Tata Motors Share : टाटा मोटर्सचे शेअर्स छप्परफाड! मारुतीला मागे टाकत ठरली सगळ्यात जास्त किंमतीची ऑटो कंपनी

Maruti has become the most expensive auto company; बीएसईच्या आकडेवारीनुसार, मंगळवारी टाटा मोटर्स आणि टाटा मोटर्स डीव्हीआर यांचं एकत्रित मार्केट कॅप 3.16 ट्रिलियन रुपये झालं होतं. 30 जानेवारी रोजी टाटा मोटर्सच्या शेअरची किंमत 885.95 रुपये होती.