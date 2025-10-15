Silver Price: चांदीच्या किंमती एवढ्या का वाढल्या? कारणं कोणती? भविष्याबाबत तज्ज्ञ काय सांगतात?

Diwali 2025: धनत्रयोदशी आणि दीपावलीच्या सुरुवातीलाच सोन्या-चांदीच्या भावामध्ये मोठा उच्चांक बघायला मिळत आहे. भारतात एक किलो चांदीची किंमत आता २ लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. तर सोन्याची किंमत १.३ लाख रुपये प्रति १० ग्रॅम इतकी आहे. सोनं आणि चांदीच्या किंमतींमध्ये झालेली वाढ ही जागतिक अस्थिरता, भू-राजकीय तणाव आणि पुरवठ्याच्या कमतरतेमुळे यामुळे आहे..Goodreturn आणि ब्लूमबर्गच्या माहितीनुसार, स्पॉट सिल्व्हर काही वेळेसाठी ५३.५४ डॉलर प्रति औंसपेक्षा वरती गेलं. परंतु पुन्हा काहीशी घसरण झाली. मुंबई, दिल्ली आणि कोलकातामध्ये चांदी १ लाख ८९ हजार १०० रुपये प्रति किलो आहे. तर चेन्नई आणि हैदराबादमध्ये हा भाव २ लाख ६ हजार १०० रुपये प्रतिकिलो इतका आहे. चांदीचा हा आजवरचा उच्चांकी भाव आहे..लंडनच्या सराफा बाजारामध्ये रोखीच्या कमतरतेमुळे चांदीचे भाव वाढल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. त्यामुळे भौतिकरित्या चांदी वाढली आहे. चालू वर्ष २०२५ मध्ये सोनं आणि चांदीच्या भावात ५८ टक्क्यांवरुन ८० टक्के वाढ झाली. ही वाढ शेअर्स आणि बाँडच्या वाढीपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आहे..चाहत्याने चक्क फरशीवर घेतली वंदना गुप्तेंची स्वाक्षरी ! म्हणाल्या "मला गलबलून आलं..".पुढे काय होणार?फिजिकल सिल्व्हरचं मार्केट खूपच व्यक्त झालं आहे. एलबीएसए सर्टिफाईड चांदीच्या पुरवठ्यात होणाऱ्या दिरंगाईने ईटीएफच्या किंमती अतिरिक्त मागणीच्या दबावात आहेत. चांदीच्या या वाढीला पुरवठा आणि मागणीतलं असंतुलन आहे, असं तज्ज्ञ म्हणतात. ही स्थिती लवकरच सुधारेल, असं त्यांना वाटतं.तज्ज्ञ सांगतात की, जोपर्यंत मूळ धातूच्या किंमतींमध्ये लक्षणीय वाढ होत नाही तोपर्यंत जागतिक चांदीचा पुरवठा २०२८ पर्यंत मर्यादित राहील. सिल्व्हर इन्स्टिट्युटने २०२५ मध्ये पाचव्या वार्षिक जागतिक कमतरतेचा अंदाज बांधला आहे. ज्यात ११८ मिलियन औंसची कमतरता भविष्यात जाणवू शकते..Ex-servicemen: माजी सैनिकांसाठी आनंदाची बातमी! केंद्र सरकारकडून मोठी दिवाळी भेट मिळाली, कुटुंबियांनाही होणार लाभ.बँक ऑफ अमेरिकाने सातत्याने तुटवड्याचा हवाला देत चांदीसाठी आपलं टार्गेट वाढवून ६५ डॉलर प्रति औंस केलं आहे. ज्याची सरासरी किंमत ५६.२५ डॉलर इतकी आहे. जपानी ब्रोकरेज फर्म नोमुराने सावध करताना म्हटलं की, चांदीच्या वाढलेल्या किंमतींना ५० डॉलर प्रति औंसपेक्षा जास्त होऊ शकते. परंतु शॉर्टटर्म सुधारणा ह्या दीर्घकालीन संधी निर्माण करु शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.