Silver Loan Process : चांदी बँकेत गहाण ठेऊन किती लाखांपर्यंत कर्ज मिळतं? जाणून घ्या नवा नियम अन् तुमच्या फायद्याची गोष्ट

RBI Silver Loan New Rules : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 'गोल्ड आणि सिल्वर लोन डायरेक्शन, २०२५' जाहीर केले असून यानुसार आता सोन्याप्रमाणेच चांदी तारण ठेवून कर्ज घेता येणार आहे. हा नवा नियम १ एप्रिल २०२६ पासून अधिकृतपणे लागू होणार असून याद्वारे बँका, NBFC आणि सहकारी बँकांना चांदीच्या दागिन्यांवर कर्ज देण्याची परवानगी मिळाली आहे. यामुळे घरातील पडून असलेल्या चांदीचा वापर आता आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी करता येईल. .कर्जाची मर्यादा आणि वजनया नियमांनुसार वैयक्तिक कर्जदार जास्तीत जास्त १० किलो चांदीचे दागिने किंवा दागदागिने गहाण ठेवू शकतात. जर तुमच्याकडे चांदीची नाणी असतील तर त्याची मर्यादा ५०० ग्रॅम पर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र शुद्ध चांदीच्या विटा किंवा चांदीच्या लगडींवर कर्ज घेता येणार नाही कारण ही सुविधा केवळ दागिने आणि नाण्यांसाठी मर्यादित आहे.जानेवारी 2026 मध्ये 'या' कंपनीने केली रेकॉर्ड ब्रेक विक्री; EV ची डिमांड 50% ने वाढली, एवढी मस्त गाडी, विचार न करता खरेदी करतायत लोक.मिळणारी रक्कम (LTV Ratio)तुम्हाला तुमच्या चांदीच्या किमतीच्या किती टक्के कर्ज मिळेल हे 'लोन टू व्हॅल्यू' (LTV) वर अवलंबून असते. आरबीआयच्या नियमांनुसार २.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी ८५% पर्यंत रक्कम मिळू शकते. २.५ ते ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी ८०% आणि ५ लाख रुपयांच्या वरच्या कर्जासाठी चांदीच्या किमतीच्या ७५% पर्यंत कर्ज मिळू शकेल.मूल्यांकन प्रक्रियाचांदीची किंमत ठरवण्यासाठी बँका मागील ३० दिवसांतील सरासरी दर किंवा आदल्या दिवशीचा बाजारभाव यापैकी जो कमी असेल त्याचा विचार करतील. हे दर 'इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन' (IBJA) च्या दरांवर आधारित असतील. महत्त्वाचे म्हणजे दागिन्यांचे मूल्य ठरवताना त्यातील हिरे किंवा खड्यांचे वजन व किंमत वजा करून केवळ शुद्ध चांदीचेच मूल्य ग्राह्य धरले जाते.ग्राहकांसाठी फायद्याची गोष्टचांदी तारण कर्जामुळे ग्रामीण आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना तात्काळ रोख रक्कम मिळवणे सोपे होणार आहे. तसेच कर्जदाराने संपूर्ण कर्ज परत केल्यानंतर बँकांना त्यांचे दागिने कामकाजाच्या ७ दिवसांत परत करणे अनिवार्य आहे. जर बँकेने दागिने परत करण्यास उशीर केला तर बँकेने ग्राहकाला रोज ५००० रुपये दंड द्यावा लागेल ज्यामुळे ग्राहकांच्या दागिन्यांची सुरक्षा आणि पारदर्शकता वाढणार आहे.