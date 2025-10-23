Premium|Wealth Mutual Fund : फ्लेक्सी कॅप फंड अधिक योग्य

How Flexi Cap Funds Balance Risk and Returns for Indian Investorsवसंत कुलकर्णीvasant@vasantkulkarni.comपँटोमॅथ समूहाचा भाग असलेला वेल्थ म्युच्युअल फंड उल्लेखनीय कामगिरी करत वेगाने प्रगती करत आहे. कंपनीने अल्पावधीतच नावीन्यपूर्ण फंड योजना आणून गुंतवणूकदारांमध्ये लोकप्रियता मिळवली आहे. कंपनीने पदार्पणातच फ्लेक्सी कॅप फंड आणून आपले वैशिष्टयपूर्ण धोरण दाखवून दिले. या कंपनीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसन्न पाठक यांची ‘सकाळ मनी’च्या दिवाळी अंकासाठी घेतलेली ही खास मुलाखत...प्रश्न : तुमच्या व्यावसायिक कारकिर्दीबद्दल सांगाल का?पाठक : मी माझ्या व्यावसायिक कारकिर्दीला २३ वर्षांपूर्वी सुरवात केली. या कारकिर्दीत मी म्युच्युअल फंड, विमा, पीएमएस आणि एआयएफ या क्षेत्रातील विविध गुंतवणूक पर्यायांत माझे योगदान दिले. मी सुरुवात बंगळूरमधील एचएलएल येथून केली. त्यानंतर मी मुंबईतील एसपी जैन इन्स्टिट्यूटमधून एमबीए केले. त्यानंतर काही काळ फ्रँकलिन टेम्पल्टन म्युच्युअल फंडात रोखे गुंतवणूक व्यवस्थापित करणाऱ्या संघात काम केले. यूटीआय म्युच्युअल फंड, इंडियाफर्स्ट लाइफ इन्शुरन्स आणि टॉरस म्युच्युअल फंडमध्येही मी काम केलेले आहे. टॉरस म्युच्युअल फंडाचा मी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होतो. ‘एआयएफ’ या गुंतवणूक पर्याय उपक्रमासाठी मॅनेजिंग पार्टनर म्हणून मी वेल्थ कंपनीत सामील झालो आणि आता वेल्थ कंपनी म्युच्युअल फंडाचा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आहे..प्रश्न : वेल्थ म्युच्युअल फंडाबद्दल सांगा?पाठक : वेल्थ कंपनी म्युच्युअल फंड हा पँटोमॅथ समूहाचा एक भाग आहे. या समुहामध्ये चार प्रमुख विभाग आहेत- १) पँटोमॅथ ब्रँड अंतर्गत मर्चंट बँकिंग शाखा; २) असित सी. मेहता यांच्या ब्रँडअंतर्गत ब्रोकिंग फर्म, ज्या व्यवसायाचे नेतृत्व दीना मेहता (‘बीएसई’च्या पहिल्या महिला अध्यक्षा) करतात; ३) जीआरईएक्स, अॅनालिस्ट.एआय, लीडझेन आदी तंत्रज्ञान आणि प्लॅटफॉर्म व्यवसाय; आणि ४) ‘द वेल्थ कंपनी’ ब्रँडअंतर्गत संपत्ती शाखा. येथे आमच्याकडे एआयएफ आणि म्युच्युअल फंड आहेत. हा ग्रुप १०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्तेचे व्यवस्थापन करतो.वेल्थ कंपनी म्युच्युअल फंड हा एक महिला उद्योजक, मधु लुणावत यांनी प्रवर्तित केलेला देशातील पहिला म्युच्युअल फंड आहे. आमच्या मुख्य गुंतवणूक अधिकारी (समभाग) आणि मुख्य अनुपालन अधिकारी यादेखील महिला आहेत. म्हणजे, गुंतवणूक जगतात आम्ही महिलांच्या वाढत्या सहभागाचे प्रतिनिधित्व करतो. गुंतवणूकदारांपर्यंत पोहोचण्याचे आमचे धोरण हे म्युच्युअल फंड वितरककेंद्रित आहे. म्युच्युअल फंड वितरक (एमएफडी) आणि ‘सेबी’ नोंदणीकृत सल्लागार (आरआयए) यांच्यामार्फत गुंतवणूक करावी, अशा मताचे आम्ही आहोत. .Premium | Diwali Market : दिवाळीत बाजाराचा उत्साह पण कधीपर्यंत टिकेल?.