Suzlon Energy : सुझलॉन एनर्जी; कर्जमुक्तीच्या मार्गावर प्रगतीशील वाटचाल

Suzlon Energy financial turnaround : सुझलॉन एनर्जी, कर्जमुक्त होऊन १५.४ गिगावॉट पवनऊर्जा क्षमतेपर्यंत पोहोचली; विक्री, नफा, कार्यक्षमता सुधारली, शेअर मूल्य वाजवी, दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी उत्कृष्ट पर्याय.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भूषण ओक- शेअर बाजार विश्‍लेषक

सुझलॉन एनर्जी या कंपनीची स्थापना तुलसी तांती यांनी १९९५ मध्ये पुण्यात केली. तांती यांच्या कापड व्यवसायाला लागणारा मोठा वीज खर्च आणि वीजपुरवठ्यातील व्यत्ययांमुळे त्यांना पवनऊर्जेकडे वळण्याची प्रेरणा मिळाली आणि जर्मन कंपनी ‘सुडविंड’शी टर्बाइन तंत्रज्ञानासाठी भागीदारी करून ते या क्षेत्रात उतरले.

