Supreme Court: बँक खात्यातून पैसे गेल्यास भरपाई करुन देण्याची जबाबदारी बँकेची! सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले

Banks Must Compensate Digital Fraud Victims: डिजिटल फसवणुकीला बळी पडलेल्या खातेदारांचे संरक्षण करणे ही बँकांची आणि वित्तीय संस्थांची मूलभूत जबाबदारी आहे. बँकांच्या निष्काळजीपणामुळे फसवणूक झाल्यास पीडितांच्या संपूर्ण आर्थिक नुकसानाची भरपाई संबंधित बँकांनीच करावी, अशी महत्त्वपूर्ण टिपण्णी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवली. .सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भातील एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना बँकांना जबाबदार धरण्याचे आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले. डिजिटल अरेस्टसारख्या गंभीर सायबर गुन्ह्यांमध्ये बँकेच्या सतर्कतेचा आणि पडताळणीचा अभाव दिसून आल्यास ग्राहकाचे गेलेले पैसे बँकेने परत दिलेच पाहिजेत, असे नमूद करत सरन्यायाधीशांनी, अशा प्रकरणांमध्ये बँकांवर खटलाही चालवला जावा, असा थेट इशारा दिला..सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी बँकांच्या संशयास्पद व्यवहार ओळखण्याच्या यंत्रणेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. खात्यातून अचानक होणाऱ्या असामान्य व्यवहारांवर तातडीने बंदी घालणे, संशयास्पद हालचालींची स्वयंचलित माहिती देणे आणि व्यवहारांची प्रत्यक्ष पडताळणी करणे अनिवार्य असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले..ABHISHEK SHARMA RECORD: अभिषेक शर्माच्या निशाण्यावर राहुल-हार्दिकचा विक्रम! चौथ्या T20 सामन्यात इतिहास घडवण्याची संधी."सामान्यतः १० ते २० हजार रुपयांचे व्यवहार करणारा खातेदार अचानक ५० हजार किंवा मोठी रक्कम काढत असेल, तर बँकांची यंत्रणा सतर्क का होत नाही? पीडितांचे रक्षण करणे हे बँकर्स म्हणून तुमचे कर्तव्य आहे, मग सक्षम यंत्रणा काय करत आहेत?" असा थेट सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. इतकेच नव्हे, तर अशा फसवणुकीची शक्यता वाटल्यास बँकांनी जवळच्या पोलीस ठाण्याला तातडीने सतर्क केले पाहिजे, असेही न्यायालयाने सुचवले..न्यायालयाने डिजिटल अरेस्टच्या जाळ्यात अडकणाऱ्या सुशिक्षित नागरिकांच्या मानसिकतेवरही आश्चर्य व्यक्त केले. "एखाद्या व्यक्तीने मोबाईलवर तुम्ही अटक झाला आहात असे सांगितले तर लोक ते लगेच मान्य कसे करतात? अशा भीतीपोटी लोक जाळ्यात कसे अडकतात? आपण पुढील पिढीला कोणता आदर्श देणार आहोत?" असा उद्विग्न सवाल सरन्यायाधीशांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.