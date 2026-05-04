अर्थवेध : प्लुटोनॉमी आणि आपण!

डॉ. वीरेंद्र ताटके, गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासकप्लुटोनॉमी अर्थव्यवस्था म्हणजे अशी अर्थव्यवस्था जिथे अर्थव्यवस्थेतील बहुतांश संपत्ती मोजक्या श्रीमंत लोकांच्या हातात केंद्रित असते आणि त्या अर्थव्यवस्थेची वाढ प्रामुख्याने अशा लोकांचे खर्च आणि गुंतवणूक यावर अवलंबून असते. थोडक्यात, असे मूठभर लोकच अर्थव्यवस्थेची दिशा ठरवतात. ही अर्थव्यवस्था चर्चेत येण्याचे कारण म्हणजे अलीकडेच 'नाइट फ्रँक' या लंडन येथील जागतिक मालमत्ता सल्लागार संस्थेने प्रसिद्ध केलेला अहवाल. या अहवालाने जागतिक पातळीवर होत असलेल्या आर्थिक बदलांची जाणीव करून दिली आहे..या अहवालानुसार, वर्ष २०२१ ते २०२६ या कालावधीत जगभरात दररोज सुमारे ८९ नव्या अतिश्रीमंत व्यक्ती तयार झाल्या आहेत. जागतिक मानकांनुसार, ज्या व्यक्तीची गुंतवणूक करण्यायोग्य मालमत्ता तीन कोटी डॉलरपेक्षा अधिक आहे, त्याला अतिश्रीमंत व्यक्ती म्हणतात. या आकडेवारीतून, जागतिक श्रीमंतीत गेल्या काही वर्षांत झालेली प्रचंड वाढ लक्षात येऊ शकते. अर्थात, यातून गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी रुंदावत आहे, हेदेखील लक्षात येते. या अहवालातून पुढे आलेली आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे जगभरातील घरांच्या वाढलेल्या किंमती. विशेषतः मोठ्या शहरांमध्ये जागांचे भाव हे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. अहवाल सांगतो, की टोकियो आणि दुबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. यामुळे श्रीमंतांसाठी ती एक उत्तम 'गुंतवणूक' ठरली असली, तरी स्थानिक मध्यमवर्गीयांसाठी स्वतःचे घर घेणे अशक्य होत चालले आहे. विशेष म्हणजे या मोठ्या शहरांमधील घरे ही प्रत्यक्ष वापरापेक्षा केवळ 'स्टेटस सिम्बॉल' बनली आहेत, असे हा अहवाल सांगतो..थोडक्यात, जगाची वाटचाल आता प्लुटोनॉमी अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने सुरू आहे का, असा प्रश्न या अहवालाच्या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.भारताची स्थितीभारतातील अतिश्रीमंत लोकसंख्येची झपाट्याने वाढ झाली आहे, असे अहवाल सांगतो. वर्ष २०२१ ते २०२६ या कालावधीत या वर्गात मोठी वाढ झाली असून, २०२६ मध्ये ही संख्या जवळपास २० हजारांच्या आसपास पोहोचली आहे. पुढील काही वर्षांत आपल्या देशातील अतिश्रीमंतांची ही संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. यावरून भारत हा जगातील सर्वांत वेगाने संपत्ती निर्माण करणाऱ्या देशांपैकी एक असल्याचे स्पष्ट होते. अतिश्रीमंत व्यक्तींच्या लोकसंख्येच्या बाबतीत भारत जगात सहाव्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. घरांच्या बाबतीतही भारतात लक्झरी घरांची मागणी वाढत आहे आणि अशी घरे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहेत..सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराने काय करावे?हा अहवाल जगातील आणि भारतातील आर्थिक स्थितीचे तंतोतंत चित्र देत नसला, तरी अर्थव्यवस्थेची भविष्यकाळातील दिशा दाखवणारा महत्त्वाचा निर्देशक म्हणून याकडे पाहता येईल. यातील सकारात्मक बाब म्हणजे भविष्यात संपत्तीनिर्मितीस मोठा वाव आहे, असे या अहवालातून दिसून येते. त्यामुळे आपले अंगभूत कौशल्य वापरून आपण आपल्या संपत्तीत नक्कीच वाढ करू शकतो. मात्र, त्याचवेळी काही गोष्टींचे वास्तव समजून घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. पहिला मुद्दा म्हणजे जगातील संपत्ती वाढत असली, तरी ती सर्वांसाठी समान प्रमाणात वाढत नाही. त्यामुळे इतरांच्या जीवनशैलीशी आपली तुलना करण्यापेक्षा, आपली जीवनशैली आपल्या आर्थिक क्षमतेनुसार ठेवणे अधिक सुज्ञपणाचे ठरेल. तसेच, रिअल इस्टेटकडे पाहताना वास्तववादी दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक आहे. घर खरेदी करताना भावनिक निर्णय न घेता आर्थिक शिस्त पाळली पाहिजे आणि आपल्या उत्पन्नाच्या मर्यादेत राहूनच गृहकर्जाचा 'ईएमआय' ठरवला पाहिजे, जेणेकरून भविष्यात आर्थिक ताण निर्माण होणार नाही.