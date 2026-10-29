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Supreme Court: बँक खात्यातून पैसे गेल्यास भरपाई करुन देण्याची जबाबदारी बँकेची! सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले

banks compensate digital arrest victims: डिजिटल अरेस्टसारख्या गंभीर सायबर गुन्ह्यांमध्ये बँकेच्या सतर्कतेचा आणि पडताळणीचा अभाव दिसून आल्यास ग्राहकाचे गेलेले पैसे बँकेने परत दिलेच पाहिजेत, असे नमूद केले.
Supreme Court

Supreme Court

esakal

संतोष कानडे
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Banks Must Compensate Digital Fraud Victims: डिजिटल फसवणुकीला बळी पडलेल्या खातेदारांचे संरक्षण करणे ही बँकांची आणि वित्तीय संस्थांची मूलभूत जबाबदारी आहे. बँकांच्या निष्काळजीपणामुळे फसवणूक झाल्यास पीडितांच्या संपूर्ण आर्थिक नुकसानाची भरपाई संबंधित बँकांनीच करावी, अशी महत्त्वपूर्ण टिपण्णी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवली.

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