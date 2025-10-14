Premium|Trump Tariffs: ट्रम्प यांचा बडगा अन् विवेकी तोडगा!

A detailed analysis of America’s trade challenges and geopolitical implications.प्रा. प्रदीप आपटेpradeepapte1687@gmail.com अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे घसरत गेलेले उत्पादक वैभव परत मिळवण्याचा ‘पण’ केला आहे. त्यासाठी ज्या देशांसोबतच्या वस्तू-व्यापारात अमेरिकेला व्यापारी तूट दिसते, त्यांच्यावर भलते चढे आयातशुल्क लादण्याचा लढाऊ पवित्रा घेतला आहे. (व्यापारी तूट म्हणजे अमेरिकेने त्यांच्याकडून केलेली आयात मूल्यरूपात त्या देशांना अमेरिकेने केलेल्या निर्यात मोलापेक्षा जास्त दिसते). त्याचे वाढीव शुल्काचे आकडे प्रचलित दरापेक्षा अवाच्या सवा मोठे आहेत. अमेरिकेने असे एकतर्फी प्रश्न छेडणे जगाला नवे नाही. दुसऱ्या महायुद्धानंतर 'ब्रेटन वुडस् करारा'नुसार डॉलरचे मूल्य सोन्याच्या बदल्यात स्थिर ठेवण्याची व्यवस्था होती. ती पत्करताना अमेरिकेची सर्व जगाला होणारी निर्यात भारी मोठी होती. परंतु, पंधरा वर्षांत ही स्थिती पालटू लागली. अमेरिकेला इतर देशांशी व्यापारात तूट येऊ लागली. डॉलरचा करारात ठरलेला अंगभूत बडेजाव घसरणीला लागला. तेव्हा कोणी देशाने उचल खाऊन आम्हाला डॉलर नकोत; उलट ठरल्या दराने तेवढे सोने द्या, म्हटले तर अमेरिकेकडे तेवढा सोन्याचा साठा नसेल, असा धोका उद्भवू शकतो! असा धोक्याचा इशारा १९५८ मध्येच रॉबर्ट ट्रिफिन या अर्थतज्ज्ञाने दिला होता. १९७१ मध्ये आता पाणी डोक्यावरून चालले आहे, या जाणीवेने करारातील डॉलर-सुवर्ण मोलाचे लग्न अमेरिकेने एकतर्फीपणे मोडले. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील सध्याच्या पेचाचे नेमके स्वरूप विशद करणारा लेख..'गॅट' करारात मंजूर असलेल्या दरामध्ये अमेरिकेसाठी सोयीचे बदल करून घेण्यासाठी द्विपक्षीय वाटाघाटींचा वरवंटा जपान, कॅनडा या दोही देशांबाबत अमेरिकेने उगारला. 'गॅट' कराराचा भंग न करता हे कसे साधावे, म्हणून जपानकडून स्वयंस्फूर्तीने निर्यात निर्बंध घालून घेण्याचे कबूल करून घेतले.या एकतर्फी दबावाला स्वतंत्रपणे तोंड देणे अनेक देशांना जड जाते. त्याच धर्तीचा वाटाघाटींचा बडगा आज अमेरिकेने चीन, भारत युरोपसह अनेक देशांवर एकाच वेळी उगारला आहे. जाहीर केलेल्या चढ्या दराने बावरून हे देश वाटाघाटींकरीता लगेच राजी होतील, असा काहीसा अवास्तव होरा त्यापाठीशी आहे. या व्यापारयुद्धाच्या दहशतीपोटी सगळे वाटाघाटीसाठी दाती तृण धरून येतील, हा होरा तर विफल ठरला आहे. हे चित्र खरे आहे; पण अपुरे आहे! यामागचे काही पैलू लक्षात घेणे गरजेचे आहे. बहुपेडी समस्याअमेरिकेची कोंडी आणि समस्या बहुपेडी आहे. तिचे अनेकविध पदर आहेत. त्यातील मोठे कळीचे प्रश्न बघू. चीनने १९८७ च्या सुमारास आपल्या अर्थव्यवस्थेत निवडक विशेष निर्यातक्षेत्रे उघडून परदेशी गुंतवणुकीला मोकळीक दिली. ही चाल हाँगकाँग, सिंगापूर, तैवान, मलेशियासारख्या दक्षिण आशियायी देशांच्या अनुभवाचे अनुकरण होती. एकीकडे सुसज्ज बंदरे, निर्यात-सोयींनी मढलेली करपद्धती, वाहतूक वेष्टणघरे, अव्याहत वीज अशा सोयीसुविधा आणि भरीतभर म्हणजे दिवसभर कामाला मिळणारे स्वस्त मजूर! अशा पर्वणीत अमेरिकी व अन्य परदेशी गुंतवणूकदार प्रतिसाद न देतात तरच नवल! चीनमधील सुविधांवर बेतलेली अमेरिकी लोकांनी अमेरिकेत व अन्यत्र केलेली निर्यात हा चीनच्या भरभराटीचा घोडदौडी कणा ठरला. .