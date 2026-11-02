‘यूपीआय’बाबतची दक्षता

शिरीष देशपांडेसीए व सायबर गुन्हेविषयक अभ्यासक नोटाबंदी आणि कोविड महासाथीच्या काळात वरदान ठरलेले युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अर्थात ‘यूपीआय’ (भीम, जीपे, फोनपे, पेटीएम) हे माध्यम सध्या मोठ्या प्रमाणावर वापरले जात आहे. रोख पैशांऐवजी बहुतांश व्यवहार आता याच माध्यमातून होत आहेत. मात्र, ‘यूपीआय’च्या वाढत्या वापरामुळे सायबर चोरट्यांना लोकांची फसवणूक करण्याचा नवा मार्ग मिळाला आहे. ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी कोणती काळजी घेतली पाहिजे, ते पाहू या..अशी घ्या काळजी...‘यूपीआय’ पिन आणि संबंधित सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांचे (जीपे, फोनपे, पेटीएम) पासवर्ड कोणालाही सांगू नका.पेमेंट करताना सार्वजनिक ठिकाणांवरील मोफत वाय-फायचा वापर टाळा.आपल्या फोनमध्ये ‘यूपीआय’ची सुविधा असल्यास फोन नेहमी लॉक करून ठेवा.प्रत्येक वेळी यूपीआय, जीपे, फोनपे किंवा पेटीएमच्या माध्यमातून पैसे पाठवताना स्क्रीनवर दिसणारे नाव आणि पैसे पाठवायची अपेक्षित व्यक्ती एकच आहे ना, याची दोनदा खात्री करा.अनोळखी व्यक्तीकडून आलेली ‘कलेक्ट’ अशी विनंती स्वीकारू नका..l‘यूपीआय’, जीपे, फोनपे किंवा पेटीएमच्या माध्यमातून व्यवहार करताना काही घोटाळा झाल्यास संबंधित कंपनीच्या अधिकृत प्रतिनिधीशीच संपर्क साधा. गुगलवर शोधलेला कस्टमर केअर क्रमांक फसवा असू शकतो. समोरची व्यक्ती पैसे कोणत्या खात्यात हस्तांतर करण्यास सांगत आहे, ते खाते कोणाच्या नावावर आहे आणि पैसे नेमके कुठे जात आहेत, याची खात्री करा. संबंधित खाते अधिकृत आहे का, हे तपासा. ‘यूपीआय’, जीपे, फोनपे किंवा पेटीएम वापरत असाल, तर ‘यूपीआय’शी जोडलेल्या बँक खात्यात कमीत कमी रक्कम ठेवा किंवा वॉलेटचा पर्याय वापरा. आपल्या बँकेशी संपर्क साधून व्यवहारांची मर्यादा निश्चित करून घ्या..‘यूपीआय’वरील सर्व व्यवहारांची दररोज तपासणी करा आणि त्यांची नोंद ठेवा. कारण, बँक स्टेटमेंटमध्ये प्रत्येक व्यवहाराचा संपूर्ण तपशील मिळत नाही. अनेकदा त्यात केवळ संदर्भ क्रमांक दिसतो. पैसे पाठवताना ‘यूपीआय’ पिन टाकावा लागतो.मात्र, पैसे स्वीकारण्यासाठी ‘यूपीआय’ पिनची आवश्यकता नसते, हे लक्षात ठेवा.पैसे पाठवताना ज्याला पैसे द्यायचे आहेत, त्याचा ‘यूपीआय’ क्यूआर कोड स्कॅन करावा लागतो. पैसे मिळवण्यासाठी मात्र, आपला ‘यूपीआय’ क्यूआर कोड स्कॅन करण्याची आवश्यकता नसते, हे लक्षात ठेवा. ‘यूपीआय’ पिन आणि संबंधित सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांचे (जीपे, पेटीएम आदी) पासवर्ड कठीण ठेवा जेणेकरून ते सहज मिळवता येणार नाहीत. तो कोणाशीही शेअर करू नका आणि संशयास्पद व्यवहार झाल्याची शंका आल्यास तो त्वरित बदला..फसवणूक झाल्यास काय कराल?आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच तातडीने राष्ट्रीय सायबर गुन्हे तक्रार पोर्टल https://cybercrime.gov.in यावर तक्रार नोंदवा.यूपीआय’शी संबंधित तक्रारींच्या निवारणासाठी ‘एनपीसीआय’च्या अधिकृत संकेतस्थळावर https://www.npci.org.in/what-we-do/upi/dispute-redressal-mechanism तक्रार नोंदवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.