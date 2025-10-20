Premium|Dollar Dominance : डॉलरचा प्रभाव कितपत टिकणार?

विक्रम अवसरीकरvikram.awsarikar@gmail.comपहिल्या महायुद्धापूर्वी ब्रिटिश पौंड हे जगातील सर्वांत महत्त्वाचे चलन होते; पण दोन महायुद्धांमुळे ब्रिटनची अर्थव्यवस्था कमकुवत झाली. याच वेळी, अमेरिका युद्धांमध्ये सामील असली, तरी तिच्या भूमीवर कोणतेही मोठे नुकसान झाले नाही. उलट, युरोपला मदत करण्यासाठी अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणात उत्पादन केले, ज्यामुळे तिची अर्थव्यवस्था मजबूत झाली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर, १९४४ मध्ये ब्रेटन वुड्स करार झाला. या करारानुसार, अमेरिकेने आपल्या डॉलरचे मूल्य सोन्याशी निश्चित केले (एक औंस सोन्यासाठी ३५ डॉलर) आणि इतर देशांनी त्यांची चलने डॉलरशी जोडली. यामुळे डॉलर हे जगाचे ‘सुवर्ण-चलन’ बनले. या करारामुळे, आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी डॉलरचा वापर वाढला. इतर देशांना व्यापार करण्यासाठी आणि त्यांचे चलन स्थिर ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात डॉलर साठवून ठेवावे लागले. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार, तिच्या आर्थिक बाजारपेठांची खोली आणि स्थिरता यामुळे डॉलरला जगभरात विश्वासार्हता मिळाली. ही विश्वासार्हता इतकी वाढली, की १९७१ मध्ये अमेरिकेने जेव्हा डॉलरला सोन्याशी जोडणे थांबवले (Nixon Shock), तेव्हाही त्याचे वर्चस्व कमी झाले नाही. डॉलरच्या मजबूत स्थितीमुळे अमेरिकेला एक मोठा फायदा झाला, ज्याला ‘अवाजवी’ (Exorbitant Privilege) म्हणतात. यामुळे अमेरिकेला कमी व्याजदराने कर्ज मिळते, कारण जगभरातील देश अमेरिकेच्या सरकारी रोख्यांत गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असतात; तसेच, अमेरिकेला आंतरराष्ट्रीय व्यापार आपल्याच चलनातून करण्याचा फायदा मिळतो, ज्यामुळे त्यांना परकी चलन साठवून ठेवण्याची गरज लागत नाही..अमेरिकी राजकीय प्रभावाचा गैरवापरडॉलरचे वर्चस्व केवळ आर्थिक ताकदीवरच आधारित नव्हते, तर अमेरिकेने आपल्या राजकीय प्रभावाचा उपयोग करून ते अधिक मजबूत केले. शीतयुद्धात सोव्हिएत युनियनला शह देण्यासाठी अमेरिकेने अनेक देशांना आर्थिक मदत दिली आणि त्यांच्यासोबत आर्थिक संबंध दृढ केले. याच वेळी, पेट्रो-डॉलर प्रणाली विकसित झाली. १९७० च्या दशकात सौदी अरेबियासारख्या प्रमुख तेल उत्पादक देशांनी आपल्या तेलाची विक्री फक्त डॉलरमध्येच करण्यास सुरुवात केली. यामुळे ज्या देशांना तेल खरेदी करायचे होते, त्यांना आधी डॉलर खरेदी करणे अनिवार्य झाले, ज्यामुळे डॉलरची मागणी प्रचंड वाढली. आजही अनेक देश अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांना घाबरतात. जेव्हा एखादा देश अमेरिकेच्या धोरणांना विरोध करतो, तेव्हा अमेरिका त्यांच्यावर आर्थिक निर्बंध लादते. यामध्ये डॉलर-आधारित आंतरराष्ट्रीय पेमेंट प्रणाली ‘स्विफ्ट’मधून त्या देशाला बाहेर काढण्याचा समावेश असतो. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर अमेरिकेने रशियावर असेच निर्बंध लादले, ज्यामुळे रशियाची अर्थव्यवस्था अडचणीत आली. या घटनेमुळे अनेक देशांना डॉलरवरचे अवलंबित्व कमी करण्याची गरज जाणवू लागली. त्यांना भीती वाटू लागली, की उद्या त्यांच्यावरही असेच निर्बंध लादले जाऊ शकतात..Premium| Dollar Dominance: डॉलरचा फुगा फुटणार, ब्रिक्स देशांचा नवा डाव जागतिक समीकरण बदलू शकतो.कर्जाचा बोजा व उत्पादनांचे स्थलांतरडॉलरचे वर्चस्व अमेरिकेसाठी वरदान ठरले असले, तरी त्याचे काही गंभीर दुष्परिणामही झाले आहेत. ‘अवाजवी विशेषाधिकारा’मुळे अमेरिकेला प्रचंड प्रमाणात कर्ज घेण्याची सवय लागली. जेव्हा सरकारला खर्च करायचा असतो, तेव्हा ते ट्रेझरी बॉँड विकून पैसे उभारतात. जगभरात या बॉँडची प्रचंड मागणी असल्यामुळे, अमेरिकेला कमी व्याजदराने कर्ज मिळते. आज अमेरिकेवर अब्जावधी डॉलरचे राष्ट्रीय कर्ज आहे, जे वाढतच आहे. याच बरोबर, डॉलरचे मजबूत मूल्य अमेरिकेच्या उत्पादन क्षेत्रासाठी एक मोठा तोटा ठरले. जेव्हा डॉलरचे मूल्य जास्त