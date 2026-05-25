अर्थभान : गोष्ट छोटी; परिणाम डोंगराएवढा !

डॉ. वीरेंद्र ताटके, गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासकपुण्यात हिंजवडी येथे नोकरीला असलेला सुमीत रोज आपल्या कारने ऑफिसला जात असे. 'स्वतःची गाडी म्हणजे सोय,' असे त्याचे ठाम मत होते. मात्र, या सोयीची किंमतही कमी नव्हती. पेट्रोलचा वाढता खर्च, ट्रॅफिकमधील वेळेचा अपव्यय आणि कंपनीच्या आवारात पुरेशी पार्किंग व्यवस्था नसल्याने 'पे अँड पार्क'मध्ये कार लावावी लागत असल्याने त्याचा रोजचा खर्च यामुळे त्याचा मासिक खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढत होता. एक दिवस पेट्रोल भरताना त्याने पंपावरील मीटरकडे पाहिले आणि त्याच्या मनात विचार आला, ''आपण रोज किती पेट्रोल जाळतो आहोत?'' त्या दिवशी त्याने खर्चाचा हिशेब मांडला आणि त्याला जाणवले, की एकट्याने प्रवास करणे हे सोयीपेक्षा अधिक खर्चिक ठरत आहे..दुसऱ्याच दिवशी त्याने आपल्या सोसायटीजवळ राहणाऱ्या आणि हिंजवडी परिसरातच नोकरी करणाऱ्या तीन मित्रांना व्हॉट्सॲपवर संदेश पाठवला, ''आपण चौघेही जवळपासच्या ऑफिसमध्ये जातो, मग रोज चार गाड्या कशाला?'' सुरुवातीला सर्वांना कल्पना थोडी वेगळी वाटली; पण काही दिवस प्रयत्न करून पाहू, असे त्यांनी ठरवले आणि 'कारपुलिंग' सुरू झाले. पहिल्याच महिन्यात मोठा फरक जाणवला. पेट्रोलचा खर्च एक चतुर्थांश कमी झाला. पार्किंगसाठी होणारा खर्च वाचला. ट्रॅफिकचा त्रास कमी झाला आणि रोजच्या प्रवासात गप्पा, चर्चा आणि हास्यामुळे प्रवास अधिक आनंददायी बनला. सुमीतने आणखी एक चांगली सवय लावली, जवळच्या कामांसाठी कारऐवजी चालत जाणे किंवा सायकल वापरणे..एके दिवशी शाळेत जाणाऱ्या त्याच्या मुलाने विचारले, ''बाबा, तुम्ही हल्ली कार कमी का वापरता?'' सुमीतने हसत त्याला पूर्वीचा आणि 'कारपुलिंग'नंतरचा खर्च दाखवला व गणित मांडायला सांगितले. थोड्या वेळाने मुलाने बचतीचे एक कोष्टक तयार केले. सुमीतच्या मुलाला सुमीतच्या निर्णयामागचे गणित या कोष्टकातूनच कळले. शिवाय सुमीतने त्याला इतरही मुद्दे सांगितले. 'कारपुलिंग'मुळे केवळ पैशांची बचत होत नाही, तर अनेक सामाजिक आणि पर्यावरणीय फायदेही मिळतात. छोट्या बदलांमधून मोठी बचत आणि समाजासाठी सकारात्मक योगदान शक्य होते. सुमीतने केलेली गोष्ट छोटीशी असली, तरी त्याचा परिणाम डोंगराएवढा मोठा होता. आपणही असा विचार करूया आणि पर्यावरण वाचवूया.