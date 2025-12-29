Sakal Money

Silver Price Crash: चांदी २१ हजार ५०० रुपयांनी स्वस्त; एका मिनिटात झाली जादू, कारणही आलं समोर

Silver Hits Record ₹2.54 Lakh, Then Plummets within Minutes: चांदीचे भाव एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वर-खाली का होत आहेत? सोमवारी चांदी २१ हजार रुपयांपर्यंत घसरली. एमसीएक्स बाजारात नेमकं काय घडलं?
silver rate

silver rate

संतोष कानडे
Gold-Silver Price Update: चांदीच्या भावामध्ये होत असलेल्या घसरणीमुळे सध्या सोन्यापेक्षा चांदीची चर्चा होताना दिसून येतेय. सोमवारी सकाळच्या वेळेत चांदीचे दर वाढलेले होते. तर दुपारनंतर हे भाव कोसळले. एमसीएक्स बाजारात २.५४ लाख रुपये किलोपर्यंत भाव पोहोचला. परंतु अचानक भूकंप झला आणि काही मिनिटात चांदी २१५०० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत घसरली.

Share Market
gold
Price
Silver