असते, तेव्हा अमेरिकेत तयार होणाऱ्या वस्तू परदेशात महाग होतात, तर परदेशातून आयात होणाऱ्या वस्तू अमेरिकेत स्वस्त होतात. यामुळे अमेरिकेतील कंपन्यांना उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी आपले कारखाने परदेशात, विशेषतः चीन आणि इतर आशियायी देशांमध्ये, हलवावे लागले. या प्रक्रियेला ‘आउटसोर्सिंग’ असे म्हणतात. यामुळे अमेरिकेतील अनेक नोकऱ्या गेल्या आणि देशाचे उत्पादन क्षेत्र कमकुवत झाले. आज अमेरिकेत अनेक वस्तूंचे उत्पादन होत नाही, कारण त्या परदेशातून आयात करणे स्वस्त पडते. याचा थेट परिणाम अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन आरोग्यावर होत आहे..डॉलरपुढील प्रमुख आव्हाने १) पर्यायी चलनांचा उदय : चीनचा युआन (Renminbi) आता जागतिक व्यापारात आपले स्थान हळूहळू मजबूत करत आहे. चीनने अनेक देशांसोबत व्यापारासाठी आपल्या स्थानिक चलनांचा वापर करण्याचे करार केले आहेत. युरो हे आधीच एक महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय चलन आहे. तसेच, ‘ब्रिक्स’ देशांचा गट (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका) स्वतःचे एक नवे जागतिक चलन आणण्याचा विचार करत आहे.२) डिजिटल चलनांची स्पर्धा : काही देशांच्या मध्यवर्ती बँका स्वतःचे डिजिटल चलन (CBDCs) विकसित करत आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय पेमेंट सिस्टीम सोपी आणि वेगवान होऊ शकते. भविष्यात पारंपरिक चलनांचे महत्त्व कमी होऊन डिजिटल चलनांचा वापर वाढू शकतो.३) अमेरिकेची वाढती राजकीय अनिश्चितता : अमेरिका आपल्या आर्थिक सामर्थ्याचा उपयोग राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी करते, ही गोष्ट अनेक देशांना आवडत नाही. यामुळे त्यांना डॉलरवर अवलंबून राहणे धोकादायक वाटू लागले आहे..Dollar Vs Rupee: रुपयाच्या घसरणीची मुख्य कारणे कोणती? डॉलरला पर्याय आहे का? .डॉलरचे प्रभुत्व टिकून राहील का? आज डॉलरचे वर्चस्व अनेक आव्हानांना तोंड देत आहे, त्यामुळे डॉलरचे भविष्य अनिश्चित दिसत आहे. अनेक देशांना डॉलरवरचे अवलंबित्व कमी करायचे आहे आणि त्यांना असे वाटत आहे, की जागतिक अर्थव्यवस्थेत एकच चलन इतके प्रभावशाली असणे योग्य नाही..डॉलर अजूनही मजबूत का आहे?वरील आव्हाने असूनही डॉलर लगेच आपले वर्चस्व गमावेल असे नाही. याची काही प्रमुख कारणे आहेत-१) बाजारपेठेची खोली आणि तरलता (Liquidity) : अमेरिकेची वित्तीय बाजारपेठ जगातील सर्वांत मोठी आणि सर्वांत तरल आहे. कोणत्याही वेळी, कितीही मोठ्या प्रमाणात डॉलरमध्ये व्यवहार करणे सोपे असते.२) विश्वासार्हता : डॉलरवर अनेक वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय व्यापार, गुंतवणूक आणि मध्यवर्ती बँकांचा विश्वास आहे. अचानक हा विश्वास कमी होणे शक्य नाही.३) कोणताही स्पष्ट पर्याय नाही : युरो, युआन किंवा इतर कोणतीही चलन अजूनही डॉलरइतकी विश्वासार्ह आणि सर्वमान्य झालेली नाही. चीनची वित्तीय बाजारपेठ अजूनही मुक्त नाही आणि त्यावर सरकारी नियंत्रण जास्त आहे, त्यामुळे ती पूर्णपणे विश्वासार्ह वाटत नाही..भविष्यातील जागतिक चलन व्यवस्थाभविष्यात एकच चलन जगावर राज्य करेल, असे वाटत नाही. त्याऐवजी, एक बहु-चलनीय व्यवस्था उदयास येण्याची शक्यता आहे, जिथे अनेक चलने आंतरराष्ट्रीय व्यापारात महत्त्वाची भूमिका बजावतील. डॉलरचे महत्त्व अजूनही टिकून राहील; पण ते कमी-अधिक प्रमाणात इतर चलनांसोबत आपले स्थान शेअर करेल. या बदलामुळे भारतासारख्या देशांना फायदा होऊ शकतो, कारण ते डॉलरवरचे अवलंबित्व कमी करून आपल्या स्थानिक चलनांमध्ये अधिक व्यापार करू शकतील. अमेरिकेसाठी, डॉलरचे वर्चस्व कमी होणे म्हणजे कमी व्याजदराचा फायदा गमावणे आणि देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राला पुन्हा चालना देणे. डॉलरचा प्रवास अनेक अर्थांनी अमेरिकेच्या गेल्या शंभर वर्षांतील जागतिक भूमिकेचाच आरसा आहे. डॉलरचे महत्त्व टिकून राहील; पण त्याला इतर चलनांशी स्पर्धा करावी लागेल, ज्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था अधिक संतुलित होण्याची शक्यता आहे.(लेखक फायनान्शिअल प्लॅनर आहेत. ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 