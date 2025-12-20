Premium|DPDP Act 2023 : तुमची खाजगी माहिती आता सुरक्षित! 'डेटा प्रोटेक्शन ॲक्ट २०२३' मुळे कंपन्यांच्या मनमानीला बसणार लगाम

ॲड. सायली गानू-दाबके-contact@lexonomix.comआपली वैयक्तिक माहिती आपण बऱ्याच वेळा डिजिटल माध्यमांवर देत असतो. या माहितीचे पुरेसे संरक्षण होईल, अशी आपली अपेक्षा असते. मात्र, अनेकदा या अपेक्षांचा भंग होतो. या संदर्भात दाद मागण्यासाठी, तसेच जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यासाठी विशिष्ट चौकटीची, कायद्याची गरज होती. ती आता पूर्ण झाली आहे. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अॅक्टची सविस्तर माहिती...‘डेटा हे नव्या काळातील खनिज तेल आहे’ हे विधान ब्रिटीश गणितज्ञ क्लाईव्ह हम्बी यांनी २००६ मध्ये पहिल्यांदा केले. त्यावेळी त्यांच्या मते, खनिज तेलाच्या उपलब्धतेने ज्या प्रकारे औद्योगिक क्रांतीला गती मिळाली, त्याचप्रमाणे नव्या काळात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रावर आधारित सेवा क्षेत्रात डेटा हा अतिशय महत्त्वाचा कच्चा माल ठरणार होता. खनिज तेलाप्रमाणेच कच्च्या डेटावर प्रक्रिया केल्याशिवाय हा डेटा उपयुक्त ठरत नाही. मात्र, गरजेनुसार उपलब्ध डेटाचे विश्लेषण करून त्याची फेररचना केल्यास त्यातून अनेक कृतीयोग्य निष्कर्ष निघतात. हम्बी यांचे हे विधान त्या काळच्या परिस्थितीत अतिशय चपखल बसल्याने माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहजपणे वापरले जाऊ लागले. .माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा या क्षेत्रांचा २००६ पासून आजपर्यंत झपाट्याने विकास झाला आहे. अनेक नवी उपकरणे, उत्पादने या क्षेत्रात आली आहेत. ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्स’सारख्या संकल्पनादेखील झपाट्याने रोजच्या आयुष्याच्या अविभाज्य भाग बनत चालल्या आहेत. माणूस दिवसेंदिवस अनेक ‘स्मार्ट’ उपकरणांवर विसंबू लागला आहे. या सर्व गोष्टींतून खूप जास्त प्रमाणात माहिती निर्माण होत असते आणि या सेवा पुरवणाऱ्या संस्था ही माहिती गोळा करून, वापरून त्यातून नव्या कल्पना, आकर्षक नवी उत्पादने बाजारात आणत असतात. या माहितीमध्ये अनेकदा विविध प्रकारची खासगी, वैयक्तिक माहितीदेखील असते. आपल्यापैकी अनेकजण फेसबुक, लिंक्ड-इन, इन्स्टाग्राम आदी सोशल मीडियाचा नियमित वापर करतात. आपल्या मोबाइलमध्ये स्विगी, झोमॅटोसारखी खाणे मागवण्याची; ॲमेझॉन, मिंत्रासारखी वस्तू खरेदीची; भीम, गुगल पे यांसारखी पैशाच्या व्यवहाराची; नेटफ्लिक्स किंवा प्राइम व्हिडिओसारखी करमणुकीच्या गोष्टी पाहण्याची; व्हॉट्सॲप, टेलिग्रामसारखी संपर्कासाठी वापरण्याची; तसेच खेळांसाठीची, व्यायामासाठीची आणि आपापल्या आवडीनिवडी, गरजा व कामाच्या किंवा जीवनशैलीच्या अनुषंगाने वापरली जाणारी इतर अनेक ॲप्लिकेशन (ॲप) असतात. या सर्व ॲप्लिकेशनच्या वापरासाठी अनेक प्रकारची वैयक्तिक माहिती दिली जाते. गेल्या काही वर्षांमध्ये