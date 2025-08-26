Premium|Wealth Creation : संपत्तीनिर्मिती ही एक धोरणात्मक प्रक्रिया

सध्याच्या अस्थिर वातावरणात गुंतवणूकदारांना कुठे आणि कशी गुंतवणूक करावी, असा प्रश्न पडत आहे. अशावेळी शेअर बाजाराची वाटचाल कशी असेल, जागतिक घडामोडींचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होईल, याचा अभ्यास करून योग्य मार्गदर्शन करणाऱ्या तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे ठरते. या पार्श्वभूमीवर, एलजीटी वेल्थ इंडिया कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक जोहरा हाजियानी यांची ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार वसंत कुलकर्णी यांनी ‘सकाळ मनी’साठी घेतलेली खास मुलाखत....प्रश्न : तुमच्या व्यावसायिक कारकिर्दीबद्दल थोडक्यात काय सांगाल?जोहरा हाजियानी : माझा जन्म आणि शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षण सातारा जिल्ह्याच्या वाई तालुक्यात महाबळेश्वरजवळच्या एका लहान गावात झाले. पदव्युत्तर शिक्षणासाठी मुंबईला गेले. करिअरच्या विविध पर्यायांचा शोध घेताना मला जाणवले, की वित्तीय व्यवस्थापन आणि गुंतवणूक या विषयांकडे माझा कल आहे. त्यामुळे मी जमनालाल बजाज इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज (जेबीआयएमएस) या संस्थेमधून व्यवस्थापनातील पदव्युत्तर पदवी घेतली. सुरुवातीला क्रेडिट रेटिंग एजन्सीमध्ये काम केल्यानंतर मला जाणवले, की मला सर्वसामान्य लोकांना गुंतवणूक प्रवासासाठी मार्गदर्शन करायचे आहे. त्यासाठी मी डीएसपी मेरिल लिंचकडे दाखल झाले. कारण मेरिल लिंच ही जगातील प्रमुख इन्व्हेस्टमेंट बँक आहे. विशेषतः अमेरिकेतील २००८ मधील आर्थिक संकटादरम्यान प्रवर्तकांनी व्यवसाय ‘बँक ऑफ अमेरिका’ला विकला. त्यांनी नंतर आशियातील संपत्ती व्यवस्थापन व्यवसाय ‘ज्युलियस बेअर’ला विकला. हा दोन दशकांहून अधिक काळ चाललेला एक दीर्घ आणि आव्हानात्मक प्रवास होता. अनेक बाजार आवर्तनांचा अनुभव घेतला. मात्र, गुंतवणूकदारांसोबत काम करणे. त्यांच्या पसंतीला प्राधान्य देणे हे नेहमीच कायम राहिले आहे..प्रश्न : नजीकच्या काळात बाजाराची वाटचाल कशी असेल?जोहरा हाजियानी : २०२६च्या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत प्रवेश करत असताना बाजारपेठेत उपलब्ध गुंतवणूकसंधी आणि जोखीम यांचे संतुलन वेगाने बदलत आहे. व्यापक बाजारपेठेचा विचार केला, तर भारताची विकासाची गाथा आशादायक आहे. ती मजबूत मूलभूत तत्त्वांवर वाटचाल करत आहे. राजकीय स्थैर्य, शाश्वत भांडवली खर्च आणि वाढती ग्राहक मागणी या जमेच्या बाजू आहेत.