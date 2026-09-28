स्मार्ट माहिती : मुद्रांक शुल्क वाढवता येणार नाही...

ॲड. रोहित एरंडे, यद्याचे अभ्यासकसध्या पुनर्विकासाचे वारे जोरात वाहत आहेत. पुनर्विकास करारनामा (डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट) हा महत्त्वाचा दस्त असतो.कोणत्याही करारनाम्याला मुद्रांक शुल्क (स्टँम्प ड्युटी) किती भरायचे, यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्यामध्ये विविध तरतुदी आहेत आणि विशेषतः पुनर्विकास करारनाम्यासारख्या करारांवर योग्य मुद्रांक शुल्क किती असावे, हे निश्चित करण्याचा अधिकार मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे आणि हा खर्च बऱ्यापैकी असतो. .असे निश्चितीकरण करताना मुद्रांक अधिकारी करारनामा करतानाचे रेडी रेकनर दर, पुनर्विकासाचा मोबदला, सभासदांना मिळणारे इतर आर्थिक फायदे, आदी गोष्टींचा विचार करतो. मात्र, व्यवहाराच्या दिवशी अस्तित्वात नसलेले; पण भविष्यात कदाचित मिळू शकणारे एफएसआय, टीडीआर अथवा पुनर्विकासाचे फायदे यांचाही विचार मुद्रांक शुल्क ठरविताना विचारात घेता येईल का? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयापुढे नुकताच उपस्थित झाला आणि या प्रश्नाचे नकारार्थी उत्तर देताना न्यायालयाने विकसक व पुनर्विकास सभासदांना दिलासा दिला आहे..ट्रान्सकॉन शेठ क्रिएटर्स प्रकरणया प्रकरणात, मालमत्ता नऊ मे २००७ रोजी याचिकाकर्त्यांनी खरेदी केली होती. मालमत्तेचे मूळ मूल्यांकन सुमारे १२ कोटी करण्यात आले आणि त्यावर ६० लाख रुपये मुद्रांक शुल्क भरले गेले. मात्र, त्यानंतरच्या मूल्यांकन अहवालांमध्ये मालमत्तेचे मूल्य सुमारे ५२.६१ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आणि त्यानुसार तब्बल २,०३,०७,७५० रुपये कथित तुटीच्या मुद्रांक शुल्काची मागणी करण्यात आली. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून आणि सर्वोच्च न्यायालयांच्या आधीच्या निकालांचा आधार घेऊन न्या. अमित बोरकर यांनी स्पष्ट केले, की मुद्रांक शुल्कासाठी बाजारमूल्य ठरवताना मालमत्तेची व्यवहाराच्या संबंधित तारखेला असलेली वास्तविक परिस्थितीच विचारात घेतली पाहिजे. न्यायालयाने नमूद केले, की भविष्यातील विकासाची शक्यता काही प्रमाणात बाजारमूल्यावर परिणाम करू शकते; मात्र ती शक्यता म्हणजे त्या तारखेला उपलब्ध असलेला निश्चित आर्थिक लाभ नव्हे. भविष्यातील लाभ मिळवण्यासाठी लागणारा खर्च, विलंब, पुनर्वसनाची जबाबदारी, न्यायालयीन वाद, अडथळे आणि इतर अनिश्चितता यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे..या मालमत्तेवर अनेक न्यायालयीन वाद, अतिक्रमणे, दावे आणि विकासावरील निर्बंध होते. खरेदीदाराने मालमत्ता ‘जशी आहे तशी’ या तत्त्वावर आणि चालू असलेले वाद व भारांची पूर्ण माहिती असताना स्वीकारली होती. त्यामुळे एखाद्या मोकळ्या, निर्विवाद व तत्काळ विकसित करता येणाऱ्या जमिनीप्रमाणे तिचे मूल्यांकन करता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले..न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्याच १९९४च्या विमल अगरवाल या निकालाचा आधार घेतला. बाजारमूल्य निश्चित करताना मालमत्तेचे फायदे आणि तोटे दोन्हींचा योग्य समायोजनासह विचार करणे आवश्यक आहे आणि मूल्यांकन हे अंदाज, अनुमान किंवा केवळ तर्कावर आधारित असू शकत नाही, असेही पुढे नमूद केले. तसेच, केवळ एखादा अहवाल तज्ज्ञ अधिकाऱ्याने तयार केला आहे म्हणून त्यातील निष्कर्ष आपोआप स्वीकारता येणार नाहीत. संबंधित प्राधिकरणाने त्या अहवालातील गणना, उपलब्ध पुरावे आणि मालमत्तेची वास्तविक परिस्थिती स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे, असेही पुढे न्यायालयाने नमूद केले आणि वाढीव मुद्रांक शुल्काची मागणी रद्द केली..मुद्रांक शुल्कासाठी मालमत्तेची किंमत ठरवताना ‘भविष्यात काय होऊ शकते’ यापेक्षा ‘व्यवहाराच्या दिवशी प्रत्यक्षात काय अस्तित्वात होते’ याला प्राधान्य दिले पाहिजे असे या निर्णयाचे सार म्हणता येईल. पुनर्विकासामध्ये बँक गॅरंटी हा वादाचा मुद्दा असतो, सोसायटीला ती हवीच असते तर बहुतांश बिल्डर द्यायला तयार नसतात कारण मुद्रांक शुल्क, प्लॅन मंजुरीचा खर्च, टीडीआर आदी खर्चच काही कोटींच्या घरात जातो. अशा वेळी या निर्णयाचा फायदा होऊ शकतो.(संदर्भ: ट्रान्सकॉन शेठ क्रिएटर्स प्रा.लि. विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार, रिट पिटीशन क्र.१०७२५ -२०१५,३१ ऑगस्ट २०२६).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.