स्वतःच्या वैयक्तिक माहिती देण्याबद्दल, अशी माहिती परवानगीशिवाय इतर कोणी न वापरण्याबद्दल जागरुकता निर्माण होऊ लागली आहे. त्यासाठी काही देशांनी विविध प्रकारचे कायदेदेखील आणले आहेत. यातील सर्वांत प्रसिद्ध कायदा म्हणजे जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन (जीडीपीआर). युरोपीय महासंघ आणि युरोपीय आर्थिक क्षेत्रातील सर्व व्यक्तींची वैयक्तिक माहिती गोळा करून त्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या सर्व संस्थांना हा कायदा लागू झाला. या कायद्याने प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या खासगी माहितीचे संरक्षण, वापर झाणि प्रसंगी नष्ट करण्याबद्दलचे अधिकार दिले गेले आहेत. याचबरोबर इतरही काही देशांमध्ये वैयक्तिक व खासगी माहितीच्या वापराचे नियमन करण्याचे कायदे आणले गेले आहेत. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अॅक्टजगभरात वैयक्तिक माहितीबद्दलच्या अधिकारांबाबत जागरूकता निर्माण झाल्याने आणि खासकरून त्यासाठी असलेला कायदा असण्याची मागणी वाढू लागली. साहजिकच, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रावर आधारित सेवा या क्षेत्रांत जगासाठी मोठ्या प्रमाणात काम करणाऱ्या भारतामध्ये २०२३ मध्ये यासंबंधीचा 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अॅक्ट २०२३' हा कायदा मंजूर झाला. या कायद्याचे दोन महत्त्वाचे उद्देश आहेत-१) प्रत्येक व्यक्तीचा वैयक्तिक डिजिटल डेटा संरक्षित करण्याचा अधिकार ओळखून त्यासाठी कायदेशीर संरक्षण पुरवणे,२) कायदेशीर हेतूंसाठी अशा वैयक्तिक डेटावर प्रक्रिया करण्याची आवश्यकता ओळखून त्याबद्दलची मार्गदर्शक तत्त्वे नेमून देणे..कायद्यातील महत्त्वाच्या संज्ञाया कायद्यात 'डेटा', 'डिजिटल पर्सनल डेटा', 'पर्सनल डेटा', 'डेटा प्रोसेसर', 'डेटा प्रिन्सिपल', 'पर्सनल डेटा ब्रीच', 'डेटा फिड्युशियरी' यांसारख्या संज्ञा वापरल्या आहेत. या संज्ञांचा या कायद्यासाठीचा अर्थदेखील परिभाषित करण्यात आला आहे. हा कायदा भारतात डिजिटल स्वरुपात गोळा केलेली वैयक्तिक माहिती किंवा या माहितीवरील सर्व प्रक्रियांवर लागू होतो. ज्यांच्या वैयक्तिक माहितीवर प्रक्रिया होत आहे, अशा व्यक्ती भारतात असतील, तर त्यांच्या डेटावर भारताबाहेर होणाऱ्या प्रक्रियांनादेखील हा कायदा लागू होतो. मात्र, जेव्हा कोणत्याही पर्सनल डेटावर वैयक्तिक किंवा खासगी कारणासाठी प्रक्रिया केली जाते अथवा जेव्हा डेटा प्रिन्सिपल स्वतः अशी वैयक्तिक माहिती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करून देतो, तेव्हा या कायद्यातील तरतुदी लागू होत नाहीत. उदा. एखाद्या व्यक्तीने एखादा ब्लॉग लिहिताना त्यात स्वतःची खासगी माहिती त्या ब्लॉगद्वारे जाहीर केली, तर अशा माहितीबाबतीत हा कायदा लागू होणार नाही.