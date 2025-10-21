Premium|Long-term Investment Trends: अस्थिरता असली तरी दीर्घकालीन प्रवाह मजबूत

भू-राजकीय अस्थिरता, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची आर्थिक, राजकीय धोरणे, त्यामुळे निर्माण होत असलेली अनिश्चितता यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेसह देशांतर्गत अर्थव्यवस्थांवरही परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, जागतिक भांडवली प्रवाह भारताकडे वळण्याची शक्यता आहे, तसेच अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी सकारात्मक परिस्थिती आहे. या अनुषंगाने शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड आदी क्षेत्रांतील घडामोडींवर कोटक महिंद्रा म्युच्युअल फंडाचे व्यवस्थापकीय संचालक नीलेश शहा यांची ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार सुहास राजदेरकर यांनी खास ‘सकाळ मनी’च्या दिवाळी अंकासाठी घेतलेली ही मुलाखत.प्रश्न : अमेरिकेचे वाढणारे कर्ज व राखीव चलनाचा दर्जा टिकवण्याची गरज यामुळे तेथे ‘कॅच-२२’सारखी अवघड परिस्थिती निर्माण झाली आहे. डॉलर कमकुवत झाला, तर उदयोन्मुख बाजारपेठांकडे (विशेषतः भारताकडे) अधिक भांडवल प्रवाहित होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर, भारतात जागतिक गुंतवणुकीचा प्रवाह कसा होईल?शहा : अमेरिकेतील वाढते कर्ज आणि अनिश्चित धोरणात्मक वातावरणामुळे जागतिक भांडवली प्रवाहावर मोठा प्रभाव पडत आहे. प्रमुख चलनांच्या तुलनेत अमेरिकी डॉलर १० टक्क्यांनी कमजोर झाला आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांकडे मोठ्या प्रमाणात अमेरिकी मालमत्ता आहेत. डॉलर आणखी घसरल्यास भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांना भांडवली प्रवाह मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. भारताची आर्थिक शिस्त, मजबूत ‘जीडीपी’ वाढ (पहिली तिमाही आर्थिक वर्ष २५-२६ मध्ये ७.८ टक्के), वाढलेला सरकारी खर्च, निर्यातवाढ आणि औद्योगिक उत्पादन यामुळे भारत जागतिक वाढीचे प्रमुख इंजिन म्हणून उदयास येत आहे. २००८ च्या सबप्राइम संकटापासून ते कोविडनंतरच्या काळात आपले कर्ज-जीडीपी प्रमाण कमी करणारा भारत हा एकमेव मोठा देश आहे. आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सींनी १८ वर्षांनी भारताचे रेटिंग दर्जा (अपग्रेड) वाढविला आहे. देशांतर्गत मागणी, निर्यातक्षमता आणि पुनर्मूल्यांकनामुळे जागतिक भांडवली फेरवाटपाचा भारताला निश्चितच फायदा होणार आहे..प्रश्न : विद्यमान व्याजदराच्या परिस्थितीत पुढील काही वर्षांत डेट अर्थात रोखे बाजारात फारसा फायदा उरलेला नाही, असे बरेच जण मानतात. आपण सहमत आहात का?