‘एलजीटी वेल्थ इंडिया’च्या जुलै २०२५ च्या अंदाजानुसार, उत्पादन क्षेत्रात आशादायक चित्र दिसून येत आहे. आज ‘पर्चेसिंग मॅनेजर इंडेक्स’ (पीएमआय) १४ महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीवर आहे. सेवांमध्ये पीएमआय ६०.४वर पोहोचला. तो १० महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीवर आहे. निर्देशांक पायाभूत सुविधांच्या विस्तारामुळे, डिजिटल अवलंबनाला गती देल्याने, तसेच वित्तीय सेवांचा विस्तार करून व्यापक-आधारित आर्थिक क्रियाकलापांमुळे हे घडले आहे. .Premium|Income Tax 2024-25 : कर भरण्यात झारखंडने यंदा गुजरातलाही मागे टाकलंय! ही किमया कशी झाली?.‘पीएलआय’ योजनेसारख्या संरचनात्मक सुधारणांमुळे औपचारिकीकरण वाढले आहे. त्यामुळे कर अनुपालन वाढले आहे. ते जीएसटीत परिवर्तित होताना दिसत आहे. जागतिक स्तरावर एकजिनसी कल दिसत नाही. जे. पी. मॉर्गन कंपोझिट पीएमआय ५१.५ वर मध्यम वृद्धीदर दर्शवतो. प्रादेशिक कामगिरी वेगवेगळी आहे. अमेरिकेत सेवा क्षेत्र स्थिर आहे, तर युरोप स्थैर्याच्या जवळ आहे. चीनमध्ये उत्पादनात किंचित घट होताना दिसत आहे. तरीही, मजबूत तंत्रज्ञान कामगिरी आणि या वर्षाच्या अखेरीस चलनविषयक सौम्य धोरणांमुळे जागतिक पातळीवर समभागात वाढ झालेली दिसत आहे. प्रमुख विकसित बाजारपेठांमध्ये, विशेषतः अमेरिकेत आता ‘सॉफ्ट लँडिंग’ होण्याची शक्यता अधिक दिसते. (अर्थव्यवस्थेच्या आवर्तनात ‘सॉफ्ट लँडिंग’ ही संकल्पना वापरली जाते. अर्थव्यवस्था वृद्धीपासून मंदावण्यापर्यंत आणि त्यानंतर संभाव्यतः सपाट राहण्याकडची प्रक्रिया होय. ती मंदी जवळ आल्यासारखी वाटते. परंतु, मंदी येत नाही. सहसा महागाई कमी करण्याच्या सरकारी प्रयत्नांमुळे ती होते.) चलनवाढ कमी होत राहिल्याने मध्यवर्ती बँका हळूहळू प्रतिबंधात्मक भूमिकांपासून दूर जातील, अशी अपेक्षा आहे. यूएस फेडरल रिझर्व्हचा दृष्टिकोन सूचित करतो, की वर्षाच्या उत्तरार्धात दरकपात होऊ शकते. त्यामुळे जोखीमयुक्त मालमत्तेसाठी अधिक सहायक वातावरण तयार होईल..या पार्श्वभूमीवर, एलजीटी वेल्थ इंडिया इक्विटीबाबत सावध, परंतु आशावादी दृष्टिकोन राखते. ऐतिहासिक आणि जागतिक सरासरीच्या तुलनेत मूल्यांकने उंचावलेली असताना ‘कॉर्पोरेट अर्निंग’ची दृश्यमानता सुधारत आहे. यामुळे स्थिर धोरण दृष्टिकोन आणि व्यापक-आधारित पुनर्प्राप्ती ‘बाय-ऑन-डिप्स’ हे आमचे धोरण आहे. लार्ज आणि मिड कॅप कंपन्यांत समान वाटप करण्याचा सल्ला दिला जातो. स्थिरतेसाठी मोठ्या लार्ज कॅप आणि वृद्धीसाठी मिड कॅप असे संतुलन असावे. भारतात पोर्टफोलिओमध्ये स्थिर उत्पन्नाला पुन्हा महत्त्व प्राप्त झाले आहे. रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या अलीकडच्या दरकपातीमुळे आकर्षक जोखीम-समायोजित परतावा मिळतो. प्रायव्हेट इक्विटी स्ट्रक्चर्ड डेट प्रॉडक्ट, जागतिक वैविध्य राखणाऱ्या फंडांना महत्त्व प्राप्त होत आहे.