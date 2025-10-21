Premium|SIP investment discipline : ‘एसआयपी’मुळे गुंतवणूकदार अधिक शिस्तबद्ध

जागतिक अर्थव्यवस्थेतील चढ-उतार, भू-राजकीय तणाव, व्यापारातील अस्थिरता आणि या सर्व घटकांसह देशांतर्गत घडामोडींचे अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम हे शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड, रोखे बाजार, कमोडिटी अशा विविध घटकांवर होत असतो. त्याचा वेध घेण्यासाठी एचडीएफसी म्युच्युअल फंडाचे व्यवस्थापकीय संचालक नवनीत मुनोत यांची खास ‘सकाळ मनी’च्या दिवाळी अंकासाठी ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार सुहास राजदेरकर यांनी घेतलेली ही मुलाखत....प्रश्न : अमेरिकेचे वाढणारे कर्ज व राखीव चलनाचा दर्जा टिकविण्याची गरज यामुळे तेथे ‘कॅच-२२’सारखी अवघड परिस्थिती निर्माण झाली आहे. डॉलर कमकुवत झाला, तर उदयोन्मुख बाजारपेठांकडे (विशेषतः भारताकडे) अधिक भांडवल प्रवाहित होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर, भारतात जागतिक गुंतवणुकीचा प्रवाह कसा राहील?मुनोत : सततचा व मोठ्या प्रमाणातील तुटवडा देशाच्या चलनावरील विश्वास कमी करतो. अमेरिकेचा वाढता कर्जभार डॉलरच्या अवमूल्यनाची सैद्धांतिक शक्यता निर्माण करतो. मात्र, डॉलरला जगाच्या ‘रिझर्व्ह करन्सी’चा अद्वितीय दर्जा लाभला आहे. अमेरिकी भांडवली बाजाराची खोली व तरलता; तसेच अमेरिकी संस्थांवरील जागतिक विश्वास यामुळे हा दर्जा टिकून आहे. त्यामुळे अमेरिका तुलनेने कमी खर्चात कर्ज उभारू शकते आणि डॉलरचे जागतिक वर्चस्व टिकवून ठेवू शकते. त्यामुळे अल्पावधीत डॉलरवरील विश्वास मोठ्या प्रमाणावर ढासळण्याची शक्यता कमी आहे. ‘डी-डॉलरायझेशन’ ही दूरचीच शक्यता आहे..Premium|Long-term Investment Trends: अस्थिरता असली तरी दीर्घकालीन प्रवाह मजबूत.प्रश्न : भारतीय इक्विटी बाजार सध्या इतरांच्या तुलनेत जास्त मूल्यांकनावर (हायर व्हॅल्यूएशन्स) ‘ट्रेड’ होत आहेत. हे योग्य आहे का, की यामुळे दीर्घकालीन परताव्यावर धोका निर्माण होतो का?मुनोत : भारतीय शेअर नेहमीच इतर उदयोन्मुख बाजारांपेक्षा जास्त मूल्यांकनावर राहिले आहेत. याचे कारण म्हणजे भारतातील विविध उद्योगांची व्याप्ती, मोठ्या कंपन्यांची संख्या, मजबूत आर्थिक वाढीची क्षमता, स्थिर धोरणात्मक वातावरण आणि देशांतर्गत मागणी. भारतीय कंपन्या उच्च ‘रिटर्न ऑन इक्विटी’ देतात आणि त्यामुळे त्यांना प्रीमियम योग्यच आहे. काही क्षेत्रांमध्ये अल्पावधीत जास्त मूल्यांकनाचा धोका आहे; पण दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेची मूलभूत ताकद आणि दीर्घकालीन क्षमता जास्त महत्त्वाची आहे..प्रश्न : गेल्या काही वर्षांत ‘एसआयपी’ प्रवाह खूपच सातत्यपूर्ण दिसत आहेत. हा कल कायमस्वरूपी आहे का, की मोठ्या चढ-उतारांमध्ये तो ढळू शकतो?मुनोत : ‘म्युच्युअल फंड सही है’ हे अभियान खरोखरच ‘गेम-चेंजर’ ठरले आहे. म्युच्युअल फंडाची संकल्पना सोपी करून लोकांच्या दैनंदिन चर्चेत आणली गेली. आज जे घडते आहे ते फक्त चक्रीय वर्तन नाही, तर एक संरचनात्मक बदल आहे. ‘एसआयपी’मुळे गुंतवणूकदार अधिक शिस्तबद्ध झाले आहेत. बाजारातील अस्थिरता ही शिस्त तपासू शकते; पण जागरूकता वाढल्याने चढ-उतारात गुंतून राहण्याची प्रवृत्तीही वाढत आहे. दीर्घकालीन सवय निर्माण होणे हे महत्त्वाचे असून, भारतीय गुंतवणूकदार त्या दिशेने जात आहेत..Premium | Diwali Market : दिवाळीत बाजाराचा उत्साह पण कधीपर्यंत टिकेल?.प्रश्न : जागतिक स्तरावर पॅसिव्ह (निष्क्रिय) गुंतवणूक योजनांकडे लोकांचा कल वाढतो आहे. तुम्ही याचा योग्य मध्य कसा ठेवाल, जेणेकरून पुढील दहा वर्षांमध्ये याचा गुंतवणूकदारांना फायदा होईल?