शहा : अमेरिकी ‘फेड’ची दरकपात व ‘जीएसटी’ दरातील सुधारणा यामुळे चलनफुगवटा कमी होईल आणि त्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेला दरकपातीची संधी मिळू शकते. दरकपात झाली नाही, तरी मार्च २०२७ पर्यंत रिझर्व्ह बँक दीर्घ ‘पॉज’ ठेवेल, अशी आमची अपेक्षा आहे. जून २०२५ च्या धोरणानंतर उत्पन्नदर (यिल्ड) संपूर्ण कर्व्हवर ३०-५० आधारभूत अंकांनी वाढले आहेत. या वाढीमुळे पुढील दोन ते तीन वर्षांसाठी गुंतवणुकीची चांगली संधी उपलब्ध झाली आहे. दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी ‘इन्कम प्लस आर्बिट्राज’ ही करदृष्ट्या कार्यक्षम अशी चांगली गुंतवणूक ठरू शकते..Premium | Diwali Market : दिवाळीत बाजाराचा उत्साह पण कधीपर्यंत टिकेल?.प्रश्न : भारतीय इक्विटी बाजार सध्या इतरांच्या तुलनेत जास्त मूल्यांकनावर (हायर व्हॅल्यूएशन्स) ट्रेड होत आहेत. हे योग्य आहे का, की यामुळे दीर्घकालीन परताव्यावर धोका निर्माण होतो?शहा : मोठ्या कंपन्या नऊ टक्के प्रीमियमवर, मिड कॅप १० टक्के आणि स्मॉल कॅप तब्बल ४० टक्के प्रीमियमवर ट्रेड होत आहेत. हे काही प्रमाणात योग्य आहे कारण भारताचे ‘रिटर्न ऑन इक्विटी’ (ROE) बहुतेक उदयोन्मुख बाजारांपेक्षा चांगले आहे; तसेच कॉर्पोरेट नफा सातत्याने वाढत आहे. तरीही, बेस वाढल्यामुळे भविष्यात नफ्यातील फरक कमी होईल. गुंतवणूकदारांनी २० टक्क्यांपेक्षा जास्त परताव्याची अपेक्षा ठेवली, तर निराशा होऊ शकते. बाजार मजबूत आहे; पण भावना नाजूक असून जागतिक घडामोडींनी (जसे, अमेरिकी निवडणूका, टेरिफ) त्यावर परिणाम होऊ शकतो. माझा दृष्टिकोन शेअरबाबत तटस्थ आहे; पण आम्ही मोठ्या कंपन्यांवर (लार्ज कॅप) अधिक भर देतो. सुधारणा (करेक्शन्स) ही खरेदीची संधी मानावी. मात्र, अपेक्षा वास्तववादी ठेवाव्यात..प्रश्न : गेल्या काही वर्षांत म्युच्युअल फंडांतील ‘एसआयपी’ प्रवाह खूपच लवचिक व सातत्यपूर्ण दिसत आहेत. हा कल कायमस्वरूपी आहे का, की मोठ्या चढ-उतारांमध्ये तो ढळू शकतो?शहा : ‘एसआयपी’ प्रवाहांची लवचिकता ही रचनात्मक (स्ट्रक्चरल) आहे. भारतीय गुंतवणूकदार प्रत्येक बाजारस्थितीत गुंतवणूक करत राहिले आहेत आणि दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मितीत ‘एसआयपी’ने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. भारतातील कुटुंबे हळूहळू भौतिक मालमत्तेतून आर्थिक मालमत्तेकडे वळत आहेत, त्यामुळे म्युच्युअल फंड दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मितीसाठी पसंतीचे साधन ठरत आहेत. थोड्या फार काळासाठी अस्थिरता असली, तरी दीर्घकालीन प्रवाह मजबूत आहे. यामागे वाढती आर्थिक साक्षरता, नियामक पाठबळ आणि बाजारचक्रांमध्ये सिद्ध झालेले ‘एसआयपी’ परफॉर्मन्स आहेत.प्रश्न : जागतिक स्तरावर पॅसिव्ह योजनांकडे लोकांचा कल वाढतो आहे. तुम्ही याचा योग्य मध्य कसा ठेवला आहे, जेणेकरून, पुढील दहा वर्षांमध्ये याचा गुंतवणूकदारांना फायदा होईल?