भारत जागतिक पुरवठा साखळी आणि भांडवली बाजारपेठांमध्ये अधिक विस्तार करत असताना, निवडक जागतिक गुंतवणूक असलेल्या फंडांना पोर्टफोलिओत स्थान दिले पाहिजे, जेणेकरून दीर्घकालीन परतावा वाढू शकतो.उच्च मालमत्ताधारक (एचएनआय) जागतिक विविधीकरण, सानुकूलित (मॉड्युलर) पोर्टफोलिओत विविध पर्यायांत वाढीव वाटप दिले पाहिजे. आजचे गुंतवणूकदार लवचिकता, भांडवलाचे संरक्षण आणि अर्थपूर्ण दीर्घकालीन परिणामांना प्राधान्य देत आहेत. शेवटी, अल्पकालीन अस्थिरता कायम असली, तरी भारताची दीर्घकालीन संरचनात्मक विकासाची कहाणी अबाधित आहे.‘एलजीटी’मध्ये आम्ही आमच्या गुंतवणूकदारांना आत्मविश्वासाने गुंतागुंतीतून मार्ग काढण्यासाठी आणि दीर्घकालीन मूल्यसंवर्धन करण्यास मदत करण्यासाठी- जोखीम, परतावा आणि रोकडसुलभता संतुलित करण्यासाठी- एका समग्र, ध्येयआधारित गुंतवणूक दृष्टिकोनाची शिफारस करतो..प्रश्न : तुमच्या कामातील कोणती बाजू तुम्हाला आवडते आणि कोणती बाजू आवडत नाही?जोहरा हाजियानी : मी जे काम करते ते मला आवडते. क्लायंटच्या एकूण संपत्तीनिर्मितीसाठी जबाबदार राहणे आणि सातत्याने कामगिरी उंच ठेवण्याचा दबाव येतो. परंतु, तेच काम मला प्रेरित करते. प्रामाणिकपणे सांगायचे, तर माझ्या कामाचा असा कोणताही पैलू नाही, जो मला आवडत नाही. मी दररोज उत्साहाने उठते, नव्या आव्हानांची वाट पाहत असते. अर्थात, बाजारातील परिस्थिती किंवा जागतिक राजकीय परिस्थितीमुळे कठीण दिवस येतात. परंतु, तो या प्रवासाचा एक भाग आहे..प्रश्न : वित्तीय सेवा उद्योगात करिअर करू पाहणाऱ्या मुलामुलींना काय संदेश द्याल?जोहरा हाजियानी : वित्तीय व्यवस्थापनाचे शिक्षण घेणाऱ्या मुलींनी कृपया लक्षात ठेवावे, की महिलांमधील आर्थिक साक्षरता चिंताजनक आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना माझा सल्ला आहे, की त्यांनी एमबीए केले आहे की नाही याची पर्वा न करता प्रत्येक महिलेने आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आणि आर्थिकदृष्ट्या साक्षर असले पाहिजे. वडील, भाऊ आणि पती नेहमीच तुमच्या आयुष्याचा भाग असतील. परंतु, आर्थिक ज्ञानामुळे आर्थिक स्वातंत्र्याचा एक अवर्णनीय आनंद उपभोगता येतो. आपल्या आयुष्यात पुरुष नेहमीच सल्ला देतात. त्यांच्यावर पूर्णपणे अवलंबून राहणे आणि स्वतःच्या पैशांचे व्यवस्थापन कसे करायचे हे माहीत नसणे, हे दुर्दैवी आहे. कारण तुम्हाला कळत नाही, की तुम्ही काय गमावत आहात. सर्व तरुणींसाठी, जीवनात आपण पहिल्यांदाच अनेक गोष्टी करतो, जोपर्यंत आपण त्यांचा आनंद घेऊ लागलो नाही. पैशांशी तुमचे नाते जोडा. तुमचे भय सोडून द्या आणि त्याच्याशी मैत्री करा- तुम्हाला जीवनाचा एक पैलू सापडेल, जो तुम्हाला धैर्यवान आणि शक्तिशाली बनवतो. स्वतःच्या पैशांचे व्यवस्थापन करण्याचा आत्मविश्वास बाळगा. चांगल्या आर्थिक समुपदेशकाची मदत घ्या..Premium|Mutual Fund Performance: आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लार्ज अँड मिड कॅप फंडाने सातत्यपूर्ण कामगिरी कशी साधली?.