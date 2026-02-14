Sakal Money

Silver Loan Process : चांदी बँकेत गहाण ठेऊन किती लाखांपर्यंत कर्ज मिळतं? जाणून घ्या नवा नियम अन् तुमच्या फायद्याची गोष्ट

Silver Loan New Rule from 1st April 2026 : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) चांदी तारण ठेवून कर्ज मिळवण्याच्या संदर्भात घेतलेला निर्णय सर्वसामान्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. याविषयी जाणून घ्या सविस्तर माहिती
RBI Silver Loan Rules 2026

Saisimran Ghashi
Updated on

RBI Silver Loan New Rules : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 'गोल्ड आणि सिल्वर लोन डायरेक्शन, २०२५' जाहीर केले असून यानुसार आता सोन्याप्रमाणेच चांदी तारण ठेवून कर्ज घेता येणार आहे. हा नवा नियम १ एप्रिल २०२६ पासून अधिकृतपणे लागू होणार असून याद्वारे बँका, NBFC आणि सहकारी बँकांना चांदीच्या दागिन्यांवर कर्ज देण्याची परवानगी मिळाली आहे. यामुळे घरातील पडून असलेल्या चांदीचा वापर आता आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी करता येईल. 

