Premium| Wealth Creation: दिवाळीनंतरही लक्ष्मी कशी टिकवाल?

Kiran Gandhi on the Balance Between Wealth and Valuesकिरांग गांधीkirang.gandhi@gmail.comलक्ष्मीचा आशीर्वाद जर सरस्वतीच्या शहाणपणाशिवाय आणि मूल्यांशिवाय मिळाला, तर तो समाधान देण्याऐवजी चिंता वाढवू शकतो. शिस्त नसलेल्या कुटुंबांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा वारसाहक्क मिळाला तरी अनेक कुटुंबे फुटलेली दिसतात. प्रसिद्धी आणि संपत्ती असलेल्यांना कर्ज किंवा वादात अडकलेले पाहायला मिळते. मूल्यांशिवाय संपत्ती म्हणजे वाळवंटात बांधलेल्या हवेलीसारखी असते, ती भव्य वाटते, पण पहिल्या वादळात ती ढासळते.पैसा शक्तीशाली असतो. तो आराम, ऐश्वर्य आणि संधी देतो. पण पैसा जर संतुलनाशिवाय साठवला, तर तो सापळा बनतो. अधिक पैसा म्हणजे अधिक आनंद असे समजून, अनेक भारतीय मध्यमवर्गीय कुटुंबे जास्त पगार, मोठी घरे आणि मोठ्या थाटामाटात लग्न यामागे धावतात. पण अनेक अभ्यास असे सांगतात, की जरी काही लोकांची कमाई जास्त असली तरी ते ईएमआय, क्रेडिट कार्ड, कर्ज आणि निद्रानाशाच्या त्रासाने त्रस्त असतात. कारण लक्ष्मी जर मूल्यांशिवाय असेल, तर ती अखंड इच्छा वाढवते, पण समाधान कधीच देत नाही. कारण जेव्हा लक्ष्मीला मूल्यांची साथ नसते, तेव्हा ती हव्यास निर्माण करते, समाधान नाही..समतोलाचे शहाणपणआपल्या शास्त्रांमध्ये सांगितले आहे, की लक्ष्मी (संपत्ती) आणि सरस्वती (शहाणपण) यांचा समतोल आवश्यक आहे. जर ज्ञानाशिवाय संपत्ती मिळाली, तर ती सट्टा, फसवणूक किंवा फाजील ऐशोराम यामध्ये लवकरच नष्ट होते. शिस्त न ठेवता फक्त पैशाच्या मागे धावलात, तर लोभ तुमचे संपूर्ण आयुष्य गिळतो. मूल्ये हे असे कुंपण आहे जे तुमच्या संपत्तीला प्रतिष्ठा, सुरक्षितता आणि दीर्घकालीन स्वातंत्र्य देते..दोन कुटुंबांचा विचार कराकुटुंब अ : आलिशान फ्लॅट, तीन गाड्या, दरवर्षी परदेश दौरे. या झगमगाटामागे १.५० कोटी रुपयांचे कर्ज, न भरलेले क्रेडिट कार्ड बिल आणि निवृत्ती नियोजनाचा अभाव आहे. लक्ष्मी आहे, पण समाधान नाही.कुटुंब ब : टू बीएचके घर, एक कार, शिस्तबद्ध मासिक गुंतवणूक, ४०व्या वर्षी शून्य कर्ज, पुरेसा विमा आणि वाढता निवृत्ती निधी. सुट्ट्या आणि पर्यटन दौरे छोटे असतात, पण कुटुंबात समाधान आहे. येथे लक्ष्मी मूल्यांसह चालते आणि नैसर्गिकपणे समाधान मिळते..Premium | Diwali Market : दिवाळीत बाजाराचा उत्साह पण कधीपर्यंत टिकेल?.कोणत्या घरात खरोखर आर्थिक स्वातंत्र्य आहे, हे सिद्ध करणाऱ्या गोष्टी :१. सेलिब्रिटींचा सापळा : कोट्यवधी रुपये कमाई करणारे बॉलीवूड स्टार अनेकदा दिवाळखोरीत अडकतात. महागडे व्हिला, लक्झरी कार आणि खराब आर्थिक नियोजन यामुळे ते मालमत्तेत श्रीमंत होतात पण त्यांना रोख रकमेची कमतरता भासते. शिस्त आणि संयम यासारख्या मूल्यांअभावी अनेक लोक गरीब होतात.२. मध्यमवर्गीय मृगजळ : अनेक भारतीय कुटुंबे मोठ्या प्रमाणात गृहकर्ज घेतात, कारण त्यांना असे वाटते की मालमत्तेचे मूल्य नेहमीच वाढते. ते रोख रकमेच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करतात. एकच रुग्णालयाचे बिल अनेकदा त्यांना मालमत्ता विकण्यास भाग पाडते. लक्ष्मी आली, पण मूल्यांशिवाय ती टिकली नाही.३. गुंतवणूकदारांची चूक : छोटे (रिटेल) गुंतवणूकदार ‘निफ्टी लाइफटाइम हाय’ झाला, की बाजारात उडी घेतात. पण मूल्यांकन आणि जोखीम लक्षात घेत नाहीत. पुढच्या घसरणीत त्यांचे सगळे नोशनल प्रॉफिट नाहीसे होतात. धैर्य, शिस्त आणि मार्गदर्शनाशिवाय लक्ष्मी क्षणिक पाहुणी ठरते..Premium|Gold Rate : सोन्याची तेलावर कुरघोडी, पुढच्या पाचच वर्षांत तेलाची मागणी घटणार? .लक्ष्मीचे रक्षण करणारी पाच मूल्ये१. शिस्त : संपत्ती एकदाच घेतलेल्या निर्णयांमुळे वाढत नाही, ती वाढते बचत, गुंतवणूक, कर्जापासून दूर राहणे आणि आपल्या उत्पन्नाच्या मर्यादेत राहणे यासारख्या नियमित सवयींमुळे.२. समाधान : हव्यास संपत्तीचा नाश करतो. ‘किती पुरेसे आहे?’, हे ओळखणे, कमावण्याइतकेच महत्त्वाचे आहे. कार, मोबाईल, सुट्ट्या यांची सतत इतरांशी तुलना करणारी कुटुंबं कधीच खऱ्या अर्थाने समाधानी राहत नाहीत.३. प्रामाणिकपणा : कर चुकवणे, काळा पैसा, किंवा पॉन्झी योजनेते गुंतवणूक करणे हे तात्पुरते लाभ देतात, पण दीर्घकालीन समाधान नष्ट करतात. जिथे अप्रामाणिकपणा असतो तिथे लक्ष्मी टिकत नाही.४. संयम : संपत्ती वाढवणाऱ्या व्याजचक्राला वेळ लागतो. भीती किंवा फोमो (Fear of Missing Out) मुळे सतत गुंतवणूक बदलणे म्हणजे परताव्याचे नुकसान. गुणवत्तापूर्ण गुंतवणूक दीर्घकाळ टिकवणारे मूल्य-गुंतवणूकदार हे दाखवतात की, संयम हीच खरी संपत्ती आहे.५. उत्तरदायित्व : खरा आर्थिक आराखडा मार्गदर्शनाशिवाय पूर्ण होत नाही. जसे विद्यार्थ्याला शिक्षक लागतो, तसेच गुंतवणूकदाराला अनुभवी आर्थिक मार्गदर्शकाची गरज असते. फक्त भूतकाळातील परताव्यावर किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या सल्ल्यावर आधारित निर्णय घेतले, तर नंतर पश्चात्तापच करावा लागतो. उत्तरदायित्वामुळेच शिस्त आणि योग्य दिशा दोन्ही मिळते..Premium|Provident Fund: EPFO च्या निर्णयाने ‘कर्मचाऱ्यांचे पैसे अडकले’ असा आरोप का होतोय..?.पैशाच्या पलीकडचे आर्थिक स्वातंत्र्यखरे आर्थिक स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ बँकेत कोटींची रक्कम असणे नाही. त्याचा खरा अर्थ असा आहे: ‘ईएमआय’च्या तणावाशिवाय शांत झोप. विमा असणे, ज्यामुळे हॉस्पिटलचा खर्च तुमची बचत संपवत नाही. उद्दिष्टांशी सुसंगत गुंतवणूक, बाजारातील अफवांवर नाही. अनावश्यक खर्चांना ‘नाही’ म्हणण्याचे धैर्य असणे. निवृत्तीनंतर मुलांवर अवलंबून न राहता स्वाभिमानाने जगणे.ही शांतता केवळ लक्ष्मी असल्याने मिळत नाही, ती मिळते मूल्यांमुळे, जी लक्ष्मीचा योग्य उपयोग कसा करावा हे शिकवतात..भारतीय पौराणिक कथांमधून मिळणारे आर्थिक धडे आपल्या पूर्वजांनी संपत्ती आणि शहाणपण यातील समतोल अतिशय सुंदर पद्धतीने स्पष्ट केला आहे. लक्ष्मी जर सरस्वतीशिवाय असेल, तर ती अहंकार, गर्व आणि शेवटी रावणासारखे पतन घडवते, ज्याच्याकडे अफाट संपत्ती आणि सामर्थ्य होते, पण त्याचा योग्य उपयोग करण्याचे शहाणपण नव्हते. सरस्वती जर लक्ष्मीशिवाय असेल, तर ती ज्ञान देते, पण कृती करण्याची आर्थिक क्षमता देत नाही, म्हणजे ज्ञान असूनही आर्थिक स्वातंत्र्य नसेल, तर ते उपयोगी पडत नाही. कुबेर, देवांचा आर्थिक व्यवस्थापक, फक्त संपत्तीमुळे नव्हे, तर तिचे जबाबदारीने व्यवस्थापन करणाऱ्या वृत्तीमुळे आदरास पात्र ठरतो. धडा स्पष्ट आहे. संपत्ती ही आशीर्वाद आहे, पण मूल्यांशिवाय ती शाप ठरू शकते..निष्कर्ष काय?दिवाळीत आपण लक्ष्मीचे स्वागत दिव्यांनी, मिठाईने आणि प्रार्थनांनी करतो. पण हे लक्षात ठेवा, मूल्यांशिवाय लक्ष्मी अस्थिर असते. ती झपाट्याने येते आणि त्याहूनही झपाट्याने निघून जाते. खरी संपत्ती म्हणजे समाधान, सन्मान आणि स्वातंत्र्य. आणि ही संपत्ती तेव्हाच टिकते, जेव्हा लक्ष्मी सरस्वतीच्या हातात हात घालून येते आणि धर्माच्या मार्गदर्शनाखाली राहते....म्हणून स्वत:ला एक प्रश्न विचारा तुम्ही केवळ लक्ष्मीचा पाठलाग करत आहात, की अशी जीवनशैली घडवत आहात जिथे संपत्ती आणि मूल्ये मिळून टिकणारे समाधान निर्माण होते? मूल्यांशिवाय लक्ष्मी म्हणजे ओझे आहे, मूल्यांसह लक्ष्मी म्हणजे खरे आर्थिक स्वातंत्र्य आहे.(लेखक अनुभवी पर्सनल फायनान्शिअल मेंटॉर आहेत. ). 