प्रश्न : संपत्तीनिर्मितीमधील सामान्य चुकांबद्दल इतक्या वर्षांच्या अनुभवातून तुम्हाला काय वाटते?जोहरा हाजियानी : गुंतवणूकदार संपत्तीनिर्मितीचा प्रवास कोणत्याही ध्येयाशिवाय सुरू करतात, ही सर्वांत मूलभूत चुकांपैकी एक चूक आहे. उच्च आणि अतिउच्च उत्पन्न गटासाठी (HNI आणि UHNI) हे एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे मालमत्ता हस्तांतरित होण्याची गरज, अति धनसंपदा बाळगणारे धर्मादाय कामेसुद्धा खूप करतात. मालमत्ता हस्तांतरित होत असताना पोर्टफोलिओ विभागला जातो. व्यवसाय उत्तराधिकार नियोजन यांच्याशी जुळवून न घेता खंडित पोर्टफोलिओमध्ये वाद उत्पन्न होताना दिसतात. आणखी एक वारंवार होणारी चूक म्हणजे भूतकाळातील कामगिरीचा सतत मागोवा घेणे. बरेच गुंतवणूकदार गेल्या वर्षीच्या सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या फंडात गुंतवणूक करतात. जेव्हा बाजारपेठ बदलते तेव्हा त्यांच्या वाटेला निराशा येते. दुसरी चूक, बाजार उच्चांकी असताना खरेदी करणे आणि घसरल्यावर घाबरून विक्री करणे. यामुळे दीर्घकालीन चक्रवाढीचा दर कमी होऊ शकतो. त्याऐवजी, मालमत्ता वाटपासाठी शिस्तबद्ध आणि धोरणात्मक दृष्टिकोन अनेकदा चांगला परतावा देतो. ‘एलजीटी वेल्थ इंडिया’मध्ये आम्ही अलीकडच्या परताव्यांऐवजी मूलभूत गोष्टींवर आधारित सातत्यपूर्ण, भविष्यकालीन मालमत्ता वाटपाच्या मूल्यावर भर देतो..कमी विविधीकरण ही आणखी एक चिंता आहे. ‘अल्ट्रा हाय नेटवर्थ इंडिव्हिज्युअल’मध्ये आपल्याला अनेकदा पोर्टफोलिओत स्थावर मालमत्ता किंवा स्वत:च्या व्यवसायात गुंतवणुकीसारख्या चुका दिसून येतात. सोने, स्थावर मालमत्ता यांसारख्या भौतिक मालमत्तेत जास्त प्रमाणात गुंतवणूक असते. त्यामध्ये रोकडसुलभतेचा अभाव असतो. उत्पन्न देणारी साधने कमी प्रमाणात दिसतात. उलट, तरुण ‘हाय नेटवर्थ इंडिव्हिज्युअल’ आणि/किंवा गुंतवणूकदार ‘आदर्श वेळे’ची वाट पाहत जास्त रोख रक्कम ठेवून असतात. ती ‘आदर्श वेळ’ क्वचितच प्रत्यक्षात येते. प्रत्येक गुंतवणूकदाराच्या रोकडसुलभतेच्या गरजा निराळ्या असतात. शिवाय, महागाई आणि करांकडे दुर्लक्ष करणे हानिकारक असू शकते. त्याचप्रमाणे, चुकीचे करनियोजन परतावा कमी करू शकते. संपत्ती जतन करण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी दोन्ही बाबतींत जागरूकता आणि सक्रिय धोरण आवश्यक आहे. तसेच अनेकदा ज्याकडे दुर्लक्ष केले जाते ते म्हणजे मूल्यांकन आणि धोरणात्मक पोर्टफोलिओ. भारतातील शेअर गुंतवणूक सध्या