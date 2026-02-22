शेअर गुंतवणुकीसाठी ‘एआय’ ॲपचा वापर?

विक्रम अवसरीकर, फायनान्शिअल प्लॅनरआजच्या डिजिटल युगात ‘एआय’ ॲपची लोकप्रियता वाढत असली, तरी शेअर बाजारात गुंतवणूक करताना केवळ या ॲपवर अवलंबून राहणे धोकादायक ठरू शकते. याची काही महत्त्वाची कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत..जसे प्रश्न तशी उत्तरे‘एआय’ ॲपला आपण जी माहिती देतो, त्याच आधारावर ते सल्ला देतात. आपण चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिली, तर सुचवले गेलेले शेअर पूर्णपणे चुकीचे असू शकतात. उदा. आपण फक्त अल्पकालीन फायद्यावर लक्ष केंद्रित केले, तर ॲप आपल्याला धोकादायक आणि जोखीम असलेले शेअर सुचवेल, जे आपल्या दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टांसाठी योग्य नसतील. ‘एआय’ला संदर्भ समजत नाही आणि ते आपल्या वैयक्तिक परिस्थितीचा योग्य अर्थ लावू शकत नाही..नियत कळत नाहीकंपनीच्या यशामागे तिचे व्यवस्थापन सर्वांत महत्त्वाचे असते. ‘एआय’ ॲप, आधीची कामगिरी, वेगवेगळे चार्ट आणि भूतकालीन माहिती यावर लक्ष केंद्रित करतात. परंतु, व्यवस्थापनाचा प्रामाणिकपणा, त्यांची कंपनीच्या वाढीसाठी असलेली दृष्टी, नेतृत्व कौशल्य यांचे मूल्यांकन ते करू शकत नाही. एखादी कंपनी आर्थिकदृष्ट्या मजबूत दिसली, तरी अयोग्य व्यवस्थापनामुळे ती कोसळू शकते. वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर यांसारखे यशस्वी गुंतवणूकदार नेहमी व्यवस्थापनाच्या गुणवत्तेवर भर देतात, जे ‘एआय’ ॲप कधीही पूर्णपणे समजू शकत नाहीत..डोके गहाण ठेवण्यासारखेशेअर बाजारातील गुंतवणूक ही केवळ आर्थिकच नाही, तर एक शिकण्याची प्रक्रियाही आहे. जेव्हा आपण पूर्णपणे ‘एआय’वर अवलंबून राहतो, तेव्हा आपण स्वतः विश्लेषण करणे, बाजाराची दिशा समजून घेणे असे काहीही करत नाही आणि त्यामुळे आपली निर्णयक्षमता विकसित होत नाही. हे आपली बुद्धिमत्ता गहाण ठेवण्यासारखे आहे. आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी स्वतः शिकलेले आणि खर्च करून मिळवलेले ज्ञान आवश्यक आहे आणि ‘एआय’ ॲपवर अंधश्रद्धा ठेवल्याने आपण आर्थिक साक्षरतेच्या बाबतीत मागे पडतो..चुकीची तुलना होऊ शकते‘एआय’ अल्गोरिदम अनेकदा कंपन्यांची तुलना केवळ सेक्टर, मार्केट कॅप किंवा पीई रेशो यांच्या आधारावर करतात. परंतु, प्रत्येक कंपनीचे स्वतःचे असे खास वैशिष्ट्य असते, वाढीची शक्यता असते; तसेच अडथळेही असतात. उदा. दोन सॉफ्टवेअर कंपन्यांची तुलना करताना ‘एआय’ त्यांच्या कामाचे स्वरूप, नवनिर्माणाची क्षमता, ग्राहकांचे समाधान यांची खोलवर जाऊन तुलना करू शकत नाही. यामुळे चुकीच्या निष्कर्षांवर आधारित गुंतवणूक होऊ शकते..नेमके प्रश्न हवेतबदलणारी आर्थिक स्थिती, व्याजदराचे चक्र, भू-राजकीय परिस्थिती आदी संदर्भ ‘एआय’ स्वतःहून लक्षात घेईल असे नसते, त्याला अतिशय नेमके प्रश्न विचारले गेले, तर आणि तरच योग्य उत्तर मिळण्याची शक्यता असू शकते. सर्वसामान्य गुंतवणूकदार इतके नेमके प्रश्न विचारू शकेल का? याविषयी खात्री नसते..निष्कर्ष‘एआय’ माहितीसाठी उपयोगी ठरू शकते; पण गुंतवणुकीसाठी शेअर निवडण्यासाठी केवळ याच्यावर अवलंबून राहणे योग्य नाही. स्वतःचे संशोधन, अनुभवी सल्लागारांचा सल्ला आणि सखोल विश्लेषण करूनच गुंतवणुकीचे निर्णय घ्यावेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.