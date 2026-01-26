Financial Independence : वैयक्तिक आर्थिक प्रजासत्ताकासाठी पाच संकल्प; आर्थिक स्वातंत्र्याची वाटचाल

डॉ. वीरेंद्र ताटके- गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासक प्रजासत्ताकम्हणजे स्वयंशासन अर्थात आपलेच आपल्यावरचे नियंत्रण! हा दिवस आपल्याला आपल्या हक्कांची आणि त्याचबरोबर आणि कर्तव्यांची आठवण करून देतो. कोणतेही हक्क उपभोगण्याआधी आपण आपली कर्तव्ये नीट पार पाडायला हवीत. व्यक्तिगत आयुष्यातदेखील जेव्हा आपण आपल्या पैशांवर नियंत्रण ठेवतो, जबाबदारीने खर्च करतो आणि भविष्यासाठी सज्ज राहतो, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने वैयक्तिक आर्थिक प्रजासत्ताक अस्तित्वात येते. अर्थात, या आर्थिक प्रजासत्ताकासाठी म्हणजेच स्वातंत्र्यासाठी काही ठोस संकल्प घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. वरवर पाहता पुढील पाच संकल्प छोटे वाटतील; पण दीर्घकाळात हेच खूप प्रभावी ठरू शकतील. .खर्चाच्या नोंदी ठेवणेपहिला संकल्प म्हणजे आपल्या खर्चाची नोंद ठेवणे. अनेकदा पैसा हातातून कधी निसटतो, हे कळतही नाही. महिन्याच्या सुरुवातीला सुरळीत चाललेलं बजेट रोजचे खर्च, ऑनलाइन पेमेंट, अनावश्यक सबस्क्रिप्शन यामुळे महिनाअखेरीस कोलमडते. म्हणूनच खर्चाची नोंद ठेवल्यामुळे आपल्या सवयी स्पष्टपणे दिसतात आणि कुठे आवर घालायचा आहे, हे समजते. आर्थिक शिस्तीची ही पहिली आणि महत्त्वाची पायरी आहे. आपल्या स्वतःच्या आर्थिक प्रजासत्ताकाच्या दिशेने जाण्यासाठी टाकलेले, हे पहिले पाऊल आहे.भावनिक खरेदी टाळणेदुसरा संकल्प म्हणजे भावनेच्या आहारी जाऊन खरेदी न करणे. सोशल मीडिया, जाहिराती आणि आजूबाजूचे लोक सतत काहीतरी नवी खरेदी करताना दिसतात. ‘आपण मागे राहू नये’ या भीतीमुळे अनेकदा गरज नसतानाही खरेदी केली जाते. हीच मानसिकता आपल्याला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करते. अशावेळी गरज आणि हौस यातील फरक ओळखून विचारपूर्वक निर्णय घेणे, हे सुज्ञपणाचे लक्षण आहे. आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी हे दुसरे पाऊल आहे..Premium|Money Management After Celebrations : सणासुदीच्या काळानंतरचं आर्थिक संतुलन.आपत्कालीन निधी उभारणेतिसरा संकल्प म्हणजे किमान सहा महिन्यांचा आपत्कालीन निधी उभा करणे. आजच्या अनिश्चित काळात नोकरी, व्यवसाय किंवा आरोग्याशी संबंधित अडचणी कधीही येऊ शकतात. अशा वेळी कर्ज घेण्याऐवजी स्वतःचा आपत्कालीन निधी उपयोगी ठरतो. हा निधी आपल्याला मानसिक शांतता देतो आणि संकटात स्वाभिमान राखण्याची ताकद देतो. आर्थिक प्रजासत्ताकाच्या दिशेने टाकलेले हे तिसरे पाऊल आहे.दीर्घकालीन नियोजन करणेचौथा संकल्प म्हणजे आजच्या दिखाव्यापेक्षा उद्याच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे. महागडे कपडे, गाड्या किंवा जीवनशैली केवळ इतरांना दाखवण्यासाठी स्वीकारणे दीर्घकाळ टिकणारे नसते. खरी समृद्धी ही सुरक्षित भविष्यात, स्थिर उत्पन्नात आणि कुटुंबाच्या आर्थिक संरक्षणात असते. तात्पुरत्या आकर्षणापेक्षा दीर्घकालीन स्थैर्य निवडणे ही प्रगल्भ आर्थिक विचारसरणी आहे..आर्थिक साक्षरता शिकणेपाचवा आणि अंतिम संकल्प म्हणजे पैशांबाबत सतत शिकत राहणे आणि इतरांनाही शिकवणे. आर्थिक साक्षरता ही आजची अत्यावश्यक गरज आहे. बचत, गुंतवणूक, विमा, कर नियोजन यांची माहिती घेतल्यास चुकीचे निर्णय टाळता येतात. स्वतः शिकण्याबरोबरच इतरांनाही मार्गदर्शन केल्यास समाजाची आर्थिक पातळी उंचावते.वैयक्तिक आर्थिक प्रजासत्ताक म्हणजे केवळ पैसा साठवणे नाही, तर पैशांचा शहाणपणाने वापर करून स्वावलंबी, सुरक्षित आणि आत्मविश्वासपूर्ण जीवन जगणे होय. हे पाच संकल्प स्वीकारले, तर प्रत्येक व्यक्ती आपल्या आयुष्यातील खरा आर्थिक प्रजासत्ताक दिन उत्तम रीतीने साजरा करू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.