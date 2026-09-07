शेअर बाजार : साइनपोस्ट इंडिया (शुक्रवारचा बंद भाव : रु. २४५)

भूषण ओक, शेअर बाजार विश्लेषकआजच्या डिजिटल आणि तीव्र स्पर्धेच्या जगात उत्पादने किंवा सेवा लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जाहिरात हे सर्वांत महत्त्वाचे आणि प्रभावी माध्यम आहे. ग्राहकांच्या खरेदीचे निर्णय प्रभावित करण्यात आज जाहिरातींची भूमिका निर्णायक ठरत आहे. या क्षेत्रातील एक आघाडीची कंपनी आहे, ती म्हणजे २००८ मध्ये स्थापन झालेली साइनपोस्ट इंडिया. ही कंपनी २०२३ मध्ये प्रेसमन ॲडव्हर्टायझिंगबरोबरच्या विलीनीकरणानंतर बाजारात नोंदणीकृत झाली. कंपनी सार्वजनिक ठिकाणे, वाहतूक नेटवर्क म्हणजे प्रमुख रस्ते, बसेस आणि वाहनतळ, विमानतळ आणि व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये जाहिरातींचे संपादन, निर्मिती आणि व्यवस्थापन करते. कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीपाद अष्टेकर यांचा कंपनीत २९ टक्के हिस्सा आहे..कंपनीच्या व्यवसाय उत्पन्नात ट्रांझिट ॲडव्हर्टायझिंग म्हणजे वाहतुकीची मुख्य ठिकाणे आणि शॉपिंगच्या ठिकाणी करण्यात येणाऱ्या जाहिरातींचा वाटा ५७ टक्के आहे. यामध्ये चांगली वाढ होत असून, मालमत्ताधारकांबरोबर म्हणजे विमानतळ, मेट्रो आणि महापालिकांबरोबर दीर्घ मुदतीचे करार असल्याने उत्पन्नाची उत्तम दृश्यमानता आहे. डिजिटल ॲडव्हर्टायझिंग या दुसऱ्या व्यवसाय विभागात एलईडी फलक, विमानतळावरील कन्व्हेअर बेल्ट अशा ठिकाणी डिजिटल जाहिराती झळकवल्या जातात. या विभागाचा वाटा २६ टक्के असून, यात २० टक्क्यांवर वाढ होत आहे. पारंपरिक ॲडव्हर्टायझिंग म्हणजे होर्डिंग्ज, बिलबोर्ड आदींतील व्यवसायाचा उत्पन्नातील वाटा १७ टक्के आहे..भांडवली खर्च योजना : कंपनीने उत्पादनक्षमतेचा विस्तार आणि प्रक्रियेचे डिजिटलायझेशन करण्यासाठी ७० कोटी रुपयांची भांडवली खर्च योजना आखली आहे.व्यवसाय प्रेरक : वाराणसी, अयोध्या, पुरी आणि तिरुपती येथे व्यवसायविस्तार, कोलकता रेनेसाँ स्ट्रीट प्रोजेक्ट, बंगळूर मेट्रो विस्तार, मुंबईतील बसतळ आणि हैदराबाद-गोवा येथील विद्युत बसेस अशा काही ठळक विस्ताराच्या कंपनीच्या योजना आहेत. दीर्घ मुदतीच्या आणि किंमतवाढीची तरतूद असलेल्या करारांमुळे निश्चित आणि वाढत्या उत्पन्नाची खात्री आहे.व्यवस्थापनाचे मार्गदर्शन : आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये २५ टक्के महसूलवाढीसह २५ टक्के कार्यचालन मार्जिन राखण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे.संभाव्य जोखीम : खेळत्या भांडवलाची जास्त गरज आणि येणे असलेल्या रकमेत वाढ ही मार्जिनसाठी एक मोठी जोखीम आहे. त्याचबरोबर या क्षेत्रात स्पर्धाही तीव्र आहे.आर्थिक आकडेवारी : (४ सप्टेंबर २०२६) कंपनीचे बाजारमूल्य १,३१० कोटी रुपये असून, विक्री आणि निव्वळ नफा गेल्या तीन वर्षांमध्ये अनुक्रमे २० टक्के आणि २६ टक्के चक्रवाढ दराने वाढले आहेत. आरओसीई आणि आरओई २५.१ आणि २७.६ असे उत्तम आहेत. कंपनीची रोख आवक मात्र कमी आहे. ६९० कोटी रुपयांच्या ताळेबंदात २०३ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. आर्थिक आकडे उत्तम आहेत; पण खेळत्या भांडवलाचे सक्षम नियोजन आवश्यक आहे.मूल्यांकन : कंपनीचा शेअर सध्या १७.८ या पीई गुणोत्तराला उपलब्ध आहे, जे पाच वर्षांच्या सरासरी २९ या गुणोत्तरापेक्षा बरेच कमी आहे. पीईजी ०.६८ आणि ईव्हीईबीटा गुणोत्तर ९.७ आणि पिट्रोस्की आठ असे उत्तम आकडे आहेत..जवळजवळ ८,००० कोटी रुपयांच्या आणि वेगाने वाढणाऱ्या डिजिटल ॲडव्हर्टायझिंग मार्केटमधील ही एक मोठी कंपनी आहे. कंपनीचे आर्थिक आकडे उत्तम आहेत. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांचा कंपनीच्या व्यवसायाला निश्चित फायदा होईल. गुंतवणूकदारांनी या कंपनीचा गुंतवणुकीसाठी जरूर अभ्यास करावा.(डिस्क्लेमर : हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून, गुंतवणूकदारांनी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अपेक्षित आहे.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.