शहा : कमी खर्च आणि सोप्या रचनेमुळे निष्क्रिय (पॅसिव्ह) फंडांची लोकप्रियता वाढत आहे. कोटक महिंद्रा म्युच्युअल फंड आता विविध मार्केट कॅप, क्षेत्रीय व स्मार्ट-बेटा निर्देशांकांवर निष्क्रिय फंडांचा मोठा संच (बुके) उपलब्ध करून देत आहे. तथापि, भारतीय बाजारात अजूनही कार्यक्षमतेअभावी सक्रिय फंड मॅनेजर मोठे मूल्य वाढवू शकतात. पुढील दशकात सक्रिय आणि निष्क्रिय यातील संतुलन गुंतवणूकदारांच्या जोखमीच्या क्षमतेनुसार व गुंतवणुकीच्या कालावधीवर अवलंबून राहील..Premium|Dollar Dominance : डॉलरचा प्रभाव कितपत टिकणार?.प्रश्न : पुढील पाच ते दहा वर्षांसाठी कोणते सेक्टर (विभाग) चांगले काम करतील असे वाटते?शहा : पुढील पाच ते दहा वर्षांत भारताच्या वाढीसाठी सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने, बायोफार्मा, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स आणि डिजिटल सर्व्हिसेस (एआय, सायबर सुरक्षा, क्लाउड) ही क्षेत्रे महत्त्वाची ठरतील. पारंपरिक क्षेत्रांमध्ये भांडवली वस्तू, पायाभूत सुविधा व ग्राहक टिकाऊ वस्तू यांनाही देशांतर्गत मागणी आणि सरकारी खर्चाचा फायदा होईल. गुंतवणूकदारांनी दीर्घकालीन दृष्टी ठेवून विविधीकरण करावे व बाजारात सुधारणा झाल्यास दर्जेदार कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक वाढवावी.प्रश्न : इमारतींचा पुनर्विकास आणि आयटी विभागातील घटणाऱ्या नोकऱ्या यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्र अडचणीत येईल का?शहा : मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास प्रकल्पामुळे घरांचा पुरवठा वाढत आहे आणि आयटी क्षेत्रातील रोजगारात मंदी दिसत आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी किमतींवर दबाव येऊ शकतो. तरीही खरेदीचा एकंदर कल, सरकारी प्रोत्साहन व नागरीकरण यामुळे दीर्घकालीन संधी टिकून राहतील. गुंतवणूकदारांनी निवडक व दर्जेदार प्रकल्पांवर भर द्यावा..Premium|BSE Sensex prediction: ‘सेन्सेक्स’ चे पुढील उद्दिष्ट किती? .प्रश्न : क्रिप्टो करन्सीला जागतिक स्तरावर मोठी मान्यता मिळताना दिसत आहे. काय वाटते?शहा : क्रिप्टो करन्सी व डिजिटल मालमत्तांना जागतिक स्तरावर मान्यता मिळत आहे; पण नियामक, सुरक्षितता व अस्थिरतेमुळे त्यांचे स्थान अद्याप अनिश्चित आहे. भारतीय गुंतवणूकदारांनी त्याकडे सावधगिरीने पाहावे. हा पारंपरिक मालमत्तांचा पर्याय नाही आणि पोर्टफोलिओचा मुख्य भाग ठरू नये. भारतात नियम अजून विकसित होत आहेत, त्यामुळे जोखीम मोठी आहे.प्रश्न : भारतीय अर्थव्यवस्था जगामध्ये वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. कोणते घटक सर्वांत पोषक आणि कशामध्ये जोखीम जास्त वाटते?शहा : जागतिक वाढीच्या रेल्वेचे तीन इंजिन म्हणजे चीन, भारत आणि अमेरिका. आज भारत केवळ कोच नसून, वाढत्या ‘जीडीपी’ शेअर व योगदानामुळे जागतिक वाढीचे एक महत्त्वाचे इंजिन बनत आहे.