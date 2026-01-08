Silver Rate : चांदीचे दर थेट 11000 रुपयांनी घसरले! दोन दिवसांत 19 हजारची तूट; 'या' दोन कारणांमुळे आली मोठी मंदी, खरेदीसाठी बेस्ट संधी

Gold-Silver Price Today Maharashtra : गेल्या काही काळापासून गगनाला भिडलेल्या चांदीच्या किमतींनी आता अचानक खालची दिशा धरली आहे. जागतिक बाजारपेठेतील घडामोडींचा थेट परिणाम भारतीय सराफा बाजारावर झाला असून अवघ्या दोन दिवसांत चांदीच्या दरात तब्बल ११,००० रुपयांची मोठी घसरण पाहायला मिळाली आहे. काही दिवसांपूर्वीच चांदीने ९९,००० रुपयांचा टप्पा ओलांडला होता, मात्र आता या घसरणीमुळे चांदी पुन्हा एकदा स्वस्त झाली आहे.का घसरले भाव? दोन प्रमुख कारणेचांदीच्या या मोठ्या मंदीमागे प्रामुख्याने दोन महत्त्वाची जागतिक कारणे असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे१. जागतिक मागणीत घट: अमेरिकन डॉलरच्या मूल्यात झालेली वाढ आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदारांनी आपला मोर्चा इतर सुरक्षित पर्यायांकडे वळवला आहे. परिणामी, औद्योगिक क्षेत्रातून होणारी चांदीची मागणी घटल्याने किमतीवर दबाव निर्माण झाला.२. नफावसुलीचा ओघ: चांदीचे दर उच्चांकावर असताना मोठ्या गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर नफावसुली (Profit Booking) सुरू केली आहे. बाजारात अचानक विक्रीचा दबाव वाढल्यामुळे किमती वेगाने खाली आल्या आहेत..Gold Rate Today : सोने खरेदीमध्ये महाराष्ट्र कितव्या नंबरवर? १९४७ पासून २०२६ पर्यंत बदललेला पॅटर्न तुम्हाला नक्कीच शॉक करेल.आज चांदीचा दर काय?प्रति १ किलो: २,५२,००० रुपये (कालच्या तुलनेत ११,००० रुपयेपर्यंत घसरण)प्रति १० ग्रॅम: २,५२० रुपयेसर्वसामान्यांवर काय परिणाम?लग्नसराईचा काळ तोंडावर असताना चांदीच्या किमतीत झालेली ही घसरण मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी मोठा दिलासा मानली जात आहे. गुंतवणुकीसाठी आणि दागिन्यांच्या खरेदीसाठी ही एक उत्तम संधी असल्याचे मत बाजार विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे. चांदीने ९९,००० रुपयांची पातळी गाठल्यानंतर ती लाखाचा टप्पा पार करेल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती पण या 'यू टर्न'मुळे ग्राहकांना आता स्वस्त दरात चांदी खरेदी करता येणार आहे..Bharat Taxi : भारत टॅक्सी ॲप लाँच! एकदम कमी भाडे; पाच दिवसांत 4 लाख लोकांनी केली नोंदणी, पाहा तुमच्या फायद्याची बातमी...बाजाराचा पुढील कल काय?सराफा बाजारातील जाणकारांच्या मते, ही घसरण तात्पुरती असू शकते. जर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा एकदा मागणी वाढली किंवा भू राजकीय तणाव निर्माण झाला, तर किमती पुन्हा वधारू शकतात. त्यामुळे ज्यांना चांदीमध्ये गुंतवणूक करायची आहे, त्यांच्यासाठी हा काळ फायदेशीर ठरू शकतो..AI Toys Ban : लहान मुलांचे 'बोलके खेळणे' ठरू शकते खतरनाक! सरकारने घेतली मोठी अॅक्शन; काय मार्केटमधून गायब होतील सगळे गॅजेट्स?.थोडक्यात सांगायचे तर चकाकणाऱ्या चांदीने सध्या तरी गुंतवणूकदारांना आणि ग्राहकांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. दोन दिवसांतील ११,००० रुपयांची ही घसरण पुढील काही दिवस टिकते की चांदी पुन्हा एकदा उसळी घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.सध्याची स्थिती पाहता तुम्ही जर चांदीचे दागिने किंवा नाणी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर तुमच्या जवळच्या विश्वसनीय सराफा दुकानात जाऊन खरेदी करा. सोन्या-चांदीच्या दरातील चढ-उतार पाहता, IBJA (India Bullion and Jewellers Association) च्या अधिकृत वेबसाइटवर आपण दररोजचे अधिकृत दर पाहू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.