Silver Price Crash: चांदी २१ हजार ५०० रुपयांनी स्वस्त; एका मिनिटात झाली जादू, कारणही आलं समोर

Gold-Silver Price Update: चांदीच्या भावामध्ये होत असलेल्या घसरणीमुळे सध्या सोन्यापेक्षा चांदीची चर्चा होताना दिसून येतेय. सोमवारी सकाळच्या वेळेत चांदीचे दर वाढलेले होते. तर दुपारनंतर हे भाव कोसळले. एमसीएक्स बाजारात २.५४ लाख रुपये किलोपर्यंत भाव पोहोचला. परंतु अचानक भूकंप झला आणि काही मिनिटात चांदी २१५०० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत घसरली..सराफा बाजारामध्ये सोमवारी एक मोठा मार्केट ड्रामा बघायला मिळाला. चांदीच्या भावांनी दिवसाच्या सुरुवातीला इतिहास रचला. तर एका तासाच्या आत हे भाव २१ हजार ५०० रुपयांनी स्वस्त झाले. त्यामुळे MCX बाजारातील गुंतवणूकदार पुरते गोंधळून गेले होते..सोमवारी सकाळी MCXवर चांदीच्या भावाने २ लाख ५४ हजार १७४ रुपये प्रतिकिलोचं रेकॉर्ड तोडलं होतं. परंतु बाजारामध्ये प्रॉफीट बुकिंग सुरु झाली आणि दर उलट्या दिशेने फिरले. चांदीचे दर २ लाख ३२ हजार रुपयांपर्यंत कोसळले. काहीच वेळात चांदी साधारण २१ हजार ५०० रुपयांनी घटले..Winter Pregnancy Care: हिवाळ्यात गर्भातलं बाळही थंडी अनुभवतं! आई आणि बाळ सुरक्षित ठेवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ टिप्स.तज्ज्ञांच्या मते ही पडझड अचानक झालेली नाही. मोठी उसळी मारल्यानंतरची सामान्य प्रतिक्रिया आहे. अनेक ट्रेडर्सनी पैसा रिकामा करण्यासाठी चांदी विकण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे बाजारात मोठ्या प्रमाणावर घसरण बघायला मिळाली..Premium|Study Room : मनरेगा ते जी राम जी; नाव बदल, सुधारणा, रिब्रॅन्डिंग की हक्कांवर गदा.?.चांदीचे दर वाढण्यामागे कारण काय?सगळ्यात आधी चांदीवर आंतरराष्ट्रीय बाजारातून दबाव वाढला. जागतिक स्तरावर चांदीचे दर ८० डॉलर प्रतिऔंस इथपर्यंत पोहोचले. परंतु त्यानंतर दरघसरण झाली आणि ७५ डॉलरवर चांदी पोहोचली. त्यामुळे घरगुती चांदीचे भाव प्रभावित झाले. युक्रेन-रशियातील संघर्ष शांत झाल्याचीही कारणं सांगितली जात आहेत. त्यामुळे सुरक्षित गुंतवणुकीची मागणी कमी झाली.मुळात मागच्या एका वर्षात चांदीने मोठ्या प्रमाणावर रिटर्न दिले आहेत. डिसेंबर २०२४ मध्ये चांदीचे भाव साधारण ९० लाख रुपये किलो इतके होते. तिथून हे भाव १५० टक्क्यांवर उसळले. सोमवारी MCXवर चांदीचे किंमत २ लाख ५४ हजार रुपये प्रतिकिलो इतकी होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.