स्मार्ट सल्ला : पुन्हा शुभमंगल? अतिसावधान!

गौरी रास्ते, इच्छापत्र सल्लागारसुरेशकाका व मालतीताई यांच्या पुनर्विवाहाला आज एक वर्ष पूर्ण झाले होते. ते दोघेही आपल्या सहजीवनावर खूष होते. परंतु, त्या दोघांच्या मुलांनी मात्र त्यांच्याकडे पूर्ण पाठ फिरवली होती. दोघांनाही मुलांची नाराजी सतत झेलणे अत्यंत अवघड झाले होते. सुरेशकाका ६८ वर्षांचे आणि मालतीताई ६५ वर्षांच्या होत्या. दोघांची मूळ जोडीदाराची साथ सुटल्याने एकट्याने आयुष्य जगण्याऐवजी एकत्र आयुष्य काढण्याचा व विवाह करण्याचा निर्णय दोघांनी विचारपूर्वक घेतला होता. वर्षाच्या सहजीवनानंतर हा निर्णय योग्य असल्याची दोघांची खात्री पटली होती. आता मुलांनी आपले नाते स्वीकारावे यासाठी दोघेही समुपदेशनासाठी आले होते..संपत्तीच्या मालकीहक्काचा गुंतासंपत्ती, विशेषतः स्थावर संपत्तीच्या मालकीहक्काचा भविष्यात उद् भवणारा यक्षप्रश्न सर्व वारसांच्या मनात होता. मालतीताईंच्या बंगल्यात सध्या पुनर्विवाहित जोडपे राहत होते. काकांनी त्यांच्या मालकीची मध्यवस्तीतील सदनिका सध्या भाड्याने दिली होती. विवाह केल्यामुळे, त्या दोघांच्या पश्चात, दोन्ही स्थावर संपत्तीवर पुनर्विवाहित दांपत्याचा एकमेकांच्या संपत्तीमध्ये अधिकार निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. उतारवयातील विवाह हे नेहमीच संपत्तीच्या मालकीहक्काची नवी गुंतागुंत निर्माण करतात. आधीचे वारस नाराज होण्यात हे मोठे कारण असतेच. मानसिक आणि भावनिक कारणे असतात. परंतु, भविष्यात मिळणार असलेल्या संपत्तीत नवा वाटेकरी आला, ही भावना वारसांना जास्त दुखावणारी असते. या पुनर्विवाहित दाम्पत्यासमोर असलेल्या या प्रश्नावर, त्यांना वर्तमानातील आणि भविष्यकाळातील जीवन सुखकर होण्याचा एक उत्तम मार्ग मी सुचवला..स्वतंत्र नोंदणीकृत इच्छापत्रदोघांनी आपआपले स्वतंत्र, नोंदणीकृत इच्छापत्र करायचे आणि वारसांना फक्त कल्पना देऊन ठेवायची, की आम्ही तुमचे भविष्यकालीन हक्क सुरक्षित केले आहेत आणि आमच्या नव्या नात्याची जबाबदारी आणि ओझे तुमच्यावर लादले नाही, त्यासाठी नोंदणीकृत इच्छापत्र केले आहे. अर्थात, इच्छापत्रातील पूर्ण तपशील वारसांना सांगण्याची अजिबात गरज नाही, हा महत्त्वाचा मुद्दा दोघांना अधोरेखित करून सांगितला. इच्छापत्रातील कलमे अगदी विचारपूर्वक, तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने लिहावीत, हा सुरक्षित मार्ग त्यांना सांगितला. मालतीताईंचा बंगला त्यांच्या मुलांना आणि सुरेशकाकांची मोठी सदनिका, काकांच्या मुलांना मिळेल, अशी स्पष्ट कलमे इच्छापत्रात लिहावी, हे सुचवले. दोघांच्या पश्चात एकमेकांची राहण्याची काय व्यवस्था असेल? ती व्यवस्था कोण करेल? एकमेकांचे कौटुंबिक पेन्शन हयात जोडीदारास मिळेल, ही सर्व कलमे स्पष्ट शब्दात लिहावीत, असेही सुचवले..अवघड सोपे झाले...भविष्यात उद््भवणाऱ्या समस्यांचा आत्ताच विचार करून दोघांनी तशी पावले उचलली. आपल्या मुलांचे जंगम संपत्तीवर नामांकन केले. विवाहित जोडप्याने आपल्या आपल्या दैनंदिन खर्चासाठी काय सोय असेल; तसेच आजारपणाचे किंवा इतर मोठे खर्च उद््भवले, तर काय व्यवस्था असेल, ती व्यवस्था कोण बघेल, हे सारे नीट अभ्यासपूर्वक ठरवले. त्याप्रमाणे स्वतःचे स्वतंत्र नोंदणीकृत इच्छापत्र केले. त्यानंतर सहा महिन्यांनी दोघे आले, तेव्हा ते आनंदी, समाधानी दिसत होते. मुले त्यांच्याबरोबर आपुलकीने वागू लागल्याचेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.