अमेरिका आणि चीनची सर्वांगीण देवाणघेवाण सर्वांगाने फुलू लागली. चीनची स्वतःची उत्पादनक्षमता, तंत्रज्ञानक्षमता नवे तंत्रज्ञान शिकण्याची, नकलण्याची आणि स्वतंत्र तंत्रज्ञान निर्माण करण्याची क्षमता अतोनात वेगाने बहरली. निर्यातीचे डॉलररूपातील वरकड उत्तरोत्तर वाढत राहिले. चीन आपला विनिमय-दर कृत्रिमरीत्या स्वस्त राखत होता. अनेक उद्योगांमध्ये छुपेपणाने चिनी सरकारची अनुदानरूपाने गुंतवणूक होत होती; पण ती व्यापारकराराच्या चिमटीत न येणारी होती. वाढत्या निर्यात-डॉलर वरकडीचा लाभ उठवत आपली लष्करीक्षमता वाढवत होता. आफ्रिका, आशियातील देशांतील गुंतवणुकीद्वारे आपली साम्राज्यवजा पकड ठेवण्याची क्षमता बळावित होता. दुसरीकडे अमेरिकी मागणी स्वस्त चिनी वस्तूंच्या जाळ्यात पुरेशी मश्गूल होती. यातील धोके अमेरिकी आस्थापनेच्या नजरेत खुपत होते. त्याची पुरेशी ठळठळीत झलक अनेक अमेरिकी सरकारी अहवालात गेले वीस वर्षे मिळते आहे. अमेरिकी अहवालात धोक्याचा इशारातंत्रज्ञान गौप्य राखण्यास निरनिराळी नाकेबंदी करू इच्छिणारी बंधने लावून या धोक्याला आळा घालण्याचा परिपाठ अमेरिकेने अवलंबला आहे; पण तो निष्फळ ठरतो आहे, याची ही जाणीव अमेरिकी अहवालांमध्ये ठळकपणे आहे. दुसरीकडे, आंतरराष्ट्रीय वित्त व्यवहारातून चीनने अमेरिकेतील बचतीचा ओघ गुंतवणूक स्वरूपात वळवला आहे. डॉलरचे मूल्य चढे राहते याचे एक मोठे कारण जगभरच्या वित्त व्यवहारासाठी अमेरिकी डॉलरचाच वापर होतो. आंतरराष्ट्रीय चलन बाजारात वस्तू-व्यापाराचा प्रभाव कमी असतो. ऐंशी टक्के वाटा वित्तव्यवहारांमुळे उपजतो, त्यामुळे अमेरिकेचे चलन जगभरच्या वित्त व्यवहाराचा राजरोस कणा आहे. .अंतर्गत मागणी, गुंतवणूक, जुन्या कर्जाची परतफेड यासाठी अमेरिकी सरकार (इतर सरकारांप्रमाणेच) तुटीचा कोष आणखी कर्ज काढून भरत राहते. त्यामुळे डॉलरचे मूल्य चढे राहते! व्यापारदृष्ट्या आयात स्वस्त भासते; पण निर्यात तोकडी पडते, असे हे चित्र. म्हटले तर देशी तूट भरणा; पण त्याचा फैलाव मात्र डॉलरस्वरूपात जगभर! अशा विचित्र विशेष पेचात अमेरिका आहे.या सर्वांवर आयात महाग करून गुंतवणूक जबरदस्तीने अमेरिकेतील कारखानदारी बहरण्याकरिता वळविता येईल, ही भ्रमिष्ट आशा ट्रम्प बाळगून आहेत. आयातशुल्क वाढले, तर त्याला उपाय अनेकविध असू शकतात. बाजारपेठ टिकवायला परताव्याचा दर कमी पत्करणे, नवी बाजारपेठ धुंडाळणे, कमी आयातशुल्क असणाऱ्या देशातून स्वतःच्या निर्यातीचा उंट घुसविणे, आपल्या चलनाचा विनिमयदर खालावू देणे, निर्यातीला झळ कमी पोहोचावी इतपत आर्थिक साह्य देणे, इतर देशी करांत सवलत देणे, असे अनेक उपाय सरसकट वापरले जातात. याखेरीज अमेरिकी निर्यातदारांना झळ पोहोचेल, अशी चढी आयातशुल्के प्रत्युत्तर म्हणून लागू करणे ही तर उघड उलटजबाबी सौदेबाजी करणे तर शक्य असतेच. चीन आणि अमेरिका यामधील आर्थिक तणावांचे स्वरूप आणि भारत-अमेरिका यांच्यामधील व्यापार तणावांचे रूप यात फार तफावत आहे; पण अमेरिकेविरुद्ध सौदेबाजीसाठी बाधित झालेले सर्वच देश परस्पर सोयीस्करपणे एकत्र येणेही तेवढेच आपसूकपणे घडताना दिसत आहे. कोणीच फार बधत नाही, असे लक्षात आल्यावर अमेरिकेला वाटाघाटींची नवी फळी मांडणे गरजेचे होईल. जोरजोरात दिलेल्या धमक्यांना बुजण्याची 