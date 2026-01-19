श्रीमंत गुंतवणूकदार आणि म्युच्युअल फंड

किरांग गांधी (अनुभवी आर्थिक मेंटॉर)अर्थभानबहुतेक भारतीय गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंडाकडे एक ‘उत्पादन’ (Product) म्हणून पाहतात. याउलट, श्रीमंत गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंडाचा वापर एक ‘प्रक्रिया’ (Process) म्हणून करतात. हाच फरक ठरवतो की कोण दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करेल आणि कोणाला वर्षानुवर्षे गुंतवणूक करूनही संघर्ष करावा लागेल..जोखमीवर अधिक लक्षसर्वसामान्य गुंतवणूकदार ‘किती परतावा मिळेल?’ हाच प्रश्न विचारतात, याउलट, श्रीमंत गुंतवणूकदार ‘यात किती घसरण होऊ शकते?’ असा प्रश्न विचारतात. त्यांना माहीत असते, की परतावा तात्पुरता असतो; पण तोटा हा चक्रवाढ पद्धतीच्या (Compounding) प्रक्रियेचे कायमस्वरूपी नुकसान करू शकतो. म्हणूनच ते घसरणीच्या जोखमीचा सखोल अभ्यास करतात..मूल्यांकनाचा आदरबहुतेक गुंतवणूकदार तीन किंवा पाच वर्षांचा परतावा पाहून म्युच्युअल फंड खरेदी करतात; पण श्रीमंत गुंतवणूकदार बाजाराचे मूल्यांकन, आर्थिक चक्रे आणि उपलब्ध संधी यांच्या आधारावर गुंतवणूक करतात. जेव्हा मूल्यांकन उच्च असते, तेव्हा ते जोखीम कमी करतात किंवा पोर्टफोलिओचे संतुलन करतात. जेव्हा बाजार कोसळतो आणि भीतीचे वातावरण असते, तेव्हा ते गुंतवणूक वाढवितात. ते सोयीच्या काळात नव्हे, तर बाजारातील अस्थिरतेच्या काळात गुंतवणूक करतात..ॲसेट ॲलोकेशनला प्राधान्यश्रीमंत गुंतवणूकदारांसाठी ‘ॲसेट ॲलोकेशन’ हा पर्याय नसून गरजेची गोष्ट आहे. शेअर, डेट, सोने आणि रोख रक्कम या प्रत्येकाची त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये ठराविक भूमिका असते. सर्वसामान्य गुंतवणूकदार तेजीच्या काळात शेअरमध्ये गरजेपेक्षा जास्त गुंतवणूक करतात आणि बाजार कोसळल्यावर गुंतवणूक कमी करतात. याउलट, श्रीमंत गुंतवणूकदार नियमितपणे पोर्टफोलिओ संतुलित करतात. त्यामुळे ते लोभाच्या काळात विक्री करतात आणि भीतीच्या काळात गुंतवणूक करतात..बाहेर पडण्याचे धोरणबहुतेक गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक कशी करावी हे माहीत असते; पण कधी बाहेर पडावे, हे फार थोड्यांना ठाऊक असते. श्रीमंत गुंतवणूकदारांकडे मूल्यांकन, जोखीम पातळी किंवा उद्दिष्टांशी संबंधित नफा-वसुली किंवा बाहेर पडण्याची लेखी चौकट असते. त्यांना माहीत असते, की संपत्तीनिर्मिती हुशारीने गुंतवणूक करून होते; पण तिचे संरक्षण शहाणपणाने बाहेर पडून केले जाते..अनुभवी मार्गदर्शकांचे साह्यश्रीमंत गुंतवणूकदार यूट्युबवरील टिप किंवा ट्रेंडिंग ‘एसआयपी’वर अवलंबून राहत नाहीत. ते प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या आणि जबाबदारी स्वीकारणाऱ्या आर्थिक मार्गदर्शकाच्या सल्ल्यावर विश्वास ठेवतात. चुकीच्या निर्णयांची किंमत योग्य मार्गदर्शनाच्या किमतीपेक्षा कितीतरी जास्त असते, याची त्यांना जाणीव असते..पुनरावृत्ती व जोखीम टाळतातएकाच प्रकारच्या कंपन्यांचे शेअर (उदा. एचडीएफसी बँक, रिलायन्स, आयसीआयसीआय) असलेल्या १० वेगवेगळ्या म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये गुंतवणूक करणे ही एक सर्वसामान्य चूक आहे. श्रीमंत गुंतवणूकदार पोर्टफोलिओचा सखोल अभ्यास करतात, जेणेकरून गुंतवणुकीची पुनरावृत्ती टाळता येईल आणि खऱ्या अर्थाने विविधीकरण साधता येईल. बहुतेक सर्वसामान्य गुंतवणूकदार याचा विचारही करत नाहीत..वास्तव काय आहे?म्युच्युअल फंड लोकांना श्रीमंत बनवत नाहीत, तर वेगळ्या पद्धतीचा विचार त्यांना श्रीमंत बनवतो. तुमचे म्युच्युअल फंड निर्णय मागील परतावा, सोशल मीडियावरील टिप्स किंवा ‘फोमो’वर आधारित असतील, तर तुम्ही धोकादायक खेळ खेळत आहात. श्रीमंत गुंतवणूकदार जिंकतात, कारण त्यांचा विचार शांत, शिस्तबद्ध, मूल्यांकनावर आधारित आणि जोखमीची जाणीव ठेवणारा असतो. स्वतःला एक प्रश्न विचारा, की तुम्ही गर्दीप्रमाणे गुंतवणूक करत आहात की श्रीमंतांप्रमाणे विचार करत आहात?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.