मुनोत : निष्क्रिय गुंतवणूक वाढत असली तरी भारतीय बाजार अजूनही सक्रिय फंड मॅनेजरना ‘अल्फा’ निर्माण करण्याच्या अनेक संधी देतात. कारण भारत विविधतेने परिपूर्ण व मोठा बाजार आहे. अनेक क्षेत्रे आणि कंपन्या वेगवेगळ्या टप्प्यात आहेत; तसेच काही व्यवसाय अजून व्यापक बाजाराच्या नजरेत आलेले नाहीत. सक्रिय व्यवस्थापक हे टिकाऊ व्यवसाय मॉडेल, चांगले गव्हर्नन्स आणि दीर्घकालीन वाढीचे चालक असलेल्या कंपन्या ओळखून गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीचे मूल्यवर्धन करू शकतात. नियामक बदल, क्षेत्रीय सुधारणा आणि ग्राहकांच्या बदलत्या सवयी या विविध संधी निर्माण करतात.पुढे सक्रिय आणि निष्क्रिय दोन्ही धोरणे एकत्र नांदतील. काही वर्गांसाठी निष्क्रिय योग्य राहील; पण दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मितीसाठी सक्रिय व्यवस्थापन महत्त्वाची भूमिका बजावत राहील..प्रश्न : मौल्यवान धातू ऐतिहासिकदृष्ट्या ‘सेफ हेवन’ मानले गेले आहेत. सध्याच्या वातावरणात, जेव्हा किमती उच्चांकी आहेत, भारतीय गुंतवणूकदारांच्या पोर्टफोलिओमध्ये सोने-चांदीचे स्थान काय असावे?मुनोत : सोने-चांदी पारंपरिकरीत्या चलनफुगवटा आणि अस्थिरतेविरुद्ध सुरक्षितता देतात. किमती वाढल्या असल्या, तरी पोर्टफोलिओचे विविधीकरण करण्यासाठी त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. भू-राजकीय धोके आणि जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर काही प्रमाणात वाटप स्थैर्य देऊ शकते. मात्र, अलीकडील परताव्यांच्या आधारावर पुढील अपेक्षा ठेवणे योग्य नाही. सोने-चांदीकडे केवळ परतावा म्हणून पाहू नये; तर ‘सिस्टीमॅटिक शॉक्स’पासून संरक्षण म्हणून पाहावे.प्रश्न : इमारतींचा पुनर्विकास आणि आयटी विभागातील घटणाऱ्या नोकऱ्या यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्र अडचणीत येईल का? तसेच ‘रिट्स’ आणि ‘इन्व्हिट’मुळे भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्र पुढील दशकात कसे बदलेल? हे छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी ‘मुख्य प्रवाहातील’ वर्ग ठरेल का?मुनोत : शहरीकरण आणि लोकसंख्याशास्त्रीय प्रवृत्ती दीर्घकालीन वाढीस समर्थन देतात. पुरवठा वाढतो आहे आणि आयटी आधारित मागणीत काहीसा कमकुवतपणा असू शकतो, तरीही एकूण घरांची मागणी मजबूत आहे. ‘रिट्स’मुळे स्थावर मालमत्ता अधिक पारदर्शक, तरल आणि गुंतवणूकदारांसाठी सुलभ होत आहे. पुढील दशकात नियामक सुधारणा, व्यवहारांचे डिजिटायझेशन यामुळे क्षेत्र अधिक संघटित व संरचित होईल. त्यामुळे भांडवल कार्यक्षमता वाढेल आणि स्थावर मालमत्ता एक स्थिर व आकर्षक गुंतवणूक पर्याय बनेल..Premium| GST Rate Cut: जागतिक अनिश्चिततेतही भारतीय बाजारपेठ तग धरणार का?.प्रश्न : भारतीय अर्थव्यवस्था जगामध्ये वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. कोणते घटक सर्वांत पोषक आणि कशामध्ये जोखीम जास्त वाटते?मुनोत : भारताची लोकसंख्या संरचना (डेमोग्राफिक डिव्हिडंड), मजबूत लोकशाही आणि झपाट्याने वाढणारे डिजिटायझेशन हे मोठे टेलविंड्स आहेत. तरुण व वाढणारी लोकसंख्या खप वाढवते, लोकशाही संस्थांमुळे धोरणात्मक सातत्य व गुंतवणूकदारांचा विश्वास निर्माण होतो. जीएसटी सुधारणा, पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक यामुळे अर्थव्यवस्था आणखी मजबूत होते. मात्र, भू-राजकीय तणाव, जागतिक शुल्कातील अनिश्चितता यावर अल्पावधीत लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.(डिस्क्लेमर : म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक बाजाराच्या जोखमीच्या अधीन असते. त्यामुळे योजनेशी संबंधित सर्व दस्तऐवज काळजीपूर्वक वाचावेत. या मुलाखतीमध्ये नवनीत मुनोत यांनी व्यक्त केलेली मते ही २२ सप्टेंबर २०२५ रोजीची आहेत. ही त्यांची वैयक्तिक मते असून, एचडीएफसी म्युच्युअल फंडाने दिलेला सल्ला अथवा शिफारस नाही. वाचकांनी या माहितीच्या आधारे कोणतीही कृती करण्यापूर्वी स्वतःचा अभ्यास करावा आणि व्यावसायिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.