Union Budget 2026 : अर्थसंकल्प २०२६ शेअर बाजाराचा महा-ट्रिगर!

गौरव बोरा- शेअर बाजार विश्लेषकयेत्या एक फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर होणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प भारतीय शेअर बाजारासाठी खरोखरच एक मोठा ट्रिगर ठरू शकतो. गेल्या १५ वर्षांचा कल पाहिला, तर अर्थसंकल्पापूर्वीचा काळ बाजारासाठी अनेकदा आव्हानात्मक राहिला असून, गुंतवणूकदार नेहमीच 'वेट अँड वॉच'च्या भूमिकेत असतात. सध्याच्या बाजारस्थितीत हा अर्थसंकल्प 'महा-ट्रिगर' ठरण्याची मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत..करप्रणालीतील संभाव्य बदलगुंतवणूकदारांच्या नजरा प्रामुख्याने भांडवली लाभावरील कराकडे (कॅपिटल गेन टॅक्स) आहेत.दीर्घकालीन भांडवली लाभ (एलटीसीजी): सध्या १.२५ लाखांवरील दीर्घकालीन लाभावर १२.५ टक्के कर लागतो. ही करमुक्त मर्यादा वाढवून दीड ते दोन लाख करण्याची मागणी होत आहे.अल्पकालीन भांडवली लाभ (एसटीसीजी): अल्पकालीन लाभावरील २० टक्के करात काही सूट मिळते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.रोखे व्यवहार कर (एसटीटी): रोख बाजारपेठेतील (कॅश मार्केट) 'एसटीटी' कमी झाल्यास व्यवहारांची संख्या वाढून बाजारात लिक्विडिटी वाढू शकते..Premium|Stock Market 2026 : सोने-चांदी की म्युच्युअल फंड? नवीन वर्षात तुमची संपत्ती वाढवण्यासाठी कुठे गुंतवणूक करावी?.पायाभूत सुविधा व 'कॅपेक्स'सरकारने गेल्या काही वर्षांत भांडवली खर्चावर भर दिला आहे. अर्थसंकल्पातही पायाभूत सुविधा, उत्पादन आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी मोठ्या तरतुदी जाहीर झाल्या, तर संबंधित क्षेत्रातील शेअरमध्ये मोठी तेजी येऊ शकते. परकी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (एफआयआय) सध्या भारताकडे 'मॅन्युफॅक्चरिंग हब' म्हणून पाहत आहेत. संरक्षण निर्यातीला प्रोत्साहन व उत्पादन निगडित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेचा विस्तार झाल्यास परकी भांडवलाचा ओघ वाढेल. रेल्वेसाठी आधुनिक कोच (वंदे भारत) आणि हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरसाठीच्या वाढीव तरतुदीमुळे रेल्वेशी निगडित कंपन्यांनाही फायदा होईल. तिथेही 'एफआयआय'ची गुंतवणूक वाढू शकते..वित्तीय शिस्तसरकार वित्तीय तूट ४.२ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवू शकते. ही शिस्त जागतिक गुंतवणूकदारांचा भारतीय बाजारावरील विश्वास अधिक दृढ करेल. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि जागतिक अस्थिरतेच्या काळात भारताची ही आर्थिक शिस्त परकी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा संकेत असेल.कन्झ्म्प्शन क्षेत्रासाठी प्रोत्साहनग्रामीण भागातील मागणी वाढविण्यासाठी आणि मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी प्राप्तिकर सवलतमर्यादा वाढविण्याची शक्यता आहे. त्याचा फायदा एफएमसीजी आणि वाहन क्षेत्राला होईल..अर्थसंकल्पापूर्वी बाजारस्थितीव्होलॅटिलिटी : अर्थसंकल्पाच्या दिवशी आणि त्यापूर्वी बाजारात मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार होण्याची शक्यता असते.रविवारी ट्रेडिंग : विशेष म्हणजे, एक फेब्रुवारी २०२६ रविवार रोजी अर्थसंकल्प असल्याने 'एनएसई' आणि 'बीएसई' हे दोन्ही शेअर बाजार सुरू राहणार आहेत.निवडक क्षेत्रे : कॅपिटल गुड्स, बँकिंग, रेल्वे आणि रिन्यूएबल्स यांसारख्या क्षेत्रांवर अर्थसंकल्पाचा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.निष्कर्षअर्थसंकल्प २०२६-२०२७ हा शेअर बाजारासाठी केवळ एक सरकारी दस्तऐवज नसून, तो आगामी वर्षभराची आर्थिक दिशा ठरविणारा मुख्य आधार असेल. सरकारने कर निश्चितता आणि धोरणात्मक सातत्य राखले, तर भारतीय शेअर बाजार नवी विक्रमी पातळी गाठू शकतात.