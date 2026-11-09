Premium|RACI Matrix Framework : ‘तुम्ही-आम्ही दिवाळीचे फटाकेच ना राव!’

प्रतीक डुंबरे - capsdumbre@gmail.comतेनाली रामन- मध्ययुगीन इतिहासातील एक बुद्धिमान, मिश्कील आणि हजरजबाबी व्यक्तिमत्त्व! आजच्या एकविसाव्या शतकात एका काल्पनिक साम्राज्यातील हा तेनाली आपल्या महाराजांशी संवाद साधत व्यवसायातील काही महत्त्वाची रहस्ये उलगडतो; ‘तेनाली व्हॅल्यू फ्रेमवर्क’च्या माध्यमातून... आजचा विषय ‘आरएसीआय (RACI) मॅट्रिक्स’...साम्राज्यात दिवाळीचे मंगलमय वातावरण होते. महाल, घरे, बाजारपेठा, रस्ते सगळे काही अक्षरशः फुलून गेले होते. तेनाली दरबारात सर्वांना कविता ऐकवत होता, ‘‘ठिणग्या उडवत पसरणाऱ्या पावसासारखं कोणीकोणी भिरभिर चक्कर- स्वतःभोवतीच गातं गाणीफुलबाजीच्या सारखं कोणी, पेटवून देणारंकोणी सेवन शॉट- सातही सूर लावणारंजितकं जास्त प्रदर्शन, तितकं मोठ्ठ नाव!तुम्ही-आम्ही दिवाळीचे फटाकेच ना राव!!’’‘‘व्वा तेनाली!’’ महाराजांनी दाद दिली. सगळे जण टाळ्या वाजवू लागले; पण मिस्टर संयमेश्वर शुन्यात बघत होते. महाराजांचे त्यांच्याकडे लक्ष गेले. त्यांनी लगेच विचारले, ‘‘काय मिस्टर संयमेश्वर, तुम्हाला नाही आवडली कविता?’’‘‘तसं नाही महाराज, उलट ही कविता मला माझ्या फॅक्टरीमध्ये घेऊन गेली. तिथे मला रोज फुलबाज्या, पाऊस, भुईचक्कर यांना सांभाळून घ्यावे लागते.’’महाराज आणि दरबारी मंडळी हसायला लागले. ‘‘अहो संयमेश्वर, म्हणजे तुम्हाला तुमच्या कर्मचारीरूपी फटाक्यांचा त्रास आहे तर!’’.‘‘होय महाराज. ग्राहकांची संख्या वाढते आहे; पण माझा ताणही त्याच वेगाने वाढतो आहे. फॅक्टरीमध्ये तीस-पस्तीस कर्मचारी आहेत. उत्पादन व्यवस्थापक आहे, खरेदी व्यवस्थापक आहे, गुणवत्ता तपासणीसाठी स्वतंत्र कर्मचारी आहेत, तरी प्रत्येक छोट्या गोष्टीसाठी माझ्याकडेच यावं लागतं. कधी कच्चा माल वेळेवर येत नाही. विचारलं, तर खरेदी विभाग म्हणतो, उत्पादन विभागाने मागणी उशिरा केली. उत्पादन विभाग म्हणतो, खरेदी विभागाने माल आणला नाही. गुणवत्ता विभाग म्हणतो, तपासणीसाठी वेळेत माहिती मिळाली नाही आणि ग्राहकाला माल उशिरा मिळाला, की शेवटी फोन मला येतो!’’ संयमेश्वर निराशेने बोलले.महाराज म्हणाले, ‘‘म्हणजे तुमच्या फॅक्टरीमध्ये काम करणारे अनेक जण आहेत; पण कामाची जबाबदारी घेणारा एकही नाही.’’‘‘महाराज, हेच तर मला समजत नाही. प्रत्येकाला पगार दिला जातो, कामही सांगितलं जातं, तरी चूक झाली, की प्रत्येक जण दुसऱ्याकडे बोट दाखवतो.’’ संयमेश्वर म्हणाले.तेनाली आतापर्यंत शांतपणे ऐकत होता. त्याने संयमेश्वरांना विचारलं, ‘‘तुम्ही एखाद्या कर्मचाऱ्याला काम दिल्यानंतर त्याला नेमकं काय सांगता?’’‘‘काम सांगतो, अंतिम तारीख सांगतो आणि ते पूर्ण झालं पाहिजे, असं बजावतो.’’ संयमेश्वर म्हणाले.‘‘पण त्या कामासाठी निर्णय कोण घेणार, कोण प्रत्यक्ष काम करणार, कोणाचा सल्ला घ्यायचा आणि काम पूर्ण झाल्यावर कोणाला माहिती द्यायची, हे स्पष्ट सांगता का?’’संयमेश्वर क्षणभर थांबले. ‘‘तेनाली सर, प्रत्येक वेळी एवढा तपशील देत बसलो, तर माझा अर्धा दिवस त्यातच जाईल!’’तेनाली हसला. ‘‘मिस्टर संयमेश्वर, आज तुम्ही तो वेळ वाचवत आहात; पण नंतर त्याच अस्पष्टतेमुळे कितीतरी तास वाया घालवत आहात. तुमच्या फॅक्टरीमध्ये लोकांची कमतरता नसली, तरी जबाबदाऱ्यांच्या स्पष्टतेची कमतरता असू शकते.’’महाराजांनी विचारलं, ‘‘मग यावर काही सोपा उपाय आहे का?’’तेनाली म्हणाला, ‘‘नक्कीच महाराज. यावरच्या उपायाचे नाव आहे ‘आरएसीआय (RACI) मॅट्रिक्स’ अर्थात जबाबदारी निश्चित करण्याचा तक्ता.’’‘‘आरएसीआय? हे आणखी एखादं अवघड मॅनेजमेंटवालं नाव दिसतंय!’’ महाराज म्हणाले.‘‘नाव इंग्रजी आहे, पण कल्पना अत्यंत सोपी आहे,’’ तेनाली म्हणाला. ‘‘व्यवसायात एखादं काम कोणी करायचं, अंतिम जबाबदारी कोणाची, कोणाचा सल्ला घ्यायचा आणि कोणाला माहिती द्यायची, हे आधीच स्पष्ट करणं म्हणजे ‘आरएसीआय मॅट्रिक्स’चा उपयोग.’’तेनालीने दरबारातील एका सेवकाला कागद आणि लेखणी आणायला सांगितली. त्याने कागदावर चार इंग्रजी अक्षरं लिहिली- आर, ए, सी आणि आय.‘‘महाराज, या चार अक्षरांमध्येच या साधनाचं संपूर्ण तत्त्वज्ञान दडलेलं आहे..रिस्पॉन्सिबल (Responsible) - काम प्रत्यक्ष पूर्ण करण्याची जबाबदारी ज्याच्याकडे असते, तो रिस्पॉन्सिबल. एखाद्या कामासाठी एकापेक्षा अधिक व्यक्ती काम करू शकतात.अकाउंटेबल (Accountable) - काम योग्य प्रकारे पूर्ण झालं आहे की नाही, याची अंतिम जबाबदारी या व्यक्तीची असते. सामान्यतः प्रत्येक कामासाठी एकच अकाउंटेबल व्यक्ती निश्चित करावी.कन्सल्टेड (Consulted) - काम करण्यापूर्वी ज्याचं तांत्रिक ज्ञान, अनुभव किंवा मत आवश्यक आहे, त्याच्याशी चर्चा केली जाते. हा साधारणपणे दोन्ही बाजूंनी संवाद असतो.इन्फॉर्मड् (Informed) - कामाबाबत निर्णय किंवा प्रगती झाल्यानंतर ज्याला माहिती मिळणं आवश्यक आहे, त्याला माहिती दिली जाते. प्रत्येक वेळी त्याची मंजुरी घेण्याची गरज नसते.