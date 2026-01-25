Suzlon Energy : सुझलॉन एनर्जी; कर्जमुक्तीच्या मार्गावर प्रगतीशील वाटचाल

भूषण ओक- शेअर बाजार विश्लेषकसुझलॉन एनर्जी या कंपनीची स्थापना तुलसी तांती यांनी १९९५ मध्ये पुण्यात केली. तांती यांच्या कापड व्यवसायाला लागणारा मोठा वीज खर्च आणि वीजपुरवठ्यातील व्यत्ययांमुळे त्यांना पवनऊर्जेकडे वळण्याची प्रेरणा मिळाली आणि जर्मन कंपनी ‘सुडविंड’शी टर्बाइन तंत्रज्ञानासाठी भागीदारी करून ते या क्षेत्रात उतरले. .‘सुझलॉन’ने २००५ च्या ‘आयपीओ’नंतर वेगाने विस्तार केला. जागतिक तंत्रज्ञान आणि विस्तारवाढीसाठी हॅन्सेन ट्रान्समिशन व आरईपॉवर या कंपन्या विकत घेतल्या. मात्र, प्रचंड कर्जाच्या बोजामुळे नंतरच्या काळात कंपनी तोट्यात गेली आणि २०२१ ते २०२३ मध्ये देणेकऱ्यांच्या संमतीने कर्ज पुनर्रचनेद्वारे कर्जाचे भागभांडवलात रूपांतर होऊन कर्ज १३२१० कोटींवरून १९३८ कोटी रुपयांवर आले. पुढील दोन वर्षांत म्हणजे २०२५ मध्ये कंपनी कर्जमुक्त झाली. आता कंपनीची भारतात स्थापित पवनऊर्जा क्षमता १५.४ गिगावॉट असून २० हून अधिक देशांमध्ये एकूण २०.९ गिगावॉट स्थापित क्षमतेपर्यंत मजल कंपनीने मारली आहे. आयनॉक्स विंड आणि जीई व्हर्नोवा या स्पर्धक कंपन्यांची भारतातील स्थापित क्षमता अनुक्रमे ४.५ आणि तीन गिगावॉट इतकी आहे. .कंपनीच्या एस-१४४ प्लॅटफॉर्म टर्बाइनला सध्या असलेल्या जोरदार मागणीमुळे कंपनीचे सध्याचे ऑर्डर बुक ६.२ गिगावॉट इतके आहे. कंपनीची उत्पादनक्षमता वार्षिक ४.५ गिगावॉटची आहे. कंपनीच्या कार्यचालन मार्जिनमध्ये गेल्या दोन वर्षांमध्ये सुधारणा झाली आहे. भरपूर ऑर्डर असल्याने येत्या काळात उत्पन्नाची भक्कम दृश्यमानता आहे. कर्जाच्या भागभांडवलातील रूपांतरांमुळे कंपनीचे भागभांडवल आता तब्बल २७४४ कोटी रुपये आहे. २०२५ मधील उत्तम कामगिरीमुळे ‘आरओई’ म्हणजे भागभांडवलावरील परतावा ४१.४ टक्के म्हणजे उत्तम आहे, हे उल्लेखनीय आहे. प्रवर्तकांचा भागभांडवलात वाटा आता केवळ ११.७३ टक्के उरला असून, गेल्या दोन वर्षांमध्ये केलेल्या भरपूर खरेदीमुळे परदेशी आणि देशी वित्तसंस्थांजवळ आता जवळजवळ ३३ टक्के भागभांडवल आहे..Premium|Renewable Energy India : सौर ऊर्जा क्षेत्रात भारताची प्रगती; वारी एनर्जीजची आघाडी.आर्थिक आकडेवारी : तब्बल ६२,१५० कोटी रुपयांच्या बाजारमूल्याच्या या कंपनीची विक्री व निव्वळ नफा गेल्या पाच वर्षांमध्ये ३० टक्के आणि २३ टक्के चक्रवाढ दराने वाढले आहेत. ‘आरओसीई’ आणि ‘आरओई’ ३२.५ आणि ४१.४ म्हणजे उत्तम आहेत. कंपनीने २०२५ मध्ये १०,८९० कोटी रुपयांची विक्री व २०७२ कोटी रुपये निव्वळ नफा दाखवला. चालू आर्थिक वर्षात नफा आणखी वाढला आहे. कार्यचालन मार्जिन १६ ते १८ टक्क्यांपर्यंत आहेत. २०२१ पासून कंपनीची रोख आवक उत्तमप्रकारे सुधारल्यामुळे कंपनीचे खेळत्या भांडवलावर आधी असणारा ताण खूप कमी झाला आहे. कंपनीचा ताळेबंद १५८५६ कोटींचा असून त्यात सहा वर्षांमध्ये प्रथमच ९०३ कोटी रुपयांची रोकड आणि गुंतवणूक आहे. ताळेबंद आता मजबूत असून, कंपनी कर्जमुक्त आहे. कंपनीचा पाच वर्षांचा सरासरी ‘आरओए’ म्हणजे संपत्तीवरचा परतावा फक्त ४.७ टक्के होता; पण २०२५चा ‘आरओए’ २०.६ इतका सुधारला आहे. ही वाढ कंपनीच्या कार्यक्षमतेत उत्तम सुधारणा दर्शवते..मूल्यांकन: कंपनीचा शेअर सध्या १९.६ या पीई गुणोत्तराला उपलब्ध आहे. पीईजी ०.१ आणि ईव्हीईबीटा गुणोत्तर २३.५ आहेत. नफावाढीचा विचार करता मूल्यांकन वाजवी आहे.निष्कर्ष: आर्थिक अडचणींना मागे टाकून कंपनी आता उत्तम प्रगतीच्या मार्गावर आहे. कंपनी नवीकरणीय ऊर्जेच्या सरकारी प्राधान्य क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी आहे. व्यवसाय आणि नफावाढ उत्तम आहे. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी ही कंपनी उत्तम असून, गुंतवणूकदारांनी या कंपनीचा जरूर अभ्यास करावा.(डिस्क्लेमर ः हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून, गुंतवणूकदारांनी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अपेक्षित आहे.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.