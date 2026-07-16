Premium|US 10-Year Bond Yield : अमेरिकन बाँड यिल्ड वाढीचा सोने, तेल आणि डॉलरवर नेमका काय परिणाम?

ऋषिकेश उगले - rushikesh.ugale@mcqube.in अमेरिकेतील दहा वर्षांच्या सरकारी रोख्यांवरील वाढता परतावा (बाँड यिल्ड) जागतिक कमोडिटी बाजारासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. डॉलरची मजबुती, व्याजदरवाढीच्या अपेक्षा आणि वाढते रोखे परतावे यामुळे सोने, चांदी, कच्चे तेल आणि औद्योगिक धातूंवर दबाव निर्माण होताना दिसत आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी रोखे बाजारातील हालचाली समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे.अमेरिकी अर्थव्यवस्थेतील जीडीपी, महागाई आणि बेरोजगारी या तीन प्रमुख घटकांकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष असते. या तीन घटकांना नियंत्रित करण्यासाठी व्याजदर आणि त्यासोबत जोडलेला दहा वर्षांच्या सरकारी रोख्यांचा परतावा (बॉँड यिल्ड) अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतो. डॉलरचा भाव आणि व्याजदर याबाबत गुंतवणूकदारांमध्ये काही प्रमाणात आर्थिक जाण असते; मात्र रोखे परताव्याचा कमोडिटी बाजारावर होणारा परिणाम समजून घेणे तुलनेने गुंतागुंतीचे ठरते.अमेरिकी बाजारातील दहा वर्षांच्या रोख्यांचा परतावा जून २०२६ मध्ये ४.४ ते ४.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. मात्र, अमेरिकी फेडरल बँकेने हा परतावा ३.५० ते ३.७५ टक्क्यांच्या दरम्यान राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. बाजाराचा कल आणि अमेरिकी सरकारच्या अपेक्षा यांतील ही तफावत नेमके कोणते संकेत देते, हे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते..रोखे परतावा म्हणजे काय?गुंतवणूकदाराने आर्थिक बाजारातून रोखे (बॉँड) खरेदी केल्यानंतर त्यावर मिळणाऱ्या परताव्याला ‘रोखे परतावा’ असे म्हणतात. सरकार किंवा कंपन्यांना बाजारातून कर्ज उभारताना गुंतवणूकदारांना किती मोबदला द्यावा लागेल, याचा अंदाज रोखे परताव्याच्या आधारे घेतला जातो. उदा. सरकारी रोख्यांवर आकर्षक परतावा मिळत असल्यास परदेशी आणि स्थानिक गुंतवणूकदार जोखमीच्या गुंतवणुकीऐवजी सरकारी रोख्यांना पसंती देतात.रोखे परतावा वाढल्यास मुख्यतःतीन गोष्टी प्रभावित होतात :१. अमेरिकी डॉलर मजबूत होतो, कारण जागतिक भांडवल अमेरिकी मालमत्तेकडे वळते.२. सोने-चांदीसारख्या कमोडिटींमधून गुंतवणूक कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते, कारण या धातूंमधून नियमित उत्पन्न मिळत नाही.३. गोदामात साठवलेल्या मालाचा वित्तपुरवठा महाग होतो.थोडक्यात, रोखे परतावा हा केवळ रोखे बाजारापुरता मर्यादित नसून, जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत पैशाची किंमत ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो..Premium|ICICI Prudential Equity And Debt Fund : शेअर आणि डेटचा संतुलित मेळ; नव्या गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक फंड.