Small Cap Mutual Funds: छोटा फटाका; मोठा धमाका!

दिवाळीतील काही फटाके दिसायला छोटे असतात; मात्र त्यांच्या आवाजाचा धमाका दणदणीत असतो. अगदी त्याचप्रमाणे स्मॉल कॅप फंडांनी २०२६ या वर्षात लक्षणीय कामगिरी केली आहे. म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचा विचार करताना मोठ्या कंपन्यांच्या शेअरमध्ये गुंतवणूक करणारे लार्ज कॅप फंड अधिक सुरक्षित आणि हमखास परतावा देणारे, अशी सर्वसाधारण समजूत असते. मात्र, २०२६ मधील फंडांच्या कामगिरीकडे पाहिल्यास वेगळे चित्र दिसते..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.लार्ज कॅप फंड प्रामुख्याने मोठ्या बाजारमूल्याच्या आणि प्रस्थापित कंपन्यांच्या शेअरमध्ये गुंतवणूक करतात. बँकिंग, माहिती तंत्रज्ञान, तेल आणि वायू यांसारख्या क्षेत्रांतील कंपन्यांचा त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये समावेश असतो. या क्षेत्रांतील शेअरचे भाव घसरल्यास फंडांच्या कामगिरीवरही परिणाम होतो. याउलट स्मॉल कॅप फंड कमी बाजारमूल्य असलेल्या कंपन्यांच्या शेअरमध्ये गुंतवणूक करतात. या वर्षात परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (एफआयआय) केलेली विक्री, पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव, कच्च्या तेलाच्या दरातील चढ-उतार आणि अमेरिकेच्या आयातशुल्काबाबतची अनिश्चितता यांमुळे भारतीय शेअर बाजारात फारसे उत्साहाचे वातावरण नव्हते, तरीही लार्ज कॅप फंडांच्या तुलनेत स्मॉल कॅप फंडांनी सरस कामगिरी केली..‘सेन्सेक्स’ विरुद्ध स्मॉल कॅप इंडेक्सजानेवारी २०२६ च्या सुरुवातीला ८५ हजार अंशांच्या आसपास असलेला ‘सेन्सेक्स’ आता ८१ हजार अंशांच्या आसपास आहे. याउलट, मुंबई शेअर बाजाराचा स्मॉल कॅप इंडेक्स सुरुवातीच्या ५१ हजार अंशांवरून ५६ हजार अंशांच्या पातळीवर पोहोचला आहे. या दोन निर्देशांकांच्या कामगिरीतील फरक लक्षात घेण्यासारखा आहे..लार्ज कॅप विरुद्ध स्मॉल कॅप फंडगेल्या वर्षभरातील परताव्याची तुलना केल्यास अनेक स्मॉल कॅप फंडांची कामगिरी लार्ज कॅप फंडांपेक्षा सरस असल्याचे दिसते. एकाच फंड हाउसच्या दोन्ही प्रकारच्या योजनांच्या परताव्यातही लक्षणीय तफावत आहे. काही अपवाद वगळता, अनेक लार्ज कॅप फंडांनी नकारात्मक परतावा दिलेला असताना स्मॉल कॅप फंडांनी सकारात्मक परतावा दिला आहे.चांगली कामगिरी केलेले काही फंडआयटीआय स्मॉल कॅप फंड, इन्व्हेस्को स्मॉल कॅप फंड, बँक ऑफ इंडिया स्मॉल कॅप फंडदुसरी बाजूही लक्षात घ्या!स्मॉल कॅप फंडांनी सरस परतावा दिला म्हणजे त्यातील जोखीम कमी झाली, असे समजणे चुकीचे ठरेल. स्मॉल कॅप कंपन्यांच्या शेअरच्या भावात चढ-उतार अधिक तीव्र असतात. बाजाराची दिशा बदलल्यास या फंडांच्या मूल्यात मोठी घसरण होऊ शकते.(डिस्क्लेमर : या लेखात उल्लेख केलेल्या योजनांची नावे ही उदाहरणादाखल दिलेली आहेत. ती शिफारस नव्हे. म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही बाजाराच्या जोखमीच्या अधीन असते. त्यामुळे गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजनेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचावीत.).Gangapur News: एकीकडे दुष्काळ, दुसरीकडे विहिरीत पाण्याचा अखंड झरा! गंगापूर तालुक्यातील मालुंजा खुर्दमध्ये कुतूहल, पाहण्यासाठी गर्दी.गुंतवणूकदारांनी काय शिकावे?lलार्ज कॅप फंड म्हणजे नेहमीच फायदा किंवा सुरक्षित गुंतवणूक, असे नाही.lकंपनीचा आकार, व्यवसायाची गुणवत्ता आणि शेअरचे सध्याचे मूल्यांकन या वेगवेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे लार्ज कॅप फंडातील गुंतवणूक प्रत्येक वेळी तोट्यापासून सुरक्षित असेल, असे नाही.lस्मॉल कॅप फंडांमध्ये चांगला परतावा देण्याची क्षमता असते.lगुंतवणूकदारांनी आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये लार्ज कॅप, मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप अशा विविध प्रकारच्या फंडांचा समतोल राखावा. त्यामुळे एका प्रकारच्या फंडाची कामगिरी घसरली, तरी दुसऱ्या प्रकारातील चांगल्या कामगिरीमुळे एकूण पोर्टफोलिओचा परतावा संतुलित राहण्यास मदत होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.