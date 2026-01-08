Sakal Money

Silver Rate : चांदीचे दर थेट 11000 रुपयांनी घसरले! दोन दिवसांत 19 हजारची तूट; 'या' दोन कारणांमुळे आली मोठी मंदी, खरेदीसाठी बेस्ट संधी

Gold-Silver Rate Drop Today India : चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. दोन दिवसांत ११ हजार रुपयांची घट झाली असून खरेदीदारांसाठी सुवर्णसंधी आहे.
Saisimran Ghashi
Gold-Silver Price Today Maharashtra : गेल्या काही काळापासून गगनाला भिडलेल्या चांदीच्या किमतींनी आता अचानक खालची दिशा धरली आहे. जागतिक बाजारपेठेतील घडामोडींचा थेट परिणाम भारतीय सराफा बाजारावर झाला असून अवघ्या दोन दिवसांत चांदीच्या दरात तब्बल ११,००० रुपयांची मोठी घसरण पाहायला मिळाली आहे. काही दिवसांपूर्वीच चांदीने ९९,००० रुपयांचा टप्पा ओलांडला होता, मात्र आता या घसरणीमुळे चांदी पुन्हा एकदा स्वस्त झाली आहे

