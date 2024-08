CDSL : सीडीएसएलची बोनस शेअर्ससाठी रेकॉर्ड डेट निश्चित, एका शेअरवर एक शेअर फ्री...

CDSL sets record date for bonus shares one share free on one share Sakal

सकाळ वृत्तसेवा बोर्ड ऑफ सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेडने (CDSL) आज 10 ऑगस्टला त्यांच्या बोनस शेअर्सची रेकॉर्ड डेट म्हणून जाहीर केली आहे. कंपनीने 24 ऑगस्ट ही रेकॉर्ड डेट निश्चित केली आहे.