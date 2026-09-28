Sakal Money

स्मार्ट माहिती : मुद्रांक शुल्क वाढवता येणार नाही...

पुनर्विकास करारनाम्यांवरील मुद्रांक शुल्क ठरवताना भविष्यातील एफएसआय, टीडीआर किंवा विकासाच्या शक्यतांना न जुमानता व्यवहाराच्या दिवशीची प्रत्यक्ष स्थितीच निर्णायक, उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्वाळा
Stamp Duty Cannot Be Increased Based on Future Benefits in Redevelopment: Bombay HC

Stamp Duty Cannot Be Increased Based on Future Benefits in Redevelopment: Bombay HC

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ॲड. रोहित एरंडे, यद्याचे अभ्यासक

सध्या पुनर्विकासाचे वारे जोरात वाहत आहेत. पुनर्विकास करारनामा (डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट) हा महत्त्वाचा दस्त असतो.कोणत्याही करारनाम्याला मुद्रांक शुल्क (स्टँम्प ड्युटी) किती भरायचे, यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्यामध्ये विविध तरतुदी आहेत आणि विशेषतः पुनर्विकास करारनाम्यासारख्या करारांवर योग्य मुद्रांक शुल्क किती असावे, हे निश्चित करण्याचा अधिकार मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे आणि हा खर्च बऱ्यापैकी असतो.

Loading content, please wait...
Stamp
stamp paper
fake stamp
Stamp Duty
postage stamp
stamp duty delay effects
Nagpur district stamp duty news
rubber stamp fraud Pune
stamp duty payment issues
Marathi News Esakal
www.esakal.com