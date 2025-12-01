Stock Market Today : शेअर बाजारात सेन्सेक्स आणि निफ्टीने गाठला नवा उच्चांक! ऑटो शेअर्समध्ये मोठी तेजी; हे आहे कारण

Indian Stock Market Today : सोमवारी महिन्याच्या सुरुवातीला जागतिक बाजारातील स्थिरता आणि सकारात्मक भावनेच्या आधारावर भारतीय शेअर बाजार हिरव्या रंगात उघडला. सेन्सेक्स 86,065 वर उघडला, जो 359 अंकांनी वाढला आहे, तर निफ्टी 123 अंकांनी वाढून 26,325 अंकांवर उघडला. त्यानंतर, सेसेक्स आणि निफ्टी अनुक्रमे 86,159 आणि 26,325 या नव्या सर्वकालीन उच्चांक स्तरावर पोहोचले. तर निफ्टी बँक निर्देशांकानेदेखील 60,114.05 हा नवीन उच्चांक गाठला..आजच्या पहिल्या सत्रात निफ्टीमधील 1,740 शेअर्स वाढीसह हिरव्या रंगात व्यवहार करत होते, तर 610 शेअर्स घसरणीसह लाल रंगात व्यवहार करत होते. दरम्यान, 117 शेअर्समध्ये कोणताही बदल झाला नाही..अर्थव्यवस्थेतील वाढीमुळे शेअर बाजारात तेजीशेअर बाजारातील 16 पैकी 15 प्रमुख सेक्टर्समध्ये तेजी पाहायला मिळाली, तर स्मॉल-कॅप आणि मिड-कॅप शेअर्स अनुक्रमे 0.4% आणि 0.3% वाढले. भारताची अर्थव्यवस्था जुलै–सप्टेंबर तिमाहीत 8.2% ने वाढल्याचे आकडे जाहीर झाल्यानंतर बाजारात ही व्यापक तेजी दिसली. ही वाढ 7.3% च्या अंदाजापेक्षा जास्त असून मागील तिमाहीतील 7.8% पेक्षा अधिक चांगली आहे..Income Tax Rules : टॅक्स वाचवण्यासाठी पत्नीच्या अकाउंटमध्ये पैसे टाकता? सावधान! ही ट्रिक उलटी पडू शकते; कसे ते जाणून घ्या.निफ्टीवरील टॉप गेनर्सAdani Ports (+1.81%)JSW Steel (+1.38%)Kotak (+1.26%)TMPV (+1.11%)Eternal (+1.05%)निफ्टीवरील टॉप लूजर्सITC (-1.10%)Tata consumer (-0.63%)Titan (-0.57%)Bajaj Finance (-0.57%)IndiGo (-0.47%).Multibagger Stock : 2 रुपयांवरून आज 96 रुपये! या शेअरने 4 वर्षांत दिला तब्बल 4700% रिटर्न! .परदेशी गुंतवणूकदार पुन्हा आयपीओकडे आकर्षितनोव्हेंबर महिन्यात परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FPIs) सलग पाचव्या महिन्यात सेकंडरी मार्केटपेक्षा प्राथमिक बाजारात अधिक रस दाखवत 1.3 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली. कारण आयपीओंचा सतत वाढता पुरवठा त्यांच्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देत होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.