ऐतिहासिक आणि जागतिक मानदंडसापेक्ष महाग आहे. ‘एलजीटी वेल्थ इंडिया’मध्ये आम्ही ग्राहकांना तत्कालीन संधी आणि संरचनात्मक संधी यांच्यातील फरक ओळखून मोजमाप केलेला आदर्श पोर्टफोलिओ स्वीकारण्याबाबत मार्गदर्शन करतो. प्रायव्हेट इक्विटी ‘स्ट्रक्चर्ड डेट’ आणि आंतरराष्ट्रीय मालमत्तांद्वारे वित्तीय, पायाभूत सुविधा जागतिक विविधीकरण असलेला पोर्टफोलिओ तयार करण्यास मदत करतो..थोडक्यात, संपत्तीनिर्मिती ही धावपळ करण्याची गोष्ट नाही, तर ही एक धोरणात्मक प्रक्रिया आहे, जी वाढीला संरक्षणासह संतुलित करते. या सामान्य अडचणींबद्दल जागरूक राहून आणि विश्वासार्ह, ध्येय-आधारित सल्लागार भागीदाराच्या मदतीने ‘एचएनआय’ आणि ‘यूएचएनआय’ लवचिक, कर-कार्यक्षम, त्यांच्या जीवनविषयक दृष्टिकोनाशी जुळणारे पोर्टफोलिओ तयार करू शकतात..एक महिला म्हणून तुम्ही व्यावसायिक जबाबदाऱ्या आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या यांच्यातील संतुलन कसे राखता?जोहरा हाजियानी : विवाहित आणि मुले असलेल्या काम करणाऱ्या महिलेसाठी संतुलन साधणे कधीही सोपे नसते. मला आठवते, की मी माझ्या एक वर्षाच्या मुलीची काळजी घेण्यासाठी नोकरी सोडण्याचा विचार केला होता. माझ्या पतीच्या शहाणपणाच्या, धीर देणाऱ्या शब्दांनी मला मुलीसाठी उपलब्ध नसल्याच्या अपराधीपणावर मात करण्यास मदत केली आणि मला कामाच्या ठिकाणी व घरी अशा दोन्ही ठिकाणी उत्कृष्ट कामगिरी करण्यास प्रेरित केले. या संतुलनाची एक गुरुकिल्ली म्हणजे भूमिकांमध्ये ‘स्विच ऑन’ आणि ‘ऑफ’ करण्याची क्षमता. कामावर आणि घरी दोन्ही ठिकाणी एक सपोर्ट सिस्टीम असणे अमूल्य आहे. मी एकटीने सर्व काही करू शकत नाही आणि मला सहायकांच्या मदतीची आवश्यकता आहे, हे स्वीकारण्यास मला वेळ लागला. कामावर किंवा घरी भावंडांकडून किंवा मित्रांकडून मदत मागण्यास मी लाजत नाही. तुमच्याभोवती एक अशी परिसंस्था तयार करणे महत्त्वाचे आहे, जी तुम्हाला दोन्ही जगांत प्रभावीपणे मार्गक्रमण करण्यास सक्षम करते. मी माझ्या मुलीसाठी दररोज स्वयंपाक करत नसले, तरी तिच्या जेवणात तिला आवडणारा किमान एक घरगुती पदार्थ असेल, याची मी काळजी घेते. सतत संतुलन साधण्यात यशस्वी होण्यासाठी एक आवश्यक घटक म्हणजे योग्य नियोजन. कामासाठी आणि घरासाठी करावयाच्या कामांची यादी तयार केल्याचा खूप फायदा होतो. मी करावयाच्या कामांची यादी असलेली एक डायरी माझ्याजवळ ठेवते आणि आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात ते जुने वाटत असले, तरी मला असे वाटते, की अगदी लहान कामे किंवा एखाद्या कार्यालयीन बैठकीत चर्चा करायचे मुद्दे लिहून ठेवते. यामुळे सर्व काही लक्षात ठेवण्याच्या त्रासापासून आणि ताणतणावापासून स्वत:ला दूर ठेवते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, 