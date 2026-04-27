स्मार्ट माहिती : ‘एसआयपी’ कॅल्क्युलेटर

विक्रम अवसरीकर, फायनान्शिअल प्लॅनरम्युच्युअल फंड चांगले आहेत असे सगळीकडे दुमदुमत असताना, वेगवेगळ्या आर्थिक वेबसाइटवर हमखास 'एसआयपी' कॅल्क्युलेटर आढळून येतो. यात आपल्याला हवे तितके पैसे हव्या त्या व्याजदराने हव्या तेवढ्या वर्षांनी कसे मिळतील, याचे आकलन होते. परंतु, हे आकडे पाहून हुरळून जाण्यापूर्वी त्यामागील मर्यादा समजून घेणे गरजेचे आहे. .परताव्याचा स्थिर दरकॅल्क्युलेटरमध्ये आपण साधारणपणे १० टक्के, १२ टक्के किंवा १५ टक्के असा एक स्थिर आकडा भरतो. प्रत्यक्षात शेअर बाजार असा सरळ रेषेत चालत नाही. एखाद्या वर्षी बाजार ३० टक्के परतावा देतो, तर दुसऱ्या वर्षी तो २० टक्के खाली पडू शकतो. कॅल्क्युलेटर चक्रवाढ व्याजाच्या साध्या सूत्रावर चालते, जे बाजारातील अस्थिरता विचारात घेत नाही..महागाईचा परिणामसमजा, कॅल्क्युलेटरने आपल्याला दाखवले, की २० वर्षांनंतर आपल्याकडे एक कोटी रुपये असतील. आजच्या काळात एक कोटी मोठी रक्कम वाटत असली, तरी २० वर्षांनंतर महागाईमुळे त्या एक कोटी रुपयांची खरेदीशक्ती आजच्या १५-२० लाखांइतकीच असू शकते. कॅल्क्युलेटर आकडे दाखवतो; पण त्या पैशांचे भविष्यातील वास्तविक मूल्य सांगत नाही.कर आणि खर्चगुंतवणूक करताना आपल्याला 'एक्झिट लोड' आणि 'एक्स्पेन्स रेशो' द्यावा लागतो. नफा काढून घेताना त्यावर 'कॅपिटल गेन टॅक्स' लागतो. कॅल्क्युलेटर सहसा या कपातीचा विचार करत नाही. त्यामुळे हातात येणारी निव्वळ रक्कम कॅल्क्युलेटरने दाखवलेल्या रकमेपेक्षा कमी असू शकते..गुंतवणूकवाढीकडे दुर्लक्षकॅल्क्युलेटर दरवर्षी गुंतवणूक वाढवण्याच्या पर्यायाचा विचार करत नाहीत. केवळ एका स्थिर आकड्यावर अवलंबून राहिल्याने आपल्या आर्थिक नियोजनाचे चित्र अपूर्ण राहू शकते.जोखीम आणि मानवी स्वभावबाजार खाली येतो, तेव्हा अनेक गुंतवणूकदार घाबरून 'एसआयपी' बंद करतात. कॅल्क्युलेटर आपण न थांबता २०-३० वर्षे गुंतवणूक करत राहू असे गृहीत धरतो. बाजारातील चढ-उतारांमुळे होणारा मानसिक परिणाम आणि त्यामुळे घेतलेले चुकीचे निर्णय तो मोजू शकत नाही..आयुष्यातील अनिश्चितताकॅल्क्युलेटर गृहीत धरतो, की आपण न चुकता दर महिन्याला ठरलेली रक्कम गुंतवत राहू. परंतु, नोकरी जाणे, आजारपण, अचानक खर्च यांसारख्या परिस्थितीत 'एसआयपी' बंद किंवा कमी करावी लागू शकते. अशा वेळी सर्व अंदाज चुकीचे ठरतात..निष्कर्ष : 'एसआयपी' कॅल्क्युलेटर हा केवळ एक अंदाजित मार्गदर्शक आहे, तो भविष्याचे अचूक भाकीत करीत नाही. त्याचा वापर फक्त उद्दिष्ट निश्चित करण्यासाठी करावा. प्रत्यक्ष गुंतवणूक करताना बाजारातील जोखीम, महागाई आणि तज्ज्ञांचा सल्ला विचारात घेणे अधिक हिताचे ठरते.