Sakal Money

शेअर गुंतवणुकीसाठी ‘एआय’ ॲपचा वापर?

AI-Based Investment Apps: The Future of Stock Trading?

AI-Based Investment Apps: The Future of Stock Trading?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

विक्रम अवसरीकर, फायनान्शिअल प्लॅनर

आजच्या डिजिटल युगात ‘एआय’ ॲपची लोकप्रियता वाढत असली, तरी शेअर बाजारात गुंतवणूक करताना केवळ या ॲपवर अवलंबून राहणे धोकादायक ठरू शकते. याची काही महत्त्वाची कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत.

Loading content, please wait...
Trading
Stock Market
artificial intelligence

Related Stories

No stories found.