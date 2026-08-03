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स्मार्ट सल्ला : ‘फांदी वाहनावर पडणे अपघात नाही’

झाडाची फांदी पडून झालेल्या दुखापतीला ‘नैसर्गिक आपत्ती’ मानत मोटार वाहन कायद्यातील अपघात मान्यता नाकारली; तरीही सर्वोच्च न्यायालयाकडून वाढीव नुकसानभरपाईचा दिलासा
The Supreme Court has ruled that a tree branch falling on a parked vehicle during heavy rain is not a motor accident under the Motor Vehicles Act, clarifying liability and compensation.

The Supreme Court has ruled that a tree branch falling on a parked vehicle during heavy rain is not a motor accident under the Motor Vehicles Act, clarifying liability and compensation.

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सकाळ डिजिटल टीम
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ॲड. रोहित एरंडे, कायद्याचे जाणकार

मुसळधार पावसामुळे रस्त्याच्या कडेला झाडाखाली थांबलेल्या वाहनावर फांदी पडून इजा अथवा हानी झाल्यास त्याला मोटार वाहन कायद्यांतर्गत अपघात मानता येणार नाही आणि अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित महानगरपालिकेला थेट जबाबदार धरता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

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