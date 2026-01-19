Sakal Money
Silver Rate Today : चांदीच्या किंमतीने रचला नवा इतिहास! दरामध्ये इतका मोठा बदल
Silver Price Today India Rates : आज चांदीच्या दरांमध्ये मोठा बदल झाला आहे. यामुळे जगभर खळबळ उडाली असून जाणून घ्या काय आहेत आताच्या किंमती..
Silver Price Hike REASONS : सोमवारी कमोडिटी बाजारात कमाल तेजी पाहायला मिळाली. चांदीच्या किमतींनी नवा विक्रम प् केला आहे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर मार्च डिलिव्हरीच्या चांदीचा भाव एकदम १३,५५३ रुपयांनी (४.७१%) वाढून आता चक्क ३,०१,३१५ रुपये प्रति किलोग्रॅम या विक्रमी स्तरावर पोहोचला. ही पहिलीच वेळ आहे जेव्हा चांदीने प्रति किलो ३ लाख रुपयांचा ऐतिहासिक टप्पा पार केलाय