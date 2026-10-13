Stock Market Rally: शेअर बाजारात तुफान तेजी! गुंतवणूकदारांची चांदी; सेन्सेक्स १,१०९ अंकांनी वधारला

Mumbai : शेअर बाजारात मंगळवारी (१३ ऑक्टोबर) जोरदार तेजी पाहायला मिळाली. सेन्सेक्स तब्बल १,१०९ अंकांनी वधारला, तर निफ्टीनेही २२,७०० चा टप्पा ओलांडला. या तेजीमुळे शेअर बाजारात नोंद असलेल्या कंपन्यांचे एकत्रित बाजारमूल्य सुमारे ४.१२ लाख कोटी रुपयांनी वाढले. गेल्या काही सत्रांतील दबावानंतर बाजाराला मिळालेला हा मोठा दिलासा ठरला..Premium|Stock Market Investment Strategy : शेअर बाजारातील घसरणीत गुंतवणूकदारांनी नेमकी कोणती रणनीती वापरावी?.या तेजीमागे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे करासंदर्भातील वक्तव्य आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील शेअर्सची जोरदार खरेदी ही प्रमुख कारणे होती. त्याचबरोबर रुपयातील सुधारणा आणि जागतिक बाजारातील घडामोडींमुळेही गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढला. दिवसाच्या अखेरीस बीएसई सेन्सेक्स १,१०९ अंशांच्या वाढीसह ७३,०३३.७८ अंशावर बंद झाला. तर निफ्टी ५० निर्देशांक ३५९ अंशांच्यवाढीसह बंद झाला..Stock Market Book: शेअर बाजाराचा तीन वर्षे अभ्यास, मग पुस्तकाची निर्मिती; आंजनेय राव यांची तरुण वयात उल्लेखनीय कामगिरी.गुंतवणूकदारांच्या आशा पल्लवीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरम’मध्ये बोलताना दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (LTCG) आणि शेअर्सच्या व्यवहारांवरील कर (STT) याबाबत गुंतवणूकदारांकडून चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले. देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूकदार या विषयावर आपली मते मांडत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या वक्तव्यामुळे कररचनेत भविष्यात बदल होऊ शकतो, अशी आशा काही गुंतवणूकदारांमध्ये निर्माण झाली. .Share Market Crash: Sensex-Nifty पुन्हा कोसळले! 3 तासांत गुंतवणूकदारांचे 7 लाख कोटी बुडाले; नेमकं कारण काय?.HCLTech आणि TCS च्या शेअरमध्ये तेजीशेअर बाजारातील तेजीला IT कंपन्यांच्या शेअरमधील खरेदीचा मोठा आधार मिळाला. HCLTech ने जाहीर केलेल्या तिमाही निकालांमुळे गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद सकारात्मक राहिला. कंपनीचा शेअर सुमारे ८.४ टक्क्यांनी वाढला, तर TCS च्या शेअरमध्येही सुमारे ६.८ टक्क्यांची वाढ झाली. याचा परिणाम संपूर्ण माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रावर झाला. निफ्टी IT निर्देशांक ५.२ टक्क्यांनी वधारला. मे २०२५ नंतरची या निर्देशांकाची ही सर्वोत्तम एकदिवसीय वाढ ठरली..Union Finance Minister Nirmala Sitharaman : GST परिषदेचा महत्त्वाचा निर्णय! अधिकाऱ्यांचे अटकेचे अधिकार होणार रद्द; लहान व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा, जाणून घ्या 5 मोठे बदल.रुपयातील सुधारणा, तेलाच्या दरांवरही लक्षरिझर्व्ह बँकेने रुपयावरील दबाव कमी करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांमुळे भारतीय चलनात सुधारणा झाली. यामुळे बाजारातील वातावरणाला काही प्रमाणात बळ मिळाले. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या वरच होते. तेलाच्या किमती कमी झाल्यास भारताच्या आयात खर्चावरील दबाव कमी होऊ शकतो; मात्र दर उंच राहिल्याने महागाई आणि जागतिक अनिश्चिततेची चिंता कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.