संयमेश्वर म्हणाले, ‘‘म्हणजे रिस्पॉन्सिबल व्यक्ती काम करते, अकाउंटेबल व्यक्ती उत्तर देते, कन्सल्टेड व्यक्ती सल्ला देते, आणि इन्फॉर्मड् व्यक्तीला माहिती दिली जाते?’’‘‘परफेक्ट!’’ तेनाली म्हणाला. ‘‘पण या चार भूमिका एकमेकांत मिसळू नयेत, हे महत्त्वाचं. एखादा कर्मचारी काम करत असेल, याचा अर्थ अंतिम निर्णयाची जबाबदारीही त्याच्याकडे आहे, असं नाही आणि एखाद्याला माहिती दिली म्हणजे त्याची मंजुरी घेणं आवश्यक आहे, असंही नाही.’’महाराज म्हणाले, ‘‘मग ही व्यवस्था लागू केल्यावर प्रत्येक कर्मचारी आपली जबाबदारी स्पष्टपणे समजू शकेल?’’‘‘होय महाराज. अर्थात, फक्त तक्ता तयार करून उपयोग नाही. तो सर्वांना समजला पाहिजे, आवश्यक अधिकार दिले पाहिजेत आणि प्रत्यक्ष कामात त्याचा वापर झाला पाहिजे.’’तेनालीने संयमेश्वरांना विचारलं, ‘‘समजा, एका ग्राहकाने १००० पार्टची ऑर्डर दिली. ठरलेल्या तारखेला माल पाठवायचा आहे, तर कोणकोणती कामं होतील?’’संयमेश्वर म्हणाले, ‘‘ऑर्डरची नोंद, कच्च्या मालाची उपलब्धता तपासणं, गरज असल्यास खरेदी करणं, उत्पादनाचं नियोजन, प्रत्यक्ष उत्पादन, गुणवत्ता तपासणी आणि माल पाठवणं.’’‘‘छान! आता सांगा, या प्रत्येक कामासाठी तुमच्या कारखान्यात कोण जबाबदार आहे?’’संयमेश्वरांनी उत्तर द्यायला सुरुवात केली; पण दोन-तीन कामांनंतर ते थांबले.‘‘ऑर्डरची नोंद विक्री विभाग करतो. उत्पादनाचं नियोजन उत्पादन व्यवस्थापक करतो. खरेदी विभाग माल मागवतो; पण कच्च्या मालाची गरज कोण निश्चित करतो, खरेदीला प्राधान्य कोण देतो आणि उत्पादन उशिरा होण्याचा धोका कोण मला सांगतो, हे प्रत्येक वेळी वेगवेगळं असतं.’’तेनाली म्हणाला, ‘‘म्हणजे तुमच्याकडे कामं विभागलेली आहेत; पण कामांमधील जबाबदाऱ्या आणि परस्परसंबंध स्पष्ट नाहीत. चला, आता एक ‘आरएसीआय मॅट्रिक्स’ तयार करूया.’’त्याने संयमेश्वरांच्या फॅक्टरीमधील पदांनुसार उदाहरण मांडले.(चौकट क्र. १ पाहावी).Premium|Islamic NATO Alliance : सौदी, तुर्किये अन् पाकिस्तानची नवी संरक्षण आघाडी; इस्लामिक नाटोमुळे जागतिक राजकारणात काय बदलणार?.‘‘ही केवळ उदाहरणार्थ तयार केलेली रचना आहे, बरं का मिस्टर संयमेश्वर! प्रत्यक्ष फॅक्टरीमधील पदांची उपलब्धता, अधिकार आणि कामाची पद्धत पाहून ती बदलावी लागेल. काही कामांसाठी स्वतंत्र विक्री किंवा लॉजिस्टिक्स विभाग असेल, तर माल पाठवण्याची जबाबदारी त्यानुसार निश्चित करता येईल.’’ तेनालीने स्पष्ट केले.