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UPI Record : ऑक्टोबरमध्ये डिजिटल पेमेंटचा धमाका! यूपीआयची विक्रमी घौडदौड; रोज ८२ कोटींहून अधिक व्यवहार

UPI processes 25.47 bln transactions in October: ऑक्टोबरमध्ये यूपीआयद्वारे विक्रमी २५.४७ अब्ज व्यवहार; यूपीआयच्या वाढत्या वापरामुळे किरकोळ खरेदीपासून ऑनलाइन पेमेंटपर्यंत डिजिटल व्यवहारांचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.
UPI processes 25.47 bln transactions in October

UPI processes 25.47 bln transactions in October - AI Image

esakal

Ashok Jawale
Updated on

New Delhi: देशातील डिजिटल पेमेंट व्यवहारांनी ऑक्टोबरमध्ये नवा विक्रम नोंदवला आहे. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसद्वारे (UPI) महिनाभरात तब्बल २५.४७ अब्ज व्यवहार झाले. गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबरच्या तुलनेत व्यवहारांच्या संख्येत २३ टक्के वाढ झाली. या व्यवहारांचे एकूण मूल्य ३१.५३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.

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