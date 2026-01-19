Sakal Money

श्रीमंत गुंतवणूकदार आणि म्युच्युअल फंड

श्रीमंत गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंडाकडे ‘उत्पादन’ नव्हे, ‘प्रक्रिया’ म्हणून पाहतात. जोखीम जाणून घेणे, पोर्टफोलिओ संतुलित ठेवणे आणि अनुभवी मार्गदर्शकाचा सल्ला घेणे हाच दीर्घकालीन संपत्तीचा मार्ग आहे.
Wealthy Investors and Mutual Funds: It’s a Process, Not Just a Product

सकाळ वृत्तसेवा
किरांग गांधी (अनुभवी आर्थिक मेंटॉर)

बहुतेक भारतीय गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंडाकडे एक ‘उत्पादन’ (Product) म्हणून पाहतात. याउलट, श्रीमंत गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंडाचा वापर एक ‘प्रक्रिया’ (Process) म्हणून करतात. हाच फरक ठरवतो की कोण दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करेल आणि कोणाला वर्षानुवर्षे गुंतवणूक करूनही संघर्ष करावा लागेल.