संयमेश्वर तक्त्याकडे पाहत म्हणाले, ‘‘तेनाली सर, या एका छोट्याशा तक्त्यामुळे प्रत्येक कामात कोण काय करणार, हे आता स्पष्ट दिसतंय. पण उत्पादन नियोजनासाठी उत्पादन व्यवस्थापकाकडे आर आणि ए दोन्ही आहेत. ते योग्य आहे का?’’तेनाली म्हणाला, ‘‘होय. रिस्पॉन्सिबल आणि अकाउंटेबल या भूमिका एकाच व्यक्तीकडे असू शकतात. महत्त्वाचं म्हणजे अंतिम उत्तरदायित्व कोणाकडे आहे, हे स्पष्ट असावं. मात्र, एखाद्या कामासाठी दोन किंवा तीन अकाउंटेबल व्यक्ती ठेवल्या, तर पुन्हा ‘अंतिम निर्णय कोण घेणार?’ हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. म्हणून सामान्यतः प्रत्येक कामासाठी एकच ‘ए’ ठेवणं हा उत्तम नियम आहे.”महाराजांनी विचारलं, ‘‘मग मालक म्हणून संयमेश्वरांना प्रत्येक कामातून बाजूला व्हावं लागेल का?’’‘‘नाही महाराज,’’ तेनाली म्हणाला. ‘‘मालकाने सर्व कामं स्वतः करण्याऐवजी योग्य व्यक्तींना जबाबदारी द्यावी. जिथे आर्थिक मर्यादा, मोठी जोखीम किंवा धोरणात्मक निर्णय आहेत, तिथे मालकाची मंजुरी आवश्यक असू शकते. पण प्रत्येक छोट्या कामासाठी मालकाला विचारावं लागणं, हे व्यवस्थापनाचं उद्दिष्ट नाही.’’संयमेश्वर म्हणाले, ‘‘पण तेनाली सर, माझ्या कर्मचाऱ्यांना नवी पद्धत स्वीकारायला लावणं कठीण असेल. प्रत्येकाला वाटतं की तो आपलं काम व्यवस्थित करतो.’’तेनाली म्हणाला, ‘‘म्हणूनच आरएसीआय मॅट्रिक्स तयार करताना मालकाने एकट्याने बसून सर्वांना जबाबदाऱ्या वाटून देण्याऐवजी संबंधित विभागप्रमुखांशी चर्चा करावी. कामाची वास्तविक परिस्थिती समजून घेतली, तर तक्ता अधिक व्यवहार्य बनतो. यासाठी मी तुम्हाला चार पायऱ्या सांगतो.पहिली पायरी - महत्त्वाची कामं निश्चित करा. कारखान्यातील प्रत्येक छोट्या कृतीची नोंद करण्याची गरज नाही. सुरुवातीला ऑर्डर पूर्ण करणे, कच्च्या मालाची खरेदी, उत्पादन नियोजन, गुणवत्ता तपासणी, ग्राहकांच्या तक्रारी आणि माल पाठवणे अशा महत्त्वाच्या प्रक्रियांवर लक्ष केंद्रित करा.दुसरी पायरी - चार भूमिका स्पष्ट करा. प्रत्येक कामासाठी प्रत्यक्ष काम करणारा ‘आर’, अंतिम उत्तरदायित्व असणारा ‘ए’, सल्ला द्यायचा असणारा ‘सी’ आणि माहिती द्यायची असणारा ‘आय’ कोण, हे ठरवा. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला त्याची भूमिका समजली पाहिजे.तिसरी पायरी - अधिकार निश्चित करा. एखाद्या व्यवस्थापकाला जबाबदारी दिली; पण आवश्यक निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला नाही, तर ‘आरएसीआय मॅट्रिक्स’ असूनही तो मालकाकडेच धाव घेईल. म्हणून कोणत्या मर्यादेत तो निर्णय घेऊ शकतो, कोणत्या बाबतीत सल्ला आवश्यक आहे आणि कोणत्या बाबतीत मंजुरी घ्यावी लागेल, हे स्पष्ट करा.