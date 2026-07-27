म्युच्युअल फंड : ॲसेट ॲलोकेशन म्हणजे काय?

वैभव कुलकर्णी,‘ॲम्फी’ नोंदणीकृत, म्युच्युअल फंड वितरक ॲसेट ॲलोकेशन अर्थात मालमत्तेचे वाटप म्हणजे तुमची आर्थिक उद्दिष्टे, जोखीम सहनशीलता आणि गुंतवणुकीचा कालावधी यांवर आधारित, तुमची गुंतवणूक शेअर (इक्विटी), रोखे (डेट) किंवा सोने/चांदी (कमोडिटी) यांसारख्या विविध मालमत्तावर्गांमध्ये विभागण्याचे एक धोरण आहे. याचा मुख्य उद्देश गुंतवणुकीत विविधता आणून जोखीम आणि परतावा यांच्यात संतुलन साधणे हा आहे. प्रत्येक मालमत्तावर्ग बाजाराच्या परिस्थितीला वेगळ्या प्रकारे प्रतिसाद देत असल्यामुळे, त्यांचे मिश्रण गुंतवणुकीच्या पोर्टफोलिओमधील एकूण जोखीम कमी करण्यास मदत करू शकते. गुंतवणुकीत वाढीसाठी ६० टक्के शेअर, स्थिरतेसाठी ३० टक्के रोखे व अनिश्चिततेपासून संरक्षणासाठी १० टक्के सोने अशी विभागणी केली, तर एखाद्या पाककृतीतील घटकांप्रमाणेच, ही प्रत्येक मालमत्ता महत्त्वाची भूमिका बजावते..मालमत्ता वाटपाचे महत्त्वकोणताही एक मालमत्तावर्ग दरवर्षी सातत्याने उत्कृष्ट कामगिरी करत नाही. विविधीकरणामुळे बाजाराच्या चक्रांमध्ये संधी मिळवताना जोखीम कमी करण्यास मदत होते. सोबतच्या तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे, त्याचे आगाऊ भाकीत करणे अशक्य आहे. म्हणून, सर्व वेळी वेगवेगळ्या मालमत्तावर्गांमध्ये गुंतवणूक करणे योग्य धोरण ठरते..विविध उद्दिष्टांसाठी मालमत्ता वाटपाचा वापरवय किंवा उत्पन्न विचारात न घेता, प्रत्येकजण मालमत्ता वाटपाचा लाभ घेऊ शकतो. हे धोरण बहुआयामी आहे आणि गुंतवणूकदाराच्या आयुष्यातील विशिष्ट टप्प्यानुसार, उद्दिष्टांनुसार आणि जोखीम घेण्याच्या क्षमतेनुसार ते जुळवून घेते..अल्पकालीन उद्दिष्टेएका वर्षाच्या आत सुट्टीसाठी किंवा मोठ्या खरेदीसाठी बचत करायची असेल, तर इक्विटी सेव्हिंग्ज फंडासारखे फंड योग्य असू शकतात.दीर्घकालीन उद्दिष्टेसेवानिवृत्तीचे नियोजन करताना, वाढीसाठी शेअरला आणि स्थिरतेसाठी मल्टी-ॲसेट फंड किंवा रिटायरमेंट फंडाद्वारे रोखे आणि सोन्याचा समावेश करण्याचा विचार करा.नियमित रोख उत्पन्नसेवानिवृत्तीनंतरचे खर्च किंवा शैक्षणिक खर्च यासाठी सिस्टिमॅटिक विथड्रॉवल प्लॅन्सद्वारे (एसडब्लूपी) नियमित रोख उत्पन्न हवे असल्यास, ॲग्रेसिव्ह हायब्रीड फंड किंवा बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंडासारख्या हायब्रीड फंडांमध्ये गुंतवणूक करा..मालमत्ता वाटपाचा आढावा कधी घ्यावा?आपल्या मालमत्ता वाटपाचा नियमितपणे आढावा घेणे आवश्यक आहे. वर्षातून किमान एकदा किंवा लग्न, करिअरमधील बदल किंवा सेवानिवृत्ती यांसारख्या मोठ्या बदलांच्या वेळी मालमत्ता वाटपाचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. तुमचा पोर्टफोलिओ तुमच्या आर्थिक उद्दिष्टांशी सुसंगत राहील, याची खात्री करण्यासाठी पुनर्संतुलन करणे आवश्यक आहे. तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार हायब्रीड फंडाची निवड केली, तर वारंवार पुनरावलोकन करण्याची गरज कमी होऊ शकते, कारण हे फंड बाजारातील परिस्थितीनुसार विविध मालमत्तावर्गांमधील वाटप गतिमानपणे समायोजित करतात..सुरुवात कोठून करावी?तुमची आर्थिक उद्दिष्टे, जोखीम घेण्याची क्षमता आणि गुंतवणुकीसाठी लागणारा वेळ यांचे मूल्यांकन करून सुरुवात करा. एका सोप्या; पण प्रभावी पद्धतीसाठी, अनेक मालमत्तावर्गांना एकत्र करून विविधीकरणाचा लाभ देणाऱ्या हायब्रीड फंडांचा शोध घ्या. थोडक्यात, मालमत्ता वाटप हे केवळ एक गुंतवणूक धोरण नाही, तर ते एका संतुलित आर्थिक प्रवासाचा पाया आहे. मालमत्ता वाटपाच्या ‘काय, का, कोण, केव्हा आणि कुठे’ या प्रश्नांची उत्तरे देऊन, तुम्ही असा पोर्टफोलिओ तयार करू शकता, जो केवळ तुमच्या सध्याच्या गरजा पूर्ण करत नाही, तर तुमचे आर्थिक भविष्य सुरक्षित करण्यासही मदत करू शकेल. मालमत्ता वाटप हे तुमच्या आर्थिक उद्दिष्टांसाठी ‘जीपीएस’चे (GPS) काम करू शकते. ते तुम्हाला तुमच्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्याच्या मार्गावर टिकून राहण्यासाठी बाजारातील चढ-उतारांमधून मार्गक्रमण करण्यास मदत करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.