UPI Record : ऑक्टोबरमध्ये डिजिटल पेमेंटचा धमाका! यूपीआयची विक्रमी घौडदौड; रोज ८२ कोटींहून अधिक व्यवहार

New Delhi: देशातील डिजिटल पेमेंट व्यवहारांनी ऑक्टोबरमध्ये नवा विक्रम नोंदवला आहे. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसद्वारे (UPI) महिनाभरात तब्बल २५.४७ अब्ज व्यवहार झाले. गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबरच्या तुलनेत व्यवहारांच्या संख्येत २३ टक्के वाढ झाली. या व्यवहारांचे एकूण मूल्य ३१.५३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Money Tips: शॉपिंग अन् खर्चाची घाई नको! पहिल्या पगारातून नेमकं काय करायचं? .दररोज ८२.२ कोटी व्यवहारऑक्टोबरमध्ये UPI द्वारे दररोज सरासरी ८२.२ कोटी व्यवहार झाले. सप्टेंबरमध्ये हा आकडा ८०.२ कोटी होता. त्यामुळे महिन्याभरात दैनंदिन व्यवहारांच्या सरासरीतही वाढ नोंदवण्यात आली. व्यवहारांची संख्या वाढण्याबरोबरच त्यातून होणाऱ्या आर्थिक उलाढालीतही वाढ झाली..UPI पेमेंट करताना होणाऱ्या ५ चुका; पैसे अडकले तर काय कराल?.ऑक्टोबरमध्ये यूपीआय व्यवहारांचे मूल्य सप्टेंबरमधील २९.३७ लाख कोटी रुपयांवरून वाढून ३१.५३ लाख कोटी रुपयांवर गेले. मागील महिन्याच्या तुलनेच ही ७.४ टक्के वाढ आहे. गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबरच्या तुलनेत व्यवहारांचे मूल्य १६ टक्क्यांनी वाढले. दैनंदिन व्यवहारांचे सरासरी मूल्यही एक लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले. ऑक्टोबरमध्ये ते १ लाख १ हजार ७०७ कोटी रुपये होते..ऑगस्टच्या विक्रमालाही मागे टाकलेयंदा जुलैमध्ये यूपीआयद्वारे २३.६६ अब्ज व्यवहार झाले होते. ऑगस्टमध्ये ही संख्या २४.५१ अब्जांवर गेली; मात्र सप्टेंबरमध्ये ती २४.०७ अब्जांपर्यंत खाली आली. ऑक्टोबरमध्ये व्यवहारांनी पुन्हा जोरदार वाढ नोंदवत २५.४७ अब्जांचा टप्पा गाठला. त्यामुळे ऑगस्टमधील आधीचा मासिक विक्रमही मागे पडला..ऑक्टोबरमध्ये नवरात्र, दसरा आणि सणासुदीच्या खरेदीचा काळ होता. ऑनलाइन खरेदीसह दैनंदिन व्यवहारांसाठीही यूपीआयचा वापर झाला. यूपीआयच्या वाढत्या वापरामुळे किरकोळ खरेदीपासून ऑनलाइन पेमेंटपर्यंत डिजिटल व्यवहारांचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. व्यवहारांची संख्या आणि एकूण मूल्य या दोन्हींत झालेली वाढ देशातील डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेचा विस्तार दर्शविणारी आहे..डिजिटल व्यवहारांना प्राधान्ययूपीआयच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याने देशातील डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेचा विस्तार होत असल्याचे ते द्योतक आहे. स्मार्टफोन आणि इंटरनेटच्या उपलब्धतेमुळे ग्राहकांना बँकेत न जाता किंवा रोख रक्कम जवळ न बाळगता पैसे पाठवणे शक्य झाले आहे. .किराणा दुकाने, भाजी विक्रेते, हॉटेल्स, सार्वजनिक सेवा आणि ऑनलाइन खरेदी अशा विविध ठिकाणी यूपीआयचा वापर केला जातो. त्यामुळे लहान रकमेच्या दैनंदिन व्यवहारांपासून मोठ्या आर्थिक देवाणघेवाणीपर्यंत या प्रणालीचा वापर वाढत आहे. ऑक्टोबरमधील विक्रमी आकडेवारी डिजिटल पेमेंटचा भारतीयांच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांतील वाढता सहभाग अधोरेखित करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.