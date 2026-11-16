Swaraj Engines Share: स्वराज इंजिन्स (शुक्रवारचा बंद भाव : ३४९४ रुपये)

-भूषण ओक, शेअर बाजार विश्लेषकस्वराज इंजिन्स ही कंपनी १९८५ मध्ये किर्लोस्कर ऑइल इंजिन्स आणि पंजाब ट्रॅक्टर्स या कंपन्यांचा संयुक्त उपक्रम म्हणून स्थापन झाली. किर्लोस्कर कंपनीने सुरुवातीला इंजिननिर्मितीसाठी आवश्यक तंत्रज्ञान पुरवले. २००७ मध्ये महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीने ‘पंजाब ट्रॅक्टर्स’मध्ये मोठे भागभांडवल घेतले आणि २००९ मध्ये ही कंपनी महिंद्रामध्ये विलीन झाली. किर्लोस्कर इंडस्ट्रीजने २०२२ मध्ये उर्वरित १७.४१ टक्के भागभांडवल महिंद्राला विकले. त्यामुळे स्वराज इंजिन्स ही महिंद्राच्या संपूर्ण मालकीची उपकंपनी झाली. ही कंपनी महिंद्राच्या स्वराज ट्रॅक्टर्स विभागासाठी २२ ते ६५ एचपी क्षमतेची डिझेल इंजिने आणि सुटे भाग पुरवते..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...कंपनीचा उत्पादन प्रकल्प मोहाली येथे असून, येथील संपूर्ण उत्पादन महिंद्रा ट्रॅक्टर्ससाठी वापरले जाते. स्वराज इंजिनांखेरीज महिंद्रा स्वतःची इंजिनेही ट्रॅक्टरसाठी वापरते. महिंद्रा आणि स्वराज बनावटीच्या ट्रॅक्टरचा भारतीय बाजारपेठेत सुमारे ४० टक्के वाटा आहे. या क्षेत्रात टॅफे, आयशर, सोनालिका हे भारतीय, तर मेसी फर्ग्युसन, जॉन डीअर, कुबोटा आणि न्यू हॉलंड हे आंतरराष्ट्रीय स्पर्धक आहेत.भांडवली खर्च आणि विस्तार योजना : कंपनीने २०२५-२७ या कालावधीत २२० कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाचे नियोजन केले आहे. यामध्ये वार्षिक इंजिन उत्पादनक्षमता १,९५,००० वरून २,४०,००० युनिटपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचे काम सुरू आहे..व्यवस्थापनाचे मार्गदर्शन : महिंद्राची उपकंपनी असल्याने या कंपनीकडून स्वतंत्र व्यवस्थापकीय मार्गदर्शन मिळत नाही. महिंद्राने यंदा दुष्काळी परिस्थितीमुळे ट्रॅक्टरच्या मागणीत वाढ होण्याची शक्यता कमी असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळे स्वराज ट्रॅक्टर्सच्या उत्पादनातही वाढ होण्याची शक्यता कमी आहे.संभाव्य जोखीम : यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे ट्रॅक्टरच्या विक्रीवर परिणाम होण्याची चिंता ही सर्वांत मोठी जोखीम आहे. त्याचबरोबर इतर कंपन्यांकडून मिळणारी स्पर्धा आणि कच्च्या मालाच्या किमतींमधील वाढ या जोखमीही आहेत. कंपनी मोठ्या प्रमाणावर भांडवली खर्च करत असून, मागणीत अपेक्षित वाढ न झाल्यास कामगिरीवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो..आर्थिक आकडेवारी (१३ नोव्हेंबर २०२६) : सुमारे ४२५५ कोटी रुपयांचे बाजारमूल्य असलेल्या या कंपनीची विक्री व निव्वळ नफा गेल्या तीन वर्षांत अनुक्रमे १२ टक्के आणि १४ टक्के चक्रवाढ दराने वाढले आहेत. ‘आरओसीई’ आणि ‘आरओई’ अनुक्रमे ५८.४ आणि ४३.६ टक्के असून, हे प्रमाण अत्यंत उत्तम आहे. कार्यचालन नफ्याचे मार्जिन १३ ते १४ टक्क्यांदरम्यान स्थिर आहे. निव्वळ नफा मार्जिन ९.८६ टक्के असून, तेही उत्तम आहे. कंपनीची रोख आवक चांगली आहे. ८४६ कोटी रुपयांच्या ताळेबंदात १०२ कोटी रुपये रोख रक्कम किंवा गुंतवणुकीच्या स्वरूपात आहेत. कंपनी कर्जमुक्त असून, तिचा ताळेबंद मजबूत आहे. कंपनीचे लाभांश प्रदान गुणोत्तर ६८ टक्के, तर सध्याच्या बाजारभावानुसार लाभांश परतावा ३.१५ टक्के आहे..Success Story: दिवसा शिक्षण, रात्री सफाईचे काम; जिद्दीने मिळवली सूक्ष्मजीवशास्त्राची पदवी, कोथरूडच्या रेश्माचा प्रेरणादायी प्रवास...मूल्यांकन : कंपनीचा शेअर सध्या १९.८ या पीई गुणोत्तराने उपलब्ध आहे. हे प्रमाण गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरी २१.१ या गुणोत्तरापेक्षा कमी आहे. पीईजी १.४, ईव्ही/ईबीआयटीडीए गुणोत्तर १३.४७, ॲसेट टर्नओव्हर २.७७ आणि पिओट्रोस्की गुणांक ७ असे उत्तम आकडे आहेत.निष्कर्ष : ही कंपनी स्थिर व्यवसाय असलेली असून, तिला ‘डिफेन्सिव्ह’ गुंतवणुकीच्या श्रेणीत ठेवता येईल. कंपनीची व्यवसायवाढ पालक कंपनी महिंद्राच्या व्यवसायवाढीवर अवलंबून आहे. मात्र, भारतात शेतीचे वाढते यांत्रिकीकरण पाहता या कंपनीची पुढील काही वर्षांत चांगली व्यवसायवाढ अपेक्षित आहे. कंपनी उत्तम लाभांशही देते. या कंपनीचा गुंतवणुकीच्या दृष्टीने जरूर अभ्यास करावा.(डिस्क्लेमर : हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून, प्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्यापूर्वी गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा.) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.