कमोडिटी बाजारावरील परिणामकमोडिटी बाजार जागतिक व्याजदर आणि परदेशी चलनातील चढ-उतारांमुळे प्रभावित होतो. जगातील बहुतांश कमोडिटी व्यवहार अमेरिकी डॉलरमध्ये होत असल्याने दहा वर्षांच्या अमेरिकी रोख्यांचा परतावा वाढल्यास डॉलरची मागणी वाढते. परिणामी, कमोडिटी आयात करणाऱ्या देशांचा खर्च वाढतो आणि कमोडिटीमधील गुंतवणुकीचा ओघ कमी होतो. रोखे परतावा वाढल्यावर सोने आणि चांदीत गुंतवणूक करणे तुलनेने कमी फायदेशीर ठरते. कारण या मौल्यवान धातूंमधून नियमित उत्पन्न मिळत नाही; उलट रोख्यांमधून ठराविक कालावधीनंतर व्याज मिळते. औद्योगिक क्षेत्राशी संबंधित कमोडिटीदेखील वाढत्या रोखे परताव्याच्या माध्यमातून आर्थिक मंदीचे संकेत घेत असतात. वाढलेला परतावा कर्ज महाग करतो. परिणामी बांधकाम, उत्पादन यांसारख्या क्षेत्रांतील हालचाली मंदावतात. त्यामुळे तांबे, ॲल्युमिनियम, जस्त आणि स्टील यांसारख्या धातूंच्या मागणीत घट होते आणि त्यांच्या किमतींवर दबाव येतो.सोने-चांदीवरील प्रभावजून २०२६ अखेरीस सोने जवळपास ४००० डॉलर प्रति औंस, तर चांदी ५८ डॉलर प्रति औंस या पातळीवर व्यवहार करत होती. मात्र, दोन्ही धातूंवर दबाव वाढत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. यामागील प्रमुख कारणे :१. अमेरिका-इराणमध्ये खऱ्या अर्थाने शस्त्रसंधी होण्याची अपेक्षा२. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्राशी संबंधित शेअरमध्ये उच्चांकी पातळीवर विक्री३. अमेरिकी डॉलरची मजबुती व वाढत्या रोखे परताव्याच्या अपेक्षासोने पारंपरिकरीत्या ‘सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय’ मानले जाते. मात्र, अमेरिका-इराणमधील तणाव कमी होण्याचे संकेत मिळाल्यास सोन्याचे हे महत्त्व काही प्रमाणात कमी होते. त्यातच डॉलर आणि अमेरिकी रोखे परतावा दोन्ही वाढत असल्याने सोने-चांदीवर नकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे. याशिवाय, अमेरिकेतील महागाईचा दर किती राहील, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. महागाई वाढल्यास व्याजदर वाढविण्याचा कल वाढू शकतो आणि ही बाब सोने-चांदीसाठी प्रतिकूल ठरू शकते..कच्चे तेल, औद्योगिक धातूंवर परिणामकच्चे तेल आणि रोखे परतावा यांच्यात थेट संबंध दिसून येतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर वाढल्यास वाहतूक आणि उत्पादन खर्च वाढतो. परिणामी महागाई वाढते आणि त्याचाच परिणाम म्हणून रोखे परतावा वाढू शकतो. दुसरीकडे, वाढत्या रोखे परताव्यामुळे आर्थिक हालचाली मंदावतात आणि कच्च्या तेलाच्या मागणीत घट निर्माण होते. त्यामुळे रोखे परतावा आणि कच्चे तेल हे परस्परांवर प्रभाव टाकणाऱ्या चक्राचा भाग असल्याचे दिसते. तांबे आणि ॲल्युमिनियमसारख्या औद्योगिक धातूंना आर्थिक वाढीचे निर्देशक मानले जाते. अर्थव्यवस्थेत वाढ दिसल्यास या धातूंची मागणी वाढते आणि महागाईलाही चालना मिळते. मात्र, येथे एक महत्त्वाचा फरक लक्षात घेतला पाहिजे. आर्थिक वाढीमुळे कर्जाची मागणी वाढून रोखे परतावा वाढत असेल, तर ते कमोडिटी बाजारासाठी नकारात्मक मानले जात नाही; पण महागाई आणि व्याजदरवाढीच्या भीतीमुळे रोखे परतावा वाढत असेल, तर तो कमोडिटी बाजारासाठी डोकेदुखी ठरू शकतो.मागील पाच वर्षांचा आढावा२०२१ ते २०२६ या कालावधीच्या अभ्यासातून असे दिसून येते, की मागील पाच वर्षांतील २२ तिमाहींपैकी १८ तिमाहींमध्ये रोखे परतावा आणि मौल्यवान धातू यांच्या किमती विरुद्ध दिशेने हालचाल करत होत्या. रोखे परताव्यात प्रत्येक २५ आधारभूत अंकांनी घट झाल्यावर सरासरी सोन्यात १.८९ टक्के आणि चांदीत २.१४ टक्के वाढ दिसून आली आहे. मात्र, कमोडिटी बाजाराचा अभ्यास करताना केवळ रोखे परताव्यावर अवलंबून राहणे योग्य ठरणार नाही. महागाईचा दर, आर्थिक हालचालींचा वेग, सरकारी कर्जउभारणीची योजना आणि जागतिक राजकीय परिस्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार केल्यासच कमोडिटी बाजारावरील परिणामाचा अधिक अचूक अंदाज बांधता येऊ शकतो.(लेखक एमसीक्यूब या कंपनीचे सहयोगी सल्लागार आहेत. ८४०८९९६८७४).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.