पाठिंबा देणारे घटक (टेलविंड्स): सरकारी भांडवली खर्च, उत्पादन व सेवा क्षेत्रावर भर, आर्थिक शिस्त व कर्ज व्यवस्थापनात सुधारणा, मजबूत डीआयआय/एसआयपी प्रवाह, वाढते घरगुती इक्विटी वाटपजीएसटी सुधारणा व पीएलआय योजना. संभाव्य धोके (जोखीम): आयटी क्षेत्रातील रोजगारातील कमजोरी व जीएसटी संकलनातील मंदी, चीन व रशियासोबतचा उच्च व्यापार तूट, अमेरिकी टेरिफ व प्रोटेक्शनिझममुळे निर्यातीवर परिणाम, निवडणुकांच्या काळात आर्थिक शिस्त ढासळण्याचा धोका, काही क्षेत्रांतील ओव्हरव्हॅल्यूएशनमुळे सुधारणा जोखीम, भारताची वाढीची कहाणी मजबूत आहे; पण गुंतवणूकदारांनी जोखीम व्यवस्थापन व विविधीकरणावर भर द्यावा..प्रश्न : सोने आणि चांदी यांचे भाव सर्वोच्च पातळीवर आहेत. गुंतवणूकदारांनी काय करावे?शहा : जागतिक अनिश्चितता व चलन अवमूल्यनाच्या काळात सोने-चांदी हे सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय व पोर्टफोलिओ डायव्हर्सिफायर राहतात. जगभरातील मध्यवर्ती बँका सोन्याचा साठा वाढवत आहेत. भारतही पेन्शन फंडांना ‘गोल्ड ईटीएफ’मध्ये गुंतवणुकीची परवानगी देण्याचा विचार करत आहे. सोने हे तेल व शेअरच्या तुलनेत महाग वाटते, तरीही ‘स्टोअर ऑफ व्हॅल्यू’ म्हणून ते प्रवाह खेचते आहे. दीर्घकाळ कमी परफॉर्मन्सनंतर चांदीकडेही पुन्हा लक्ष वेधले जात आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांनी मध्यम प्रमाणातच गुंतवणूक करावी आणि किंमत जोखीम व तांत्रिक बदल लक्षात घ्यावेत..Premium| GST Rate Cut: जागतिक अनिश्चिततेतही भारतीय बाजारपेठ तग धरणार का?.प्रश्न : संपत्ती निर्माण करण्यासाठी गुंतवणूकदारांना तीन कोणते महत्त्वाचे संदेश द्याल?शहा : १. शिस्त व संयम: दीर्घकालीन गुंतवणूक करा, अल्पकालीन ट्रेंडच्या मागे लागू नका, चक्रवाढीचा फायदा होऊ द्या.२. विविधीकरण: सर्व गुंतवणूक एका टोपलीत ठेवू नका. विविध मालमत्ता, क्षेत्रे व गुंतवणूक पद्धतींमध्ये गुंतवणूक करा.३. सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टिंग: ‘एसआयपी’ व नियमित गुंतवणुकीच्या माध्यमातून बाजारातील चढ-उतारांवर मात करून हळूहळू संपत्ती निर्माण करा.अति जोखीम घेऊ नका; पण जोखीम पूर्णपणे टाळूही नका. बाजारामधील प्रत्येक घसरण ही गुंतवणुकीची एक संधी समजा. प्रत्येक योजनेशी संबंधित दस्तऐवज नीट वाचा. योजना समजून घेऊन मगच गुंतवणूक करा.(डिस्क्लेमर : म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. त्यामुळे योजनेशी संबंधित सर्व दस्तऐवज काळजीपूर्वक वाचावेत. या मुलाखतीमध्ये नीलेश शहा यांनी व्यक्त केलेली मते ही २० सप्टेंबर २०२५ रोजीची आहेत. ही त्यांची वैयक्तिक मते असून, कोटक म्युच्युअल फंडाने दिलेला सल्ला अथवा शिफारस नाही. वाचकांनी या माहितीच्या आधारे कोणतीही कृती करण्यापूर्वी स्वतःचा अभ्यास करावा आणि व्यावसायिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा.). 