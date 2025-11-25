Stock Market Today : शेअर बाजाराची सपाट पातळीवर सुरुवात; या शेअर्सवर गुंतवणूकदारांची नजर

Indian Stock Market Today : भारतीय शेअर बाजारातील सेन्सेक्स आणि निफ्टी या निर्देशांकांनी मंगळवारी सपाट पातळीवर व्यवहार सुरु केला. सोमवारी शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. सेन्सेक्स 331 अंकांनी घसरला तर निफ्टी 108 अंकांनी खाली येत 25,959 वर बंद झाला होता. मात्र, आज बाजार किंचित घसरण झाली असली तरी सुरुवातीला सपाट पातळीवर व्यवहार सुरू होता. कारण, मेटल आणि सार्वजनिक बँक शेअर्सने मजबूत वाढीसह बाजाराची सुरुवात केली..या शेअर्सवर नजर आजच्या बाजारात Diamond Power Infrastructure, Surya Roshni, Eris Lifesciences, Ceigall India, Niraj Cement Structurals, Dr Reddy's Laboratories, Paras Defence and Space Technologies, Sunteck Realty, One 97 Communications Paytm, Fortis Healthcare आणि Karnataka Bank या शेअर्सवर गुंतवणूकदारांची नजर असेल असा तज्ञांचा अंदाज आहे. .Multibagger Stock : फक्त 7 महिन्यांत दुप्पट पैसे! Nifty500 मधील हे 5 शेअर्स ठरले गुंतवणूकदारांसाठी सोने! .सकाळच्या सत्रात हे शेअर्स तेजीतनिफ्टीवर Max Healthcare, Dr Reddy's Labs, Asian Paints, Titan Company आणि SBI हे शेअर्स सकाळच्या व्यवहारात तेजीत होते.दरम्यान, SBI Life Insurance, Reliance Industries, ICICI Bank, Tech Mahindra, Trent यांच्या शेअर्स मध्ये घसरण बघायला मिळाली..FPIs कडून आयटी क्षेत्रात ₹4,600 कोटींची विक्री परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FPIs) नोव्हेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातून 518 दशलक्ष डॉलरची (सुमारे ₹4,600 कोटी) गुंतवणूक काढून घेतली, असे नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरीज लिमिटेड (NSDL) यांनी शुक्रवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून समोर आले. ही या कालावधीतली सर्वात मोठी सेक्टोरल आउटफ्लो असल्याचे सांगितले जाते. .Multibagger Stock : 2 रुपयांवरून आज 96 रुपये! या शेअरने 4 वर्षांत दिला तब्बल 4700% रिटर्न! .दरम्यान, कंझ्युमर सर्व्हिस क्षेत्रातून 329 दशलक्ष डॉलर, हेल्थकेअर क्षेत्रातून 285 दशलक्ष डॉलर, तर पॉवर क्षेत्रातूनही 280 दशलक्ष डॉलर एवढी परकीय गुंतवणूक बाहेर गेली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.