चौथी पायरी - नियमित आढावा घ्या. काम वेळेत पूर्ण होतंय का, जबाबदाऱ्यांबाबत गोंधळ कमी झाला का आणि मालकाकडे येणाऱ्या अनावश्यक प्रश्नांची संख्या घटली का, हे तपासा. गरजेनुसार तक्त्यात बदल करा.’’महाराज म्हणाले, ‘‘म्हणजे ‘आरएसीआय मॅट्रिक्स’ हा केवळ जबाबदाऱ्यांचा तक्ता नसून, काम करण्याच्या पद्धतीचा भाग बनायला हवा.’’‘‘होय महाराज!’’ तेनाली म्हणाला.संयमेश्वरांनी पुढचा प्रश्न विचारला, ‘‘तेनाली सर, मला हे समजलं, की ‘आरएसीआय मॅट्रिक्स’मुळे कामाचा गोंधळ कमी होऊ शकतो; पण माझ्या व्यवसायाचा नफा वाढण्याशी त्याचा नेमका संबंध काय?’’तेनाली म्हणाला, ‘‘समजा, ग्राहकाची ऑर्डर वेळेत पूर्ण झाली नाही, त्यासाठी अतिरिक्त वाहतूक खर्च करावा लागला किंवा ग्राहकाने पुढील ऑर्डर कमी केली, अशा वेळी जबाबदारी स्पष्ट नसल्यामुळे झालेलं नुकसान केवळ मनुष्यबळ व्यवस्थापनापुरतं मर्यादित राहात नाही. त्याचा परिणाम व्यवसायाच्या आर्थिक कामगिरीवरही होतो. उदा. समजा, अस्पष्ट जबाबदाऱ्यांमुळे दर महिन्याला चार ऑर्डर उशिरा पूर्ण होतात आणि प्रत्येक ऑर्डरमागे सरासरी ५००० रुपयांचा अतिरिक्त खर्च होतो. तर महिन्याला २०,००० रुपये अतिरिक्त खर्च होतो. ‘आरएसीआय मॅट्रिक्स’ लागू केल्यानंतर या विलंबांपैकी काही टाळता आले, तर त्यातून बचत होऊ शकते; पण ती बचत प्रत्यक्ष नोंदींवरून मोजली पाहिजे; केवळ तक्ता तयार केला म्हणून खर्च कमी झाल्याचं गृहीत धरता येणार नाही.’’.महाराज म्हणाले, ‘‘म्हणजे जबाबदाऱ्यांची स्पष्टता हीसुद्धा खर्च नियंत्रणाची एक पद्धत आहे.’’‘‘होय. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाचतो, कामातील दुबार प्रयत्न कमी होतात आणि निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुधारते. प्रसिद्ध उद्योजक हेन्री फोर्ड यांचे एक वाक्य आहे, ‘एकत्र येणं ही सुरुवात, एकत्र टिकून राहणं ही प्रगती आणि एकत्र काम करणं हे यश आहे.’ त्यामुळे संस्थेतील प्रयत्न योग्य परिणाम साधण्यासाठी केंद्रित असले पाहिजेत. आजपासून तुम्ही काही निर्देशांक मोजायला सुरवात करा;(चौकट क्र. २ पाहावी)‘‘हे निर्देशांक सुरुवातीच्या स्थितीशी तुलना करून तपासा. सुधारणा झाली नसेल, तर त्यामागचं कारण शोधा. कदाचित जबाबदाऱ्या स्पष्ट असतील; पण कर्मचाऱ्यांकडे आवश्यक कौशल्य नसेल. कदाचित अधिकार अपुरे असतील किंवा कदाचित कामाचा तक्ता प्रत्यक्षात वापरलाच जात नसेल. थोडक्यात काय, प्रत्येक फटाक्याला त्याच्या त्याच्या वैशिष्ट्यानुसार वावरू द्या. लवंगीला भुईचक्र बनायला सांगू नका!’’ दरबारात एकच हशा पिकला.संयमेश्वर आता समाधानी दिसत होते. ते म्हणाले, ‘‘आजपर्यंत मी कर्मचाऱ्यांना वारंवार सांगत होतो की जबाबदारी घ्या. मात्र, जबाबदारी म्हणजे नेमकं काय, हेच स्पष्ट केलं नव्हतं. आता मी माझ्या फॅक्टरीमधील महत्त्वाच्या कामांसाठी आर ए सी आय मॅट्रिक्स तयार करेन, विभागप्रमुखांशी चर्चा करेन आणि आवश्यक अधिकार निश्चित करेन.’’तेनाली म्हणाला, ‘‘छान! पण सुरुवातीला एक-दोन महत्त्वाच्या प्रक्रियांवर ही पद्धत वापरा. त्यातून काय सुधारणा होते, ते पाहा. त्यानंतर इतर विभागांतही लागू करा. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला त्याची भूमिका समजली आहे का, हे निश्चित करा.’’महाराज म्हणाले, ‘‘तेनाली, तुझ्या ‘तेनाली व्हॅल्यू फ्रेमवर्क’ने आज ‘मॅनपॉवर मॅनेजमेंट’कडे पाहण्याचा एक वेगळा दृष्टिकोन दिला. यामुळे कर्मचाऱ्यांना काम सांगणं आणि त्यांची जबाबदारी निश्चित करणं यात फरक आहे, हे लक्षात आलं...’’तेनाली हसून म्हणाला, ‘‘महाराज, एखाद्या फॅक्टरीमध्ये अनेक सक्षम माणसं असू शकतात; पण त्यांच्यातील जबाबदाऱ्यांचे संबंध स्पष्ट नसतील, तर त्यांची एकत्रित क्षमता पूर्णपणे वापरली जात नाही. आर ए सी आय मॅट्रिक्स ही क्षमता योग्य दिशेने वापरण्यास मदत करते.’’संयमेश्वरांनी नमस्कार केला. ‘‘आता माझं उद्दिष्ट प्रत्येक कामात स्वतः लक्ष घालणं नसून, प्रत्येक महत्त्वाच्या कामाची जबाबदारी योग्य व्यक्तीकडे स्पष्टपणे सोपवणं असेल. आता पाऊस असो, भुईचक्र असो, फुलबाजी असो वा इतर कोणी असो, कोणाच्या गुणांचा कुठे उपयोग करायचा यामध्ये मी माझे कौशल्य वापरेन आणि हे ‘आरएसीआय मॅट्रिक्स’ प्रत्यक्षात उतरवेल. शुभ दीपावली!’’केपीआय (प्रमुख कामगिरी सूचक) काय तपासायचं?वेळेत पूर्ण झालेल्या ऑर्डरचे प्रमाण जबाबदाऱ्या स्पष्ट झाल्यानंतर वेळेवर वितरण सुधारलं का?निर्णयासाठी लागणारा वेळ अनावश्यक मंजुरी आणि पाठपुरावा कमी झाला का?जबाबदाऱ्यांबाबत निर्माण होणाऱ्या तक्रारी विभागांमधील दोषारोप कमी झाले का?पुन्हा करावं लागणारं काम माहितीच्या अभावामुळे किंवा समन्वयाच्या चुकीमुळे होणाऱ्या चुका कमी झाल्या का?अतिरिक्त कार्यकारी खर्च विलंब, तातडीची खरेदी किंवा अतिरिक्त वाहतुकीचा खर्च कमी झाला का?(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट - सीए आहेत.९४०४९६२०८४).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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