे धडाधड त्या कंपनीच्या शेअरमध्ये गुंतवायला सुरुवात केली. त्याचा युक्तिवाद होता, की शेअरचा भाव जेवढा खाली जात होता, तेवढा त्याचा सरासरी खरेदी भावही खाली खाली येत होता. त्याचं गणित बरोबर होतं; पण कितीही केलं तरी शेअरचा भाव त्याच्या सरासरी खरेदीपेक्षा बराच खाली राहत होता, याची दखल देवेश घेत नव्हता. झालं असं होतं, की त्या कंपनीच्या ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’शी संबंधित काही गंभीर बाबी उघड झाल्यामुळे शेअरच्या भावाला चांगलाच मार बसला होता. परंतु, त्या पडझडीमागचं कारण जाणून न घेताच जादा गुंतवणूक केल्यामुळे देवेशने गुंतवलेली ती सगळी रक्कम पुढची अनेक वर्षं अडकून पडली अन् बरेच वर्षांनी तो त्यातून जेमतेम बाहेर पडू शकला. मूळच्या ठरलेल्या विभागणीच्या बेतात ढवळाढवळ केली अन् विस्ताराने माहिती न घेता नुसतेच आंधळेपणाने पैसे गुंतवले, तर आधीचा सगळा नफा जाऊन माणूस मोठ्या तोट्यात यायची दाट शक्यता असते. .वय व जोखीम घेण्याची क्षमतागुंतवणूक केली, की आता पुढची काही वर्षं त्याकडे बघायचीसुद्धा गरज नाही, अशी एक भाबडी मानसिकताही बरेचदा बघायला मिळते. परंतु, हा विचार सरसकट लागू करणं योग्य नसतं. गेल्या तीन वर्षांत काहीही परतावा न दिलेल्या कंपन्यांच्या यादीत आजच्या घडीला अगदी उत्तम दर्जाच्या काही कंपन्यांची नावंदेखील बघायला मिळत आहेत. हा पॅटर्न शेअर बाजाराला नवीन नाही. या कंपन्यांचा दर्जा टिकून राहिला, तर पुढे जाऊन त्या एकदम भरघोस परतावा देऊ लागतात व मधल्या काळाची छान भरपाई करतात, अशी उदाहरणंही बाजाराच्या इतिहासात बघायला मिळतात. परंतु असा पॅटर्न विकसित होत असताना आपल्या शेअरच्या भावात येणारी अस्थिरता झेलण्यासाठी लागणारा कालावधी आणि हिंमत आपल्याकडे आहे का, हे तपासून पाहणं जरूरीचं ठरतं. त्यामुळेच गुंतवणूकदाराचं वय आणि जोखीम घेण्याची क्षमता हे घटक फार महत्त्वाचे असतात. .नजर आणि नियोजन आपल्या ‘पोर्टफोलिओ’वर सतत नजर असली, तरी बाजारातील गुंतवणुकीत मुद्दल जतन करणं हा एक महत्त्वाचा मुद्दा असतो, हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे. आपण केलेली गुंतवणूक अमुक टक्के खाली आली तर काय करायचं, याचं नियोजन असल्यासही मुद्दलाचा मोठा भाग वाचवणं शक्य असतं..आपल्या ‘पोर्टफोलिओ’वर सतत नजर असली, तरी बाजारातील गुंतवणुकीत मुद्दल जतन करणं हा एक महत्त्वाचा मुद्दा असतो हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे. आपण केलेली गुंतवणूक अमुक टक्के खाली आली तर काय करायचं, याचं नियोजन असल्यासही मुद्दलाचा मोठा भाग वाचवणं शक्य असतं. हे फार काही अवघड नसतं, उलट अगदी साधं गणित असतं. उदा. आपल्या शेअरने खरेदीभावापेक्षा दहा टक्के तोटा दाखवला व त्यामागे कंपनीशी संबंधित काही गंभीर, नकारात्मक कारण समोर आलं, तर आपण चटकन त्यातून बाहेर पडून उरलेलं ९० टक्के मुद्दल तरी वाचवू शकतो. आता ते ९० टक्के मुद्दल पुन्हा १०० टक्क्यांवर आणायला इतर कुठल्या शेअरमध्ये गुंतवून केवळ दहा टक्के नफा मिळवला तरी पुरेसं असतं; पण शेअर वीस टक्के तोट्यात येऊन मुद्दल ८० टक्केच उरलं, तर त्याला केवळ पूर्ववत १०० बनायलादेखील आपल्याला २५ टक्के नफा मिळवावा लागेल. अन् तोटा यापेक्षा जास्त असेल, तर भरपाई व्हायला केवढी ‘मेहनत’ लागेल याबद्दल सोबतचे आकडेच चित्र स्पष्ट करतील. आपल्या शेअरच्या घसरत्या भावाचं व्यवस्थापन करण्याचा दुसरा मार्ग असतो, तो म्हणजे शेअरचा भाव घसरून एका विशिष्ट पातळीला पोहोचला, की आपण त्यात पुन्हा थोडी गुंतवणूक करून आपली शेअरची संख्या वाढवू शकतो. अर्थात त्याकरिता कंपनीच्या गुणवत्तेबद्दल पूर्ण खात्री असली पाहिजे. .अभ्यासपद्धतींतून सापडतील उत्तरंआता साहजिकच मनात काही प्रश्न येणार. प्रत्येक वेळी शेअर असे तोट्यात गेले तर मग कसं व्हायचं? हे टाळण्यासाठी काय पद्धत वापरता येईल? आणि जर उपरोल्लेखित विशिष्ट पातळीवर गुंतवणूक करायची असेल तर ती पातळी कशी शोधायची? या प्रश्नांची उत्तरं बाजाराशी संबंधित अभ्यासपद्धतीत सापडू शकतात. फंडामेंटल आणि टेक्निकल अॅनालिसिस या त्या पद्धती. एकदा अभ्यास असला, की बाजारातील चढ-उतार आपण स्थिर मनाने झेलू तर शकतोच; पण आपल्या ‘दुसऱ्या’ मनाला ताब्यात ठेवणंही बऱ्याच अंशी शक्य होतं. असं झालं, की मग आपली दोन्ही मनं सुखाने एकत्र नांदू लागतात आणि पोर्टफोलिओ छान सशक्त बनतो. मला माझ्या बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरं ‘टेक्निकल अॅनालिसिस’मध्ये सापडली; पण पद्धत कुठलीही निवडली तरी अभ्यासपूर्ण गुंतवणुकीला पर्याय नाही एवढं मात्र नक्की!(लेखिका गुंतवणूक विषयाच्या अभ्यासक आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.