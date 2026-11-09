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Small Cap Mutual Funds: छोटा फटाका; मोठा धमाका!

Mutual Funds 2026 Small Caps Steal the Show: छोटा फटाका; मोठा धमाका! २०२६ मध्ये स्मॉल कॅप फंडांची दमदार कामगिरी; लार्ज कॅप फंडांना टक्कर
Small Cap Funds Performance 2026 How Smaller Companies Mutual Funds Outperformed Large Cap Investment Categories

Small Cap Funds Performance 2026 How Smaller Companies Mutual Funds Outperformed Large Cap Investment Categories

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-डॉ. वीरेंद्र ताटके
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दिवाळीतील काही फटाके दिसायला छोटे असतात; मात्र त्यांच्या आवाजाचा धमाका दणदणीत असतो. अगदी त्याचप्रमाणे स्मॉल कॅप फंडांनी २०२६ या वर्षात लक्षणीय कामगिरी केली आहे. म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचा विचार करताना मोठ्या कंपन्यांच्या शेअरमध्ये गुंतवणूक करणारे लार्ज कॅप फंड अधिक सुरक्षित आणि हमखास परतावा देणारे, अशी सर्वसाधारण समजूत असते. मात्र, २०२६ मधील फंडांच्या कामगिरीकडे पाहिल्यास वेगळे चित्र दिसते.

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