या कायद्यानुसार पर्सनल डेटा म्हणजे एखाद्या व्यक्तीसंबंधी अशी माहिती, ज्यामुळे ही व्यक्ती ओळखता येते किंवा या माहितीचा त्या व्यक्तीशी संबंध लावता येऊ शकतो. या 'डेटा'मध्ये माहिती, संकल्पना, मते अथवा सूचना अशा सर्व गोष्टींचा समावेश होतो. डिजिटल पर्सनल डेटा म्हणजे डिजिटल स्वरुपातील पर्सनल डेटा होय. या कायद्यात व्यक्ती म्हटल्यावर, त्यात कंपनी, फर्म, हिंदू अविभक्त कुटुंब याप्रमाणे कायद्याने व्यक्ती धरल्या जाणाऱ्या (जुरिस्टिक पर्सन) अशा सर्वांचा समावेश होतो. एखादी व्यक्ती जेव्हा एकट्याने किंवा इतरांसोबत पर्सनल डेटावर करायच्या प्रक्रियांचा उद्देश आणि त्यासाठी वापरायची साधने ठरवते, तेव्हा तिला 'डेटा फिड्युशियरी' मानले जाते. अशा डेटा फिड्युशियरीसाठी किंवा तिच्या वतीने डेटावर प्रक्रिया करणाऱ्या व्यक्तीला 'डेटा प्रोसेसर' म्हटले जाते. ज्या व्यक्ती तसेच ही संमती डेटावरील कोणत्या प्रक्रियेसाठी घेतली जात आहे, हे ‘डेटा प्रिन्सिपल’ला स्पष्टपणे सांगून त्यासाठी संमती घेतली जाणे अपेक्षित आहे. अशी संमती इतर कोणत्याही वापरासाठी अथवा प्रक्रियेसाठी लागू ठरत नाही. उदा. एखाद्या व्यक्तीने औषधांसाठीचे एक मोबाइल ॲप्लिकेशन वापरण्यासाठी डाऊनलोड केले, तर त्या ॲपमधील सेवा पुरविण्यासाठी गरजेच्या गोष्टींसाठी संबंधित व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती वापरण्याची परवानगी ही ॲपचा वापर सुरू होण्यापूर्वी घेतली जाणे अपेक्षित आहे. अशा सेवा पुरवण्याशिवाय इतर कोणत्याही कारणासाठी किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची वैयक्तिक माहिती गोळा करण्याचा ‘डेटा फिड्युशियरी’ला अधिकार नाही. त्यामुळे अशा एखाद्या ॲपमध्ये अशा वापरकर्त्याच्या दूरध्वनीमधील नोंदवलेले सर्व व्यक्तींचे नंबर वापरले जाण्याची परवानगी ॲपच्या निर्माणकर्त्यानी घेतली, तर ती या ॲपमधली सेवा पुरविण्याबाबत संबंधित प्रक्रिया नसल्याने, अशी परवानगी ग्राह्य धरली जाणार नाही.माहितीच्या वापरासाठी किंवा प्रक्रियेसाठी दिलेली संमती कधीही काढून घेण्याचा हक्कदेखील ‘डेटा प्रिन्सिपल’ला आहे. मात्र, संमती दिल्यापासून काढून घेण्याच्या दरम्यान ‘डेटा प्रिन्सिपल’च्या डेटावर केलेल्या प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरणार नाहीत. म्हणजे, एखाद्याने अॅमेझॉनसारख्या एखाद्या ॲप्लिकेशनवरून काही खरेदी केली आणि ती वस्तू घरपोच मिळण्यासाठी स्वतःचा पत्ता आदी वैयक्तिक माहिती दिली, अशी खरेदी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर ॲपमधील भरलेल्या वैयक्तिक माहितीच्या वापराची परवानगी काढून घेतली, तर जी खरेदी केली आहे, त्या गोष्टी घरपोच येईपर्यतची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत अशा व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती वापरली जाणे बेकायदेशीर ठरत नाही. मात्र, भविष्यातील वापरावर निर्बंध येतील.संमती घेताना, अशी संमती दिल्याने ‘डेटा प्रिन्सिपल’चे या कायद्याने दिलेले हक्क काढून घेतले गेले अथवा सोडून देण्याबद्दलचीदेखील संमती घेतली, तर अशी संमतीच बेकायदेशीर धरली जाईल आणि कायद्याने मिळालेले हक्क अबाधित राहतील. उदा. वरील उदाहरणात डेटा प्रोटेक्शन बोर्डाकडे तक्रार करण्याचा हक्क सोडून दिल्याबद्दलची संमती घेतल्यास अशी संमती अवैध ठरेल. संबंधित व्यक्तीचा डेटा प्रोटेक्शन बोर्डाकडे तक्रार करण्याचा हक्क अबाधित राहील..‘डेटा फिड्युशियरी’चे महत्त्व‘डेटा फिड्युशियरी’ला काही प्रकारच्या प्रक्रियांसाठी किंवा कामांसाठी एखादया व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती वापरण्याचा अधिकार असेल. ‘डेटा प्रिन्सिपल’ने स्वेच्छेने विशिष्ट उद्देशांसाठी वापर करण्याची परवानगी दिलेली वैयक्तिक माहिती ही त्याच कारणासाठी अथवा उद्देशासाठी वापरण्याचा अधिकार आहे. अशी प्रक्रिया ‘डेटा फिड्युशियरी’ स्वतः अथवा ‘डेटा प्रोसेसर’द्वारे करू शकतात.उदा. एखाद्याने दुकानात काही खरेदी केली आणि त्या दुकानदाराने खरेदीची पावती फोनवर पाठवू का, असे विचारल्यावर खरेदी करणाऱ्याने स्वतःचा दूरध्वनी क्रमांक दुकानदाराला दिला, तर त्याने दूरध्वनी क्रमांक वापराला संमती दिली, असे गृहीत धरले जाईल व त्या क्रमांकाचा वापर करून दुकानदार त्यावर पावती पाठवू शकेल व अशी पावती पाठवण्याची नोंद स्वतःकडे ठेवू शकेल. मात्र, त्यानंतर दुकानदाराने ग्राहकाच्या क्रमांकाचा वापर करून त्यावर जाहिराती, नव्या योजनांची माहिती आदी पाठवणे बेकायदेशीर ठरेल. प्रत्येक प्रकारच्या प्रक्रियेसाठी स्पष्ट व स्वतंत्र संमती घेतलेली असणे गरजेचे आहे. याबाबतीत ‘डेटा प्रोसेसर’च्या जबाबदाऱ्यादेखील डेटा फिड्युशियरीसारख्या असतील. जेव्हा राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार आपल्या योजना, सवलती अथवा परवानग्यांसाठी नागरिकांची वैयक्तिक माहिती गोळा करते, तेव्हा अशा गोळा केलेल्या माहितीच्या वापराबद्दल आणि प्रक्रियांबद्दलदेखील सरकारी नियमावली असणे अपेक्षित आहे.लहान मुलांची किंवा दिव्यांगांची वैयक्तिक माहिती गोळा करून वापरली जाईल, त्यावेळी अशा मुलांच्या किंवा व्यक्तींच्या स्वास्थ्यावर शारिरीक व मानसिक परिणाम करू शकणारा वापर होणे अपेक्षित नाही. मुलांच्या वागण्याची चिकित्सा करणे, त्यांच्या वावरावर नजर ठेवणे अथवा त्यांच्यासाठीच्या जाहिराती त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी अशा माहितीचा वापर होणे अपेक्षित नाही. ‘डेटा फिड्युशियरी’ने गोळा केलेली सर्व प्रकारची वैयक्तिक खासगी माहिती ही संरक्षित ठेवण्याची कायदेशीर जबाबदारी त्याची स्वतःचीच आहे. फक्त स्वतःच्याच नव्हे, तर ‘डेटा प्रोसेसर’च्या ताब्यात दिलेल्या माहितीच्या संरक्षणाची कायदेशीर जबाबदारीदेखील ‘डेटा फिड्युशियरीवर आहे; तसेच ‘डेटा प्रिन्सिपल’च्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी योग्य ती यंत्रणा उभारणे आणि चालू ठेवण्याची जबाबदारीदेखील ‘डेटा फिड्युशियरी’चीच आहे..Premium|Digital Assets : ऑनलाइन खाते व गुंतवणुकीचे नियोजन नसेल तर होऊ शकतो मोठा तोटा.सिग्निफिकंट डेटा फिड्युशियरीएखादा ‘डेटा फिड्युशियरी’ सिग्निफिकंट डेटा फिड्युशियरी होण्यास पात्र असेल, तर त्याने माहिती संरक्षण अधिकारी (डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर) नेमणे गरजेचे आहे. असे सिग्निफिकंट ‘डेटा फिड्युशियरी’ नेमण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत. अशा नेमणुकीपूर्वी सरकारने प्रक्रिया केल्या जाणाऱ्या माहितीची संवेदनशीलता, ‘डेटा प्रिन्सिपल’च्या अधिकारांना पोहोचू शकणारा धोका, लोकशाहीला, राज्याच्या सुरक्षिततेला होऊ शकणारा धोका, भारताच्या सार्वभौमत्वावर किंवा अखंडतेवर होऊ शकणारे परिणाम आदी विविध गोष्टींचा विचार करणे आवश्यक आहे. ‘डेटा फिड्युशियरी’ने गोळा केलेला वैयक्तिक माहितीचा साठा भारताबाहेर पाठविण्यावर निर्बंध आणण्याचे पूर्ण अधिकार केंद्र सरकारला आहेत.या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीचे अधिनियम या नोव्हेंबर महिन्यात जाहीर झाले. मुख्य कायद्यातील तरतुदी आणि वेगवेगळे अधिनियम लागू होण्यासाठी वेगवेगळी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. डेटा प्रोटेक्शन बोर्डाची स्थापना, त्यातील सदस्यांची नेमणूक; तसेच या कायद्यातील नेमून दिलेल्या अधिकार क्षेत्रांची अंमलबजावणी ही नोव्हेंबर २०२५ पासूनच लागू झाली आहे. बोर्डाला ज्या प्रकारच्या तक्रारींच्या बाबतीत कृती करण्याचे अधिकार आहेत, त्या तक्रारी केवळ बोर्डाकडेच करता येतील. इतर कोणत्याही कोर्टाला किंवा संस्थेला या तक्रारी दाखल करून घेणे आणि त्याचे निराकरण करण्याचे अधिकार नाहीत.या कायद्यानुसार ‘डेटा प्रिन्सिपल’कडून संमती घेणे, ‘डेटा फिड्युशियरी’नी या कायद्यानुसार नेमलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी सुसज्ज होणे, ‘डेटा प्रोसेसर’चे हक्क आणि कर्तव्य अमलात येणे; तसेच डेटा प्रोटेक्शन बोर्डाचे कामकाज पूर्ण क्षमतेने चालू होणे या सर्व गोष्टींसाठी नोव्हेंबर २०२५ पासून १८ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे मे २०२७ पर्यंत भारतातील वैयक्तिक माहिती गोळा करण्याच्या व वापराच्या पद्धतीत लक्षणीय सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा आहे..सर्व हक्कांबरोबरच ‘डेटा प्रिन्सिपल’ची काही कर्तव्ये या कायद्यात नमूद करण्यात आली आहेत. ‘डेटा प्रिन्सिपल’ने खरी व योग्य माहिती देणे अपेक्षित आहे, तसेच लागू असलेल्या सर्व कायद्यांचे पालन करणे अपेक्षित आहे. दुसऱ्याचे सोंग घेऊन खोटी माहिती भरणे किंवा स्वतःऐवजी दुसऱ्याचीच माहिती भरणे अपेक्षित नाही. सरकारी योजनांसाठी माहिती देताना खोटी कागदपत्रे देणे, ओळख किंवा पत्त्याचे खोटे पुरावे देणे हे अपेक्षित नाही; तसेच बोर्डाकडे किंवा ‘डेटा फिड्युशियरी’कडे क्षुल्लक गोष्टींच्या किंवा खोट्या तक्रारी करणे अपेक्षित नाही. या कायद्यामध्ये ‘कन्सेट मॅनेजर’ (संमती व्यवस्थापक) ही संकल्पनादेखील आहे. संमती व्यवस्थापक म्हणून काम करण्यासाठी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडियामधे नोंदणी झालेली असणे गरजेचे आहे. अशा नोंदणीकृती संमती व्यवस्थापकांद्वारे ‘डेटा प्रिन्सिपल’ व्यक्ती आपल्या वैयक्तिक माहितीच्या वापरासंबंधी संमती देणे, अशा संमतीचे व्यवस्थापन करणे अथवा संमती काढून घेणे या प्रकारच्या कृती करू शकते.(लेखिका व्यवसायाने कायदा सल्लागार आहेत. ९१७५९३२२७७).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 