कारण, आम्हाला असे वाटते, की वितरक किंवा सल्लागार हे गुंतवणूकदारांना आमच्यापेक्षा जास्त ओळखतात. गुंतवणूकदारांचे उत्पन्न, त्यांचा स्तर, जोखीम, गुंतवणुकीचा उद्देश, गुंतवणूदारांच्या गरजा ही सर्व माहिती वितरकांना जास्त असते. आम्ही सध्या वितरकांसाठी विशेष प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन करीत आहोत. अधिकाधिक महिला वितरकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, आम्ही ‘एमएफ-दीदी’ नावाचा एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केला आहे. आमच्या विश्वस्त आणि मालमत्ता व्यवस्थापनाच्या संचालक मंडळात निवृत्त सनदी अधिकारी अधिकारी, रेटिंग-एजन्सीत काम केलेले अधिकारी आणि एलआयसीमध्ये काम केलेले सदस्य यांचा समावेश आहे. त्यांचे मार्गदर्शन आम्हाला सतत लाभत असते. आमच्या व्यवस्थापन मंडळातही आम्ही म्युच्युअल फंडात मोठी कारकीर्द घालवलेल्या अनुभवी व्यक्तींचा समावेश केला आहे. हा सर्व तपशील www.wealthcompanyamc.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे..प्रश्न : वेगवेगळ्या फंड घराण्यांनी व्यवसायाला सुरवात करताना वेगवेगळे फंड आणले. तुम्ही फ्लेक्सी कॅप फंडाने सुरवात करीत आहात. पदार्पणासाठी तुम्ही फ्लेक्सी कॅप फडांची निवड का केली? पाठक : बाजार हे नेहमी आवर्तनात फिरत असतात. आवर्तनाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यात लार्ज कॅप, मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप कंपन्या चांगली कामगिरी करीत असतात. उदा. २००२ ते २००४ मध्ये लार्ज कॅप कंपन्यांनी चांगली कामगिरी केली, त्यानंतर २००५-२००८ पर्यंत मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप कंपन्यांनी चांगली कामगिरी केली. पुन्हा २०१८-२०२१ पर्यंत लार्ज कॅप कंपन्यांना बाजाराने पसंती दिली, तर २०२२-२०२५ पर्यंत मिड कॅप, स्मॉल कॅप यांनी उत्तम कामगिरी केली. यावरून आपल्याला असे दिसून येते, की वेगवेगळ्या बाजारभांडवली गटांचा खराब आणि चांगल्या कामगिरीचा कालावधी हा लक्षणीय मोठा असू शकतो. तो ३-४ वर्षांपर्यंत टिकून राहिल्याची उदाहरणे आहेत. .Premium|Gold Rate : सोन्याची तेलावर कुरघोडी, पुढच्या पाचच वर्षांत तेलाची मागणी घटणार? .फक्त लार्ज कॅप किंवा फक्त स्मॉल कॅप फंडांमध्ये गुंतवणूक करणारा गुंतवणूकदार संपत्तीनिर्मितीची संधी गमावू शकतो, विशेषतः तो ५-७ वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी गुंतवणूक करत असेल, तर हे शक्य आहे. आकडेवारीनुसार, छोट्या गुंतवणूकदाराचा सरासरी होल्डिंग कालावधी पाच वर्षांपेक्षा खूपच कमी असल्याने, वेगवेगळ्या भांडवली गटात गुंतवणूक करणारा फ्लेक्सी कॅप फंड त्याच्यासाठी अधिक योग्य आहे. दुसरे म्हणजे, आम्हाला असे आढळून आले, की लार्ज कॅपमधून स्मॉल कॅपकडे जाताना, दीर्घकालीन परतावा सुधारतो; परंतु अस्थिरता देखील वाढते. छोट्या गुंतवणूकदाराला चांगले परतावे हवे असतात. जास्त अस्थिरता त्यांना पचनी पडत नाही. म्हणून जोखीम-परतावा संतुलन साधण्यासाठी फ्लेक्सी कॅप फंड उपयुक्त ठरू शकतो. तिसरे कारण, गेल्या ४-५ वर्षांच्या विश्लेषणावर आधारावर आम्हाला असे आढळून आले, की मिड कॅप आणि स्मॉल कॅपने लक्षणीय कामगिरी केली, तेव्हा अनेक फ्लेक्सी कॅप फंडांची लार्ज कॅपमध्ये ५० ते ७० टक्के गुंतवणूक होती. या सर्व बाबींचा विचार करून फ्लेक्सी कॅपने सुरवात करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला. आमचा फ्लेक्सी कॅप हा फ्लेक्सी कॅप फंड म्हणूनच व्यवस्थापित केला जाईल आणि आणि सुसंगत पद्धतीने जोखीम-परतावा संतुलन साधेल..प्रश्न : इंग्रजीत म्हण आहे, की ‘पर्सन कॅन फेल, बट प्रोसेसेस नेव्हर फेल्स!’ तुमची गुंतवणूकपद्धत कशी आहे?पाठक : आम्हाला असे वाटते की, पोर्टफोलिओ व्यवस्थापक म्हणून आम्ही मुळात जोखीम-व्यवस्थापक आहोत. जोखीम सांभाळली की परतावा हे फलित आहे. आमचे काम योग्य प्रक्रियेचे पालन करणे हे आहे. अनेक उद्योजकांना भांडवली बाजारात नोंदणी करण्यात आम्ही मदत केली आहे. आमचा प्रवर्तकांचा अभ्यास बघायचा झाला, तर आम्ही अनेक आयपीओ आणले, त्यापैकी काही यशस्वी ठरले, तर काही अयशस्वी ठरले. एखादा आयपीओ यशस्वी का होतो आणि एखादा का होत नाही, याची कारणे त्या त्या कंपन्यांच्या प्रवर्तकांत दडलेली असतात. आमचा असा दृढ विश्वास आहे, की एक चांगला प्रवर्तक किंवा व्यवस्थापन हा त्या कंपनीच्या गुंतवणूकदाराला परतावा मिळण्याचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. मर्चंट बँकिंग आणि ‘एआयएफ’ यांमधील अनुभवांच्या आधारे, आम्ही कंपन्यांचे प्रवर्तक आणि व्यवस्थापन यांच्या संदर्भात काही ठोकताळे बांधत असतो. कंपन्यांच्या प्रवर्तकांच्याबाबतचा अंदाज हाच आमच्या निवड प्रक्रियेचा आधारस्तंभ आहे. .दुसरे म्हणजे, आम्ही सूचिबद्ध कंपन्यांत प्रायव्हेट इक्विटी गुंतवताना सर्व काही तपासून बघणार आहोत. तिसरा मुद्दा आहे आमच्या पीएमएससाठी विकसित केलेल्या प्रणालीच्या आमच्या चौकटीचा. वृद्धीक्षम उद्योगांचे विश्लेषण करण्याच्या पद्धतीचा वापर आम्ही म्युच्युअल फंडात गुंतवणुकीसाठी करणार आहोत आणि शेवटचा मुद्दा, शक्य तितक्या मानवी चुका टाळण्यासाठी आम्ही तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहोत. आळशी कंपन्यांना वगळण्यासाठी आम्ही ‘चेंज एज’ या आमच्या प्रणालींचा वापर करू आणि नंतर पीई-प्रेरित दृष्टिकोन वापरून अंतिमत: ४० ते ५० कंपन्यांचा आदर्श पोर्टफोलिओ तयार करू. उच्च जोखीम-समायोजित परतावा (हाय रिस्क हाय रिटर्न) देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे..प्रश्न : संभाव्य गुंतवणूकदारांना तुम्ही काय संदेश द्याल?पाठक : छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी म्युच्युअल फंड हे दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मितीचे सर्वांत पारदर्शक साधन आहे. म्युच्युअल फंडांतील गुंतवणूक ही सोयीस्कर आणि कर-कार्यक्षम असते. म्युच्युअल फंड वेगवेगळ्या मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करतात. यापैकी इक्विटी गुंतवणूक ही दीर्घकालीन कर-कार्यक्षम उच्च परतावा देऊ शकते. म्हणून गुंतवणूक करीत राहा, शिस्तबद्ध व्हा, दीर्घकालीन विचार करा. विविध मालमत्ता-वर्गांमध्ये हुशारीने विविधता आणा. आर्थिक नियोजक, सल्लागार वा वितरकाची मदत घ्या आणि आपले